Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı

Son dönemde fotoğrafçılık konusunda önemli adımlar atan Huawei, bu teknolojileri akıllı telefonlarında kullanarak pazarda farklılaşmayı başardı. Geçen sene başlayan Leica işbirliği Huawei P10 serisini de içine aldı.

Huawei’nin estetik ve tasarımı bir araya getirdiği P serisi, pazarda en beğenilen serilerden birisi durumunda. Her geçen yıl firma serinin üzerine biraz daha koyarak mükemmel hale getirmeye çalışıyor. Huawei P10 serisinde de bunun izlerini açıkça görebiliyoruz.

Daha önce Leica teknolojileri serinin arka kamerasında yer alıyordu. Huawei P10 ile artık ön kamerada da Leica imzasını görüyoruz. Bu da akıllı telefon pazarı açısından bir ilki temsil ediyor.

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Her yerde Leica

Huawei P10 modelinin P9 serisindeki aynı arka kamera kombinasyonunu temel aldığı ifade ediliyor. RGB sensör 12MP çözünürlüğünde iken monokrom sensör ise 20MP çözünürlüğünde. Leica Summarit-H lens ile birlikte f/2.2 diyafram aralığı elde ediliyor. Geçen seneden farklı olarak OIS desteği de eklenmiş.

Huawei P10 Plus modelinde ise daha yeni bir 20MP monokrom sensör kullanılmış. Ayrıca Leica Summilux lens ile birlikte f/1.8 aralığı elde edilmiş. Huawei P10 Plus bu bakımdan kardeşine göre biraz daha yüksek kalite fotoğraflar çekebilecek.

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Gelelim ön kameraya. 8MP çözünürlüğündeki ön kamerada Leica lensleri kullanılmış ve çok daha kaliteli özçekim fotoğrafların önü açılmış. Ayrıca bulanıklık efektleri burada da eklenebiliyor.

Huawei diğer bir görüntüleme devi GoPro ile de işbirliğine gitmiş ve Highlights adında yeni bir yazılım ortaya çıkmış. Telefon gece şarja takılı iken bir algoritma konum, kişiler, etkinlikler gibi bileşenleri tarayarak albümler oluşturuyor. Böylece sabah kalktığınızda hoş sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yine fotoğraf ve videolardan oluşan kısa klipler hazırlanabiliyor, bunlar düzenlenebiliyor. Gelecekte daha fazla GoPro katkısı cihazlarda boy gösterecek.

Yazılım

Huawei’nin Android 7.0 üzerinde çalışan EMUI 5.1 arayüzü, kullanıcı tecrübesi açısından çok geliştirilmiş. Örneğin sistem kullanıcının dokunuşlarını öğreniyor ve bir sonraki dokunuşun nereye olacağını tahmin edebiliyor. Arayüzü de buna göre optimize ediyor. Diğer bazı optimizasyonlarla birlikte çok hızlı bir arayüz ortaya çıkıyor.

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Tasarım ve Donanım

Yekpare alüminyum gövde alışkanlığını devam ettiren P10 serisi 7mm civarında bir kalınlık değerine sahip. Ön tarafta parmak izi entegreli bir Home butonu mevcut ancak özellikleri oldukça ilgi çekici. Kapasitif ve fiziksel bir karışım barındıran Home butonuna baskı yapmadan bir kere tıklamak ekran kilidini açıyor. Uygulama içerisinde tıklamak Geri işlevini yerine getiriyor. Klasik bir şekilde tuşa basıldığında ise ana ekrana dönülüyor. Yine sağa ve sola sürükleme hareketlerinde farklı fonksiyonlar ekrana geliyor.

Hali hazırda Android tarafının en güçlü yonga seti olan Kirin 960, yeni seriye de güç veriyor. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite yine ortak. Ayrıca hızlı şarj desteği de mevcut. İki model bazı konularda farklılaşıyor.

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Farklılık

Huawei P10 modelinde 5.1 inçlik Full HD ekran ve 3200mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. P10 Plus modelinde ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekran ve 3750mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Ayrıca LTE modem biraz daha hızlı ve 6GB RAM/128GB kapasite seçeneği mevcut.

Mart ayında piyasaya çıkacak olan Huawei P10 modelinin fiyatı 650 Avro. Huawei P10 Plus modeli 4GB RAM için 700 Avro, 6GB RAM için 800 Avro talep ediyor. Bu rakamlar ülkemizde bir hayli yüksek satış fiyatı anlamına geliyor.