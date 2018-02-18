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Çentikli ASUS Zenfone 5'in ilk canlı görüntüsü sızdırıldı

Apple iPhone X'daki çentikli ekran trendini devam ettireceğine yönelik söylentiler olan Asus Zenfone 5'in ilk canlı görüntüsü de bu iddiaları doğrular nitelikte.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvanlı teknoloji devi ASUS, yeni akıllı telefonlarını çok yakında başlayacak olan 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Merakla beklenen ASUS Zenfone 5 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Zenfone 5'in canlı görüntüsünün ortaya çıkması, akıllı telefonun ekranında iPhone X'a benzer bir çentik olacağını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "HomePod'un Apple'a maliyeti 216 dolar"
Sızıntılarıyla ünlü popüler Twitter kullanıcısı Roland Quandt (@rqandt), birkaç gün önce çentikli tasarım da dahil olmak üzere, Zenfone 5'in bazı detaylarını ortaya koyan bilgiler paylaşmıştı. Ayrıca kendisi bir üreticiden aldığını öne sürdüğü render görselleri de yayınladı. Cihazın canlı görüntüsünün, iPhone X'dakine benzer çentikli ekrana sahip olduğunu göstermesiyle birlikte Quandt'ın haklı olduğu da anlaşıldı.

Çerçevesiz tasarımla gelebilir

Akllı telefonun canlı görüntüsüne baktığımızda Zenfone 5'deki çentiğin selfie kamerasını ve ahizeyi içerdiğini görüyoruz ancak daha önce yayınlanan görüntülerde ahizenin sol tarafında da bir sensör vardı. Bunun dışında yeni görüntü Zenfone 5'in ekran-gövde oranı yüksek, çerçevesiz bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor. Ayrıca uzunluğuna bakılırsa cihaz 18:9 görüntü oranıyla gelecek.
Cihazın ön tarafında fiziksel bir Home butonunun olmaması, arka panele veya belki de ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olabileceğini düşündürüyor. Ancak daha önceki render görsellerin, arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısını gösterdiğini belirtmek gerekir. Ayrıca ekranın sağ tarafında güç butonu ve ses kontrol tuşlarının yer aldığını da görebilirsiniz. Asus ZenFone 5, 27 Şubat’ta MWC 2018 kapsamında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

http://www.slashleaks.com/l/asus-zenfone-5-live-image-leaks Yorum Yaz
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crazy585858 1 yıl en beğenilen
İnsan biraz utanır lan şu tasarımı yaparken.. Zaten iphoneX tam bir facia.. bide aynı tasarımı alıp telefon yapmışlar..
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10ff 1 yıl mabovski
mabovski
apple yapar diğerleri takip eder.

xiaomi yapar, apple sıvar...

bkz; xiaomi mi mix - iphone x
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lg02561 1 yıl
apple yapar diğerleri takip eder yazmışlar bide sanki büyük devrimmiş de çok iyi bir şey yapmışlar gibi hhahahahd iyi güldüm.
asusun marka değerini sıfırladığı noktadır. apple zaten bu saçma tasarımı bırakmassa onun da gözden düşmesi yakındır.
apple yapar diğerleri takip eder yazmışlar bide sanki büyük devrimmiş de çok iyi bir şey yapmışlar gibi hhahahahd iyi güldüm.asusun marka değerini sıfırla...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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complete_ 1 yıl
asus yapmış..
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Sazankiller 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sazankiller 1 yıl
Yeni resimler biri snap 845 8 Gb ram diğeri snap 636 6 GB Ram
m.gsmarena.com/...
m.gsmarena.com/...
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*GameOver* 1 yıl
Centikli telefon alacagima cep telefonunu birakirim daha iyi hic de umurumda olmaz
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interwap 1 yıl
Apple'ın vazgeçeceği bir tasarıma Asus ne diye özenir ki?
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sarıkanaryam 1 yıl interwap
interwap
Apple'ın vazgeçeceği bir tasarıma Asus ne diye özenir ki?

kim demişki apple'ın vazgeçtiğini
adamlar gelecek telefonların öncüsü olarak bu X modelini tanıttı.
kaldıki, huwai ve asus taklit etmeyede başlamış samsung'un da üstte ve altta kalan kasayı kaybetmek için, çentikliye geçeceğini okudum, doğru yanlış bilemem.
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Çağdaş 1 yıl
Eskiden ne güzel işletim sistemi yoktu ama firmaların kendine has çeşit çeşit tasarımları vardı :(. Şu bar kalıbından bıkmadılar gitti.
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gxhero 1 yıl
Yahu tasarım yapmak bu derece mi zor hep taklit...
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SHADOW 1 yıl gxhero
gxhero
Yahu tasarım yapmak bu derece mi zor hep taklit...

hocam firmalar birbirlerinden çala çala gidiyo hep
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xtonymadx 1 yıl
tasarım güzel ama bariz çalmış
iphone x e verecek param yok buna da param yetmez
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inexo 1 yıl
ben olsam çentiği alta koyar oraya parmak izi eklerdim
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