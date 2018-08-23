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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P20 Pro, gelişmiş oyun performansı için GPU Turbo güncellemesini almaya başladı

Huawei, Honor Play ile birlikte tanıttığı GPU Turbo teknolojisini diğer akıllı telefonlarına getiriyor. Şirket grafik işleme performansını %60'a kadar arttıran yeni özelliğini P20 Pro modeline taşıdı.
9 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei ve Honor marka cep telefonların oyun performansını artırmak için Honor Play ile birlikte duyurulan GPU Turbo teknolojisi, Huawei P20 Pro için kullanıma sunuldu. 
670 MB boyutunda ve CLT-L29 8.1.0.152 sürüm numarası ile yayınlanan güncelleme, GPU Turbo teknolojisinin yanı sıra oyun asistanı Game Suite uygulamasını ve Google'ın Temmuz ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.  
Huawei P20 Pro'nun GPU Turbo teknolojisine kavuşmasıyla birlikte telefonun grafik işleme performansının %60 oranında artması ve güç tüketiminin de %30 azalması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_p20_pro_receives_the_gpu_turbo_update-news-32898.php Yorum Yaz
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oguzhant 9 ay
Değerli arkadaşlar,
Mate 10 Pro ve P20Pro da ön kamera da netlik ve ışık ayarı yok. Oysaki Mate9 da vardı. Bu güncelleme ile gelmiş olabilir mi? Gelen arkadaşlar bakabilir mi?
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kymelria 9 ay
Mate serisine de dağıtım başladı. Hatta kurdum da. Reklam içerik hazırlarken bari görüntüleri türkçe kullanın.
Bu da benim size kıyağım olsun.
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XanthiN 9 ay
Stok olarak aşırtılmış çıksa çok daha iyi olurmuş.
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MS4343 9 ay
Orta seviye telefonlarında iş görebilir.Malumunuz çoğunda Mali-T830 var.
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Ekrem71.5 9 ay
normalde gpu nun kaldıramadığı oyunmu var ? Bunun şimdi amacı nedir ?
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interwap 9 ay
Acaba mantık nedir? Aynı şeyi CPU içinde yapacaklar.
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