Huawei P20 Plus, 4.000 mAh pille geliyor

Huawei'nin önümüzdeki ay yeni akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapor tanıtılacak modellerden biri olan Huawei P20 Plus'ın 4.000 mAh kapasiteli pille geleceğini öne sürmüş durumda. Ayrıca telefonun Daima Açık Ekran (Always On Display) özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Şirket önümüzdeki ay Paris'te düzenleyeceği basın etkinliğinde P20, P20 Plus ve P20 Lite modellerine resmiyet kazandıracak.

Ayrıca Bkz.

"Çentikli ASUS Zenfone 5'in ilk canlı görüntüsü sızdırıldı"

Başlangıçta Huawei'nin bu telefonları 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyordu ancak şirket yeni amiral gemilerini 27 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği özel etkinlikle tanıtmayı seçti. Çinli markanın MWC 2018'in başlamasından bir gün önce lanse edilecek olan Galaxy S9'un gölgesinde kalmamak için böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.

Daima Açık Ekran özelliği Mate 10 Pro'da da var

P20 Plus'ın Daima Açık Ekran özelliği ile birlikte geleceği kısa süre önce XDA Developers tarafından elde edilen firmware dosyaları sayesinde açığa çıktı. Eğer bu gerçekleşirse cihaz Mate 10 Pro'nun ardından bu özelliğe sahip ikinci Huawei marka telefon olacak. Raporda ayrıca P20'nin 3.320 mAh piline kıyasla P20 Plus'ın 4.000 mAh pile sahip olacağı yazıyor. Ancak iki model arasında RAM ve depolama farkı olup olmayacağı belli değil.

https://www.xda-developers.com/huawei-p20-plus-4000-mah-battery-always-on-display/