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Huawei P20 Plus, 4.000 mAh pille geliyor

Huawei'nin 27 Mart'ta tanıtacağı P20 serisinin detayları belli oluyor. Yayınlanan yeni bir rapor P20 Plus'ın 4.000 mAh kapasiteli pil ve Daima Açık Ekran özelliğiyle geleceğini ortaya koydu.
1 yıl
5b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin önümüzdeki ay yeni akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor. Yayınlanan yeni bir rapor tanıtılacak modellerden biri olan Huawei P20 Plus'ın 4.000 mAh kapasiteli pille geleceğini öne sürmüş durumda. Ayrıca telefonun Daima Açık Ekran (Always On Display) özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Şirket önümüzdeki ay Paris'te düzenleyeceği basın etkinliğinde P20, P20 Plus ve P20 Lite modellerine resmiyet kazandıracak.
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Başlangıçta Huawei'nin bu telefonları 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyordu ancak şirket yeni amiral gemilerini 27 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği özel etkinlikle tanıtmayı seçti. Çinli markanın MWC 2018'in başlamasından bir gün önce lanse edilecek olan Galaxy S9'un gölgesinde kalmamak için böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.

Daima Açık Ekran özelliği Mate 10 Pro'da da var

P20 Plus'ın Daima Açık Ekran özelliği ile birlikte geleceği kısa süre önce XDA Developers tarafından elde edilen firmware dosyaları sayesinde açığa çıktı. Eğer bu gerçekleşirse cihaz Mate 10 Pro'nun ardından bu özelliğe sahip ikinci Huawei marka telefon olacak. Raporda ayrıca P20'nin 3.320 mAh piline kıyasla P20 Plus'ın 4.000 mAh pile sahip olacağı yazıyor. Ancak iki model arasında RAM ve depolama farkı olup olmayacağı belli değil.

https://www.xda-developers.com/huawei-p20-plus-4000-mah-battery-always-on-display/ Yorum Yaz
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TearsForFears 1 yıl en beğenilen 10ff
10ff
haberi mi max 2 cihazimdan (5300 mah) okuyorum su an
telefon ureticilerinin daha ilerleyecek cok yollari var.


tabletle okumak rahat oluyordur tabi
10ffhaberi mi max 2 cihazimdan (5300 mah) okuyorum su antelefon ureticilerinin daha ilerleyecek cok yollari var.
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1 Yanıt Yanıtla +17
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10ff 1 yıl
haberi mi max 2 cihazimdan (5300 mah) okuyorum su an
telefon ureticilerinin daha ilerleyecek cok yollari var.
2 Yanıt Yanıtla +8
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ogzhnakcy90 1 yıl
Pil çok da önemli birşey değil poverbankla o iş halloluyor
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Ragnarok. 1 yıl
İsterse 10 tane kamera koysun yine iyi olmayacak
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aycibin 1 yıl
always on ekran olması masrifet mi? 10 yıl önce symbian nokia'larda bile vardı.pil düşmanı bir uygulama
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huseyincarnege 1 yıl
3kamaramı var arkada :o
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buraoca2 1 yıl
Cihazın Arkadan çekilmiş fotoğrafı sayesinde, Ön Tasarım ya Mate 10'a yada V10'a benzeyecek (Ekran-Kasa oranı açısından 2 ayrı örnek verdim) Neyseki, Parmak izi okuyucuyu önde tutacaklar ki, en güzel haber bu bana göre.
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kadirirdem 1 yıl
pil değeri gayet iyi bakalım kaç saat süre verecek.
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esmerbuyucu 1 yıl
Biri trafik lambası mı demişti? Kırmızı, sarı, yeşil ahanda lamba
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10ff 1 yıl
haberi mi max 2 cihazimdan (5300 mah) okuyorum su an
telefon ureticilerinin daha ilerleyecek cok yollari var.
2 Yanıt Yanıtla +8
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TearsForFears 1 yıl 10ff
10ff
haberi mi max 2 cihazimdan (5300 mah) okuyorum su an
telefon ureticilerinin daha ilerleyecek cok yollari var.


tabletle okumak rahat oluyordur tabi
1 Yanıt Yanıtla +17
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Ekrem71.5 1 yıl 10ff
10ff

haberi mi max 2 cihazimdan (5300 mah) okuyorum su an
telefon ureticilerinin daha ilerleyecek cok yollari var.


cihaz dediğin tablet gibi bişey zaten olsun o kadar büyük telefonda bir zahmet 5300
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ÖzdalDoğru 1 yıl
İnsanların günlük kullanım süreleri uzadı, ayrıca senaryolar da artık internet ağırlıklı. 5.000 mah civarlarında pil artık bir çok kullanıcı için hayat kurtarıcısı durumunda. Bence kamera vs dışında pil konusunu da odak noktasına koymalılar. Lenovo P2 kullanıyordum şimdide Xiaomi Mi Max 2 kullanıyorum. Gerçekten pil kapasitesi benim ilk önceliğim durumunda. Umarım daha çok üretici bu noktadaki kullanıcıları kapsayan ürünler çıkarır.
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