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Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı

Huawei’nin bol ödüllü akıllı telefon serisi P, bu yıl da sahneye çıktı. Her geçen yıl firma serinin üzerine biraz daha koyarak mükemmel hale getirmeye çalışıyor
2 yıl
13,5b
1
110
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı

Son dönemde fotoğrafçılık konusunda önemli adımlar atan Huawei, bu teknolojileri akıllı telefonlarında kullanarak pazarda farklılaşmayı başardı. Geçen sene başlayan Leica işbirliği Huawei P10 serisini de içine aldı.

Huawei’nin estetik ve tasarımı bir araya getirdiği P serisi, pazarda en beğenilen serilerden birisi durumunda. Her geçen yıl firma serinin üzerine biraz daha koyarak mükemmel hale getirmeye çalışıyor. Huawei P10 serisinde de bunun izlerini açıkça görebiliyoruz.

Daha önce Leica teknolojileri serinin arka kamerasında yer alıyordu. Huawei P10 ile artık ön kamerada da Leica imzasını görüyoruz. Bu da akıllı telefon pazarı açısından bir ilki temsil ediyor.

 

Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı
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Her yerde Leica

Huawei P10 modelinin P9 serisindeki aynı arka kamera kombinasyonunu temel aldığı ifade ediliyor. RGB sensör 12MP çözünürlüğünde iken monokrom sensör ise 20MP çözünürlüğünde. Leica Summarit-H lens ile birlikte f/2.2 diyafram aralığı elde ediliyor. Geçen seneden farklı olarak OIS desteği de eklenmiş.

Huawei P10 Plus modelinde ise daha yeni bir 20MP monokrom sensör kullanılmış. Ayrıca Leica Summilux lens ile birlikte f/1.8 aralığı elde edilmiş. Huawei P10 Plus bu bakımdan kardeşine göre biraz daha yüksek kalite fotoğraflar çekebilecek.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor"

Gelelim ön kameraya. 8MP çözünürlüğündeki ön kamerada Leica lensleri kullanılmış ve çok daha kaliteli özçekim fotoğrafların önü açılmış. Ayrıca bulanıklık efektleri burada da eklenebiliyor.

Huawei diğer bir görüntüleme devi GoPro ile de işbirliğine gitmiş ve Highlights adında yeni bir yazılım ortaya çıkmış. Telefon gece şarja takılı iken bir algoritma konum, kişiler, etkinlikler gibi bileşenleri tarayarak albümler oluşturuyor. Böylece sabah kalktığınızda hoş sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yine fotoğraf ve videolardan oluşan kısa klipler hazırlanabiliyor, bunlar düzenlenebiliyor. Gelecekte daha fazla GoPro katkısı cihazlarda boy gösterecek.

Yazılım

Huawei’nin Android 7.0 üzerinde çalışan EMUI 5.1 arayüzü, kullanıcı tecrübesi açısından çok geliştirilmiş. Örneğin sistem kullanıcının dokunuşlarını öğreniyor ve bir sonraki dokunuşun nereye olacağını tahmin edebiliyor. Arayüzü de buna göre optimize ediyor. Diğer bazı optimizasyonlarla birlikte çok hızlı bir arayüz ortaya çıkıyor. 

 

Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı
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Tasarım ve Donanım

Yekpare alüminyum gövde alışkanlığını devam ettiren P10 serisi 7mm civarında bir kalınlık değerine sahip. Ön tarafta parmak izi entegreli bir Home butonu mevcut ancak özellikleri oldukça ilgi çekici. Kapasitif ve fiziksel bir karışım barındıran Home butonuna baskı yapmadan bir kere tıklamak ekran kilidini açıyor. Uygulama içerisinde tıklamak Geri işlevini yerine getiriyor. Klasik bir şekilde tuşa basıldığında ise ana ekrana dönülüyor. Yine sağa ve sola sürükleme hareketlerinde farklı fonksiyonlar ekrana geliyor.

Hali hazırda Android tarafının en güçlü yonga seti olan Kirin 960, yeni seriye de güç veriyor. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite yine ortak. Ayrıca hızlı şarj desteği de mevcut. İki model bazı konularda farklılaşıyor.

 

Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı
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Farklılık

Huawei P10 modelinde 5.1 inçlik Full HD ekran ve 3200mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. P10 Plus modelinde ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekran ve 3750mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Ayrıca LTE modem biraz daha hızlı ve 6GB RAM/128GB kapasite seçeneği mevcut.

Mart ayında piyasaya çıkacak olan Huawei P10 modelinin fiyatı 650 Avro. Huawei P10 Plus modeli 4GB RAM için 700 Avro, 6GB RAM için 800 Avro talep ediyor. Bu rakamlar ülkemizde bir hayli yüksek satış fiyatı anlamına geliyor. 

 

https://androidcommunity.com/huawei-p10-p10-plus-puts-the-focus-on-photography-20170226/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sasaki Kojiro 2 yıl en beğenilen eP_362
Adamlar 5.1" lik P10'dan 3mm uzun 2 mm geniş bir kasaya hem 5,7" ekran hemde 3300nah batarya sığdırmışlar. Daha ne yapmasını bekliyordunuz acaba LG'nin.
1 Yanıt Yanıtla +35
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onsos1100 2 yıl
Twitterda iş ortaklarına baktım
P10 ile birlikte Leica, GoPro, Vogue, Pantone...
Huawei gerçekten çok çalışarak dünya lideri olmak istiyor.
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SDLGranada 2 yıl
Geçen seneki P9 un tasarımı daha iyiydi.
Yanıtla +20
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1 Avatar
ARNT 2 yıl
Arka tarafı metal deniyor ama umarım lg g5 de ki gibi metal hissiyatsız değildir..
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harson 2 yıl
Galaxy S den sonra G2 ye geçtim çok beğendim, ondan sonra da kapasitif tuşlu telefon kullanmadım bir daha.
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IznickX 2 yıl
arka tasarım inanılmaz iPhone 6s havasında, ön tarafta aynı iphone gibi geldi bana ama güzel olmuş beğendim, yeşil renk çok farklı duruyor almak lazım :)) bu kadar ince kasaya Huawei P10 Plus modelinde 3750 mAh pil koymak ayrı başarı.
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CuneytKarahan 2 yıl
AMAN TANRIMMM!!! MEIZU PRO 6 İLE AYNI RESMEN.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CuneytKarahan 2 yıl
Huawei P10, İspanya'da ön siparişe açılmış ve yanında Huawei Watch 2 hediye ediyor. Bize gelince 3 ay vip koruma en fazla.
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CuneytKarahan 2 yıl
Arkadaşlar telefon fiyatını konuşurken dolar ve euro kullanan ülkeleri de düşünmek lazım. Avrupa'da asgari ücret ne kadar bilmiyorum ama 1 maaşla 2 P10 alınabilir. Bizdeyse 2 maaşla alamıyoruz. Dolar 1₺ olsa şu telefon bedava olur.
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ARNT 2 yıl CuneytKarahan
CuneytKarahan
Arkadaşlar telefon fiyatını konuşurken dolar ve euro kullanan ülkeleri de düşünmek lazım. Avrupa'da asgari ücret ne kadar bilmiyorum ama 1 maaşla 2 P10 alınabilir. Bizdeyse 2 maaşla alamıyoruz. Dolar 1₺ olsa şu telefon bedava olur.

Sevgili jöleli bir zamanlar 1 dolar 1 tl olacak demişti. Bunu dediğinde dolar 1.20 seviyelerindeydi. Şimdiyse durum malum dolar 3,74 tl dolaylarında. Keşke olsada bizde ucuz alabilsek ama bu dış politikayla çok ama çok zor maalesef..
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3arbar 2 yıl CuneytKarahan
CuneytKarahan
Arkadaşlar telefon fiyatını konuşurken dolar ve euro kullanan ülkeleri de düşünmek lazım. Avrupa'da asgari ücret ne kadar bilmiyorum ama 1 maaşla 2 P10 alınabilir. Bizdeyse 2 maaşla alamıyoruz. Dolar 1₺ olsa şu telefon bedava olur.

yukarda yazdım . dolar makul seviyelerde ikende ve hatta o zamanlar telefon fiyatları daha pahalı idi.dolara vurduğumuzda.
bu ülkede 800 dolara lg g2 , 1047 dolara lg g3 satıldı.
2014 te asgari ücret net 850 lira(404 dolar) idi.g3 ise 2200 liradan(1047 dolar) çıktı.
bugün asgari ücret 1400 lira. (372 dolar)
imdi p10 diyelim 2999 liradan çıktı.dolar olarak 797 dolar yapıyor.2 aylık asgari ücret neredeyse.50 dolar daha fazla.
ama ful plastik ve kronik sorunlu g3 ise 2 asgari ücret + 239
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3arbar 2 yıl
lg g2 anakonusunda belirli bilgilendirmeleri yazdım.
g2 800 dolara türkiyede piyasaya çıktı.ful plastik malzeme.ince işcilik vasat.kötü ekran.kronik sorunlar.vasat kamera. 800 dolara çıktı.
p10 ise ful metal kasa.ince işcilik.harika kamera .işlemci mükemmel.ekran neo lcd ekran.
2999 liradan piyasaya çıksa dolar olarak 797 dolar yapıyor.öp başına koy aga.
bu ülkede 800 dolara g2 1047 dolara g3 satıldı.insanlar o dönem ödedikleri lirayı dolara çevirmeyi hiç düşünmediler.
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birdhunder 2 yıl
P10 plus çift hatlı mı?
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3arbar 2 yıl
mediamarkt avrupa fiyatları açıklamış.
p10 lite : 349 euro
p10: 599 euro
p10plus :749 euro
p10 nun kemiksiz vergisiz fiyatı 2340 lira an itiabriyle. buna en az 500 -600 lira eklenirse 2999 lira dan piyasaya çıkar.tabi bu 64 gb lık olanı.
gsmarena.com/...
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ARNT 2 yıl
Arkadaşlar telefon hoşuma gitti benimde. Bir şey dikkatimi çekti. Telefonda swift key klavye mi yüklü geliyor? Kendi klavyesi mevcut değil mi? Samsung lg yada apple gibi?
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