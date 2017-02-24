Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor

Xiaomi’nin yatırım yaptığı Leadcore tasarımcısı ile birlikte geliştirdiği Pinecone işlemci ailesi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Ciddi bir Ar-Ge süreci sonrasında ortaya çıkan Pinecone önemli yenilikler barındırıyor.

Gelen bilgilere göre Pinecone yonga setinin en önemli tarafı 10nm süreci ile geliştiriliyor olması. Bu da onu ilklerden biri haline getiriyor. Şu ana kadar 10nm sürecinde Snapdragon 835 ve Exynos 8895 yonga setlerinin duyurusu yapılmıştı. Pinecone da üçüncü marka olacak.

Pinecone serisinde iki yonga seti yer alıyor. Pinecone V790 amiral gemisi seviyesinde iken Pinecone V670 ise daha çok orta seviyeye hitap eden bir yapıda olacak. Bu yıl ilk akıllı telefonların piyasada olması bekleniyor.

Pinecone V790

Pinecone V790 firmanın 10nm sürecindeki ilk ve tek yonga seti olacak. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinin grafik tarafında 12 çekirdekli Mali-G71 birimi yer alıyor. Yani Huawei Kirin 960 yonga setinin muhtemelen yüzde 15-20 daha performanslı hali diyebiliriz. 10nm süreci bu noktada fark yaratıyor.

Pinecone V790 bu haliyle Snapdragon 835 ve Exynos 8895 yonga setinin biraz gerisinde olsa da yine çok iddialı bir model. Ayrıca Xiaomi yapay zeka ve derin öğrenme konularına da vurgu yapıyor. Firmanın yapay zeka ile desteklediği MIUI arayüzü düşünüldüğünde ikili başarılı işler yapacaktır.

Pinecone V670

Orta seviyeye hitap eden Pinecone V670 yonga setinde 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Grafik tarafında Mali-T860 bulunurken üretim süreci de 28nm olacak. Bu yonga setini pek çok orta ve giriş seviyesi Xiaomi telefonlarında görebiliriz.

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10nm süreci henüz tam anlamıyla verimlilik kazanmadığı için Pinecone V790 yonga seti en erken yaz aylarında muhtemelen Mi Note 3 veya Mi Mix 2 modellerinde görücüye çıkacak. Firmanın ilk olarak Pinecone V670 yonga setini piyasaya süreceği ifade ediliyor.

Bu noktada Xiaomi’nin kaynak kodlarını ne kadar erişime açacağı belirleyici olacaktır. MediaTek gibi kapalı bir politika izlemesi özellikle özelleştirilmiş ROM tarafında kullanıcıların eleştirilerine maruz kalabilir. Yine güncelleme tarafında Pinecone serisinin hamleleri de önem taşıyor.