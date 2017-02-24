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Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor

Xiaomi’nin gelecek hafta Çin’de resmiyet kazandıracağı Pinecone isimli yeni yonga seti ailesi oldukça iddialı. Yonga seti Kirin 960 modelini de geride bırakıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin yatırım yaptığı Leadcore tasarımcısı ile birlikte geliştirdiği Pinecone işlemci ailesi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Ciddi bir Ar-Ge süreci sonrasında ortaya çıkan Pinecone önemli yenilikler barındırıyor.

Gelen bilgilere göre Pinecone yonga setinin en önemli tarafı 10nm süreci ile geliştiriliyor olması. Bu da onu ilklerden biri haline getiriyor. Şu ana kadar 10nm sürecinde Snapdragon 835 ve Exynos 8895 yonga setlerinin duyurusu yapılmıştı. Pinecone da üçüncü marka olacak.

Pinecone serisinde iki yonga seti yer alıyor. Pinecone V790 amiral gemisi seviyesinde iken Pinecone V670 ise daha çok orta seviyeye hitap eden bir yapıda olacak. Bu yıl ilk akıllı telefonların piyasada olması bekleniyor.

Pinecone V790

Pinecone V790 firmanın 10nm sürecindeki ilk ve tek yonga seti olacak. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin grafik tarafında 12 çekirdekli Mali-G71 birimi yer alıyor. Yani Huawei Kirin 960 yonga setinin muhtemelen yüzde 15-20 daha performanslı hali diyebiliriz. 10nm süreci bu noktada fark yaratıyor.

Pinecone V790 bu haliyle Snapdragon 835 ve Exynos 8895 yonga setinin biraz gerisinde olsa da yine çok iddialı bir model. Ayrıca Xiaomi yapay zeka ve derin öğrenme konularına da vurgu yapıyor. Firmanın yapay zeka ile desteklediği MIUI arayüzü düşünüldüğünde ikili başarılı işler yapacaktır.

Pinecone V670

Orta seviyeye hitap eden Pinecone V670 yonga setinde 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Grafik tarafında Mali-T860 bulunurken üretim süreci de 28nm olacak. Bu yonga setini pek çok orta ve giriş seviyesi Xiaomi telefonlarında görebiliriz.

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10nm süreci henüz tam anlamıyla verimlilik kazanmadığı için Pinecone V790 yonga seti en erken yaz aylarında muhtemelen Mi Note 3 veya Mi Mix 2 modellerinde görücüye çıkacak. Firmanın ilk olarak Pinecone V670 yonga setini piyasaya süreceği ifade ediliyor.

Bu noktada Xiaomi’nin kaynak kodlarını ne kadar erişime açacağı belirleyici olacaktır. MediaTek gibi kapalı bir politika izlemesi özellikle özelleştirilmiş ROM tarafında kullanıcıların eleştirilerine maruz kalabilir. Yine güncelleme tarafında Pinecone serisinin hamleleri de önem taşıyor.

 

http://wccftech.com/xiaomi-pinecone-chipset-video/ Yorum Yaz
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emre1393 2 yıl en beğenilen
xiaomi nin her ürünü kendi icadı değil, telefon, router, tv gibi yüksek teknoloji ürünlerin mühendisliğini xiaomi kendi yapıyor, geri kalan çoğu ürünü çindeki diğer alt firmaların ürünü. xiaomi bunların elinden tutup ürünleri kendi ekosistemine uyumlu hale getirip kendi himayesi altında satıyor. bi nevi steam gibi çalışıyor.
xiaomi nin her ürünü kendi icadı değil, telefon, router, tv gibi yüksek teknoloji ürünlerin mühendisliğini xiaomi kendi yapıyor, geri kalan çoğu ürünü çindeki d...
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Adamlar felaket gelişiyor şuan Çin'de biraz gerilediler oppo ya bir çözüm bulmaları lazım
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Renault Sport 2 yıl
Xiaomi güzel işler yapıyor. Böyle devam.
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DH Misafiri 2 yıl
Xiaomi Çin'in Torku'sudur. ??
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fuujitsu 2 yıl
Huwaei kaç yıldır işlemci geliştirip telefonlarında kullanıyor. Daha bunların yaptıkları ilk işlemci nasıl geçecekmiş Kirin 960 ı ?
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King Stannis 2 yıl fuujitsu
fuujitsu
Huwaei kaç yıldır işlemci geliştirip telefonlarında kullanıyor. Daha bunların yaptıkları ilk işlemci nasıl geçecekmiş Kirin 960 ı ?


Huawei standart arm tasarımlarını kullanıyor, cortex a73 ve mali g71 şuan için en hızlıları. Qualcomm ve Samsung gibi özelleştirme yapmıyor hatta Samsungda grafik tarafında Mali g71 kullanıyor.
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Public_Enemy 2 yıl
Xiaomi'nin kendi yongasını üretmesindeki en büyük avantaj, MIUI çok daha iyi, çekirdek bazında bir optimasyon ile kaşımıza gelecektir ki bu da büyük performans artışı sağlayacaktır.
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emre1393 2 yıl en beğenilen
xiaomi nin her ürünü kendi icadı değil, telefon, router, tv gibi yüksek teknoloji ürünlerin mühendisliğini xiaomi kendi yapıyor, geri kalan çoğu ürünü çindeki diğer alt firmaların ürünü. xiaomi bunların elinden tutup ürünleri kendi ekosistemine uyumlu hale getirip kendi himayesi altında satıyor. bi nevi steam gibi çalışıyor.
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frt-_-ctn 2 yıl
İşte bunlar hep Hugo Barra izleri. Xiaomi için büyük kayıp. Tam toparlarken.
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ardaalisahin 2 yıl
Adamlar her piyasaya giriyor ya.
Yastiktan tut valize,kalemden tut simdi de islemciye.Helal olsun valla.Kaliteden odun vermedikleri surece her urunu mukemmel.
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