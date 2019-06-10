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Huawei P20 Lite 2019 satışa sunuldu

4 arka kamerası ve delikli tasarımı ile segmentinde dikkat çekmeye çalışacak Huawei P20 Lite 2019 ön siparişe başladı. Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
16,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın amiral gemisi versiyonu olmasına rağmen beklentilerin üzerinde ilgi görünce Huawei P20 Lite bir kez daha sahneye çıktı. Huawei P20 Lite 2019 versiyonu Avrupa’da ön siparişe başlamış durumda.

Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı

Satış başarısı ile firmanın yüzünü güldüren Huawei P20 Lite modelinden sonra bu yıl da Huawei P30 Lite piyasaya çıkmıştı ancak firma çizginin dışına çıkarak bir devam modeli çıkarmaya karar verdi.

Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile hem Lite modellerinden hem de amiral gemilerinden farklılaşıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Xcover 4S duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı"

6.4 inçlik ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefona Kirin 710 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçeneklerine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 16MP + 8MP + 2MP + 2MP çözünürlüğünde 4 arka kamera yer alıyor. . 3 kamera standart işlev görürken diğer kamera ise 3D ToF yani daha hassas derinlik verileri algılayabiliyor. Bu haliyle P30 serisine daha yakın bir görüntü arz ediyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısmında parmak izi okuyucusu olan telefonun İsviçre MediaMarkt üzerinde ön siparişe açıldığı belirtiliyor. 128GB kapasiteli versiyon 268 Avro civarında. 64GB kapasiteli versiyonun ise 250 Avro seviyesine kadar ineceği tahmin ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/06/10/huawei-p20-lite-2019-goes-on-sale-in-switzerland-for-under-e300/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 1 hf. en beğenilen
Böyle berbat bir isimlendirme olamaz ya.
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Guest-BEECD6547 1 hf. yeni yorumcu
Bize gelince 1800 den çıkar mutlaka. Alım gücü yerlerde diyenler nerde acaba? Avrupa'da 350 euro cikar. Adamlarin maaşı zaten 320 euro :))
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smart1978 1 hf.
Android Q alacak mi ?
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denizbay1 1 hf.
Sygic Navigasyon'un hala tırnağı olamadı, arkasında koskoca Google'ye rağmen! Hala Sygic'in 10 yol önce sunduğu özellikleri yeni yeni veriyorlar ve üstelik bir devrim iş gibi anlatıyorlar :)) Al Apple'ı vur Google Haritalar'a. Üstelik rezalet bir yön tayini var bu haritaların. Beş para etmez BENİM GÖZÜMDE.
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Ahmet DOĞAN 1 hf. denizbay1
Yoruma Bayıldım :)
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a_y_k_u_t 1 hf. en beğenilen
Böyle berbat bir isimlendirme olamaz ya.
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MS4343 1 hf.
Huawei, şimdilik Kirin 710-980'le(daha piyasaya çıkmamış 985 uretiminde de problem yok deniyor)idare ediyor da sonrasında ne yapıcak bakalım?
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TearsForFears 1 hf.
2 mp kamera koyacağına 2 gb ram daha koysaymış. Orta segmenti çorba yaptı huawei. Kirin 710 lu birbirine benzer 20 tane telefon çıkardı. P30 liteyi 380 eurodan çıkarıp satmayı denedi ama satamadı. Son taktik p20 lite adını kullanmak.
20 tane kirin 710 lu telefon çıkaracağına adam gibi Kirin 710 u geliştirip, 6 gb ramli, 48 mp oisli veya eisli 4000 bataryalı bir telefon çıkartsa daha iyiydi. Bak Samsunga orta segment cihazlarını nasıl geliştirdi. Huawei kaç milyon kirin 710 üretmişse artık sat sat bitmiyor
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