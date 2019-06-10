Samsung Galaxy Xcover 4S duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung’un iki yılda bir piyasa döngüsüne kavuşturduğu Galaxy Xcover dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisi yeni üyesine merhaba dedi. Samsung Galaxy Xcover 4S tasarım konusuna çok eğilmemiş gibi.

Samsung Galaxy Xcover 4S özellikleri ve fiyatı

Dayanıklılık odaklı akıllı telefonlar genelde hantal ve tasarım açısından zayıf kalıyorlar. Galaxy Xcover 4S modeli de bu trende ayak uyduruyor. Telefonun 5 inçlik kasası 9.7mm kalınlığında. Ayrıca fiziksel tuşlar mevcut ve ekran çerçeveleri de geçmiş dönemden kalma.

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5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefona Exynos 7885 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile tasarımı biraz unutturacak gibi. Ayrıca 16MP çözünürlüğündeki arka kamera da f.1/7 aralığına sahip.

2800mAh kapasiteli batarya muhtemelen bir günü çıkaramayabilir. Telefon IP68 sertifikası ile suya, askeri standartlarda sertifika ile de darbelere karşı dayanıklı. Samsung Galaxy Xcover 4S modeli 340$ civarında bir fiyat etiketine sahip.