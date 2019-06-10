Huawei P20 Lite 2019 satışa sunuldu

Geçen yılın amiral gemisi versiyonu olmasına rağmen beklentilerin üzerinde ilgi görünce Huawei P20 Lite bir kez daha sahneye çıktı. Huawei P20 Lite 2019 versiyonu Avrupa’da ön siparişe başlamış durumda.

Huawei P20 Lite 2019 özellikleri ve fiyatı

Satış başarısı ile firmanın yüzünü güldüren Huawei P20 Lite modelinden sonra bu yıl da Huawei P30 Lite piyasaya çıkmıştı ancak firma çizginin dışına çıkarak bir devam modeli çıkarmaya karar verdi.

Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile hem Lite modellerinden hem de amiral gemilerinden farklılaşıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.

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6.4 inçlik ekranında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan akıllı telefona Kirin 710 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçeneklerine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 16MP + 8MP + 2MP + 2MP çözünürlüğünde 4 arka kamera yer alıyor. . 3 kamera standart işlev görürken diğer kamera ise 3D ToF yani daha hassas derinlik verileri algılayabiliyor. Bu haliyle P30 serisine daha yakın bir görüntü arz ediyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısmında parmak izi okuyucusu olan telefonun İsviçre MediaMarkt üzerinde ön siparişe açıldığı belirtiliyor. 128GB kapasiteli versiyon 268 Avro civarında. 64GB kapasiteli versiyonun ise 250 Avro seviyesine kadar ineceği tahmin ediliyor.