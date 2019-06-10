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Samsung Galaxy Xcover 4S duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı

Dayanıklılığa odaklanan Samsung Galaxy Xcover 4S modeli tasarımı bir kenara bırakmış gibi görünüyor. Samsung Galaxy Xcover 4S özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6,5b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un iki yılda bir piyasa döngüsüne kavuşturduğu Galaxy Xcover dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisi yeni üyesine merhaba dedi. Samsung Galaxy Xcover 4S tasarım konusuna çok eğilmemiş gibi.

Samsung Galaxy Xcover 4S özellikleri ve fiyatı

Dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar genelde hantal ve tasarım açısından zayıf kalıyorlar. Galaxy Xcover 4S modeli de bu trende ayak uyduruyor. Telefonun 5 inçlik kasası 9.7mm kalınlığında. Ayrıca fiziksel tuşlar mevcut ve ekran çerçeveleri de geçmiş dönemden kalma.

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5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefona Exynos 7885 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile tasarımı biraz unutturacak gibi. Ayrıca 16MP çözünürlüğündeki arka kamera da f.1/7 aralığına sahip.

2800mAh kapasiteli batarya muhtemelen bir günü çıkaramayabilir. Telefon IP68 sertifikası ile suya, askeri standartlarda sertifika ile de darbelere karşı dayanıklı. Samsung Galaxy Xcover 4S modeli 340$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-xcover-4s-official-specs-features-design-price_id116705 Yorum Yaz
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ercmaster 2 hf. en beğenilen
Bu tip telefon alan kişiler bataryası 3-4 gün gitmesi için alıyor. Adam inşaat tepesinde, gezide, açık suda şarj yarı yolda kalmasın diye alıyor. Zırh isteyen zaten tuğla kaplardan alıp takar. Samsung mantığı anlamamış.
Bu tip telefon alan kişiler bataryası 3-4 gün gitmesi için alıyor. Adam inşaat tepesinde, gezide, açık suda şarj yarı yolda kalmasın diye alıyor. Zırh isteyen z...
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danmur 2 hf.
batarya çöp. günü çıkarsa da çöp. bunun yerine bir tane Galaxy S7 al yeni bulabilirsen, üzerine tank gibi bir kılıf geçir al sana iş telefonu.
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Serdar 2 hf.
Pil kapasitesi azmış...
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al-ozaria 2 hf.
Çerçeve kalınlığına bak, bataryaya bak, özelliklere bak, fiyata bak... birde üretim mantığına bak.
Özetle bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
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AirSupport 2 hf. al-ozaria
Evet batarya az kalmış ama bu telefon sizin için son kullanıcıya değil yukarıda bahsedildiği gibi şarjı uzun gitsin dayanıklı olsun isteyen saha çalışanları için yapılmış gibi.
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TearsForFears 2 hf.
Editör dahil herkes batarya az olmuş diyor.
6 inç 1080p ekranlı a7 2018 de 3300 batarya var ve gsmarena skoru 93.
Bu telefonda 5 inç 720p ekran ve 2800 batarya var. Çok rahat 2 günü çıkarır. Exynos 7885 fazla güç harcamıyor
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Fenomenon 2 hf.
2800 az olmuş cidden. 4000 mah olmalıydı en az.
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ercmaster 2 hf. en beğenilen
Bu tip telefon alan kişiler bataryası 3-4 gün gitmesi için alıyor. Adam inşaat tepesinde, gezide, açık suda şarj yarı yolda kalmasın diye alıyor. Zırh isteyen zaten tuğla kaplardan alıp takar. Samsung mantığı anlamamış.
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