Çentikli ASUS Zenfone 5'in ilk canlı görüntüsü sızdırıldı

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, yeni akıllı telefonlarını çok yakında başlayacak olan 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Merakla beklenen ASUS Zenfone 5 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Zenfone 5'in canlı görüntüsünün ortaya çıkması, akıllı telefonun ekranında iPhone X'a benzer bir çentik olacağını doğruladı.

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Roland Quandt (@rqandt), birkaç gün önce çentikli tasarım da dahil olmak üzere, Zenfone 5'in bazı detaylarını üreticiden aldığını öne sürdüğü render görselleri de yayınladı. Cihazın canlı görüntüsünün, iPhone X'dakine benzer çentikli ekrana sahip olduğunu göstermesiyle birlikte Quandt'ın haklı olduğu da anlaşıldı. Sızıntılarıyla ünlü popüler Twitter kullanıcısı(@rqandt), birkaç gün önceda dahil olmak üzere, Zenfone 5'in bazı detaylarını ortaya koyan bilgiler paylaşmıştı. Ayrıca kendisi biröne sürdüğü render görselleri de yayınladı. Cihazın canlı görüntüsünün, iPhone X'dakine benzer çentikli ekrana sahip olduğunu göstermesiyle birlikte Quandt'ında anlaşıldı.

Çerçevesiz tasarımla gelebilir

Akllı telefonun canlı görüntüsüne baktığımızda Zenfone 5'deki çentiğin selfie kamerasını ve ahizeyi içerdiğini görüyoruz ancak daha önce yayınlanan görüntülerde ahizenin sol tarafında da bir sensör vardı. Bunun dışında yeni görüntü Zenfone 5'in ekran-gövde oranı yüksek, çerçevesiz bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor. Ayrıca uzunluğuna bakılırsa cihaz 18:9 görüntü oranıyla gelecek.

Cihazın ön tarafında fiziksel bir Home butonunun olmaması, arka panele veya belki de ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olabileceğini düşündürüyor. Ancak daha önceki render görsellerin, arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısını gösterdiğini belirtmek gerekir. Ayrıca ekranın sağ tarafında güç butonu ve ses kontrol tuşlarının yer aldığını da görebilirsiniz. Asus ZenFone 5, 27 Şubat’ta MWC 2018 kapsamında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

http://www.slashleaks.com/l/asus-zenfone-5-live-image-leaks