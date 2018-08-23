Huawei P20 Pro, gelişmiş oyun performansı için GPU Turbo güncellemesini almaya başladı

Huawei ve Honor marka cep telefonların oyun performansını artırmak için Honor Play ile birlikte duyurulan GPU Turbo teknolojisi, Huawei P20 Pro için kullanıma sunuldu.

670 MB boyutunda ve CLT-L29 8.1.0.152 sürüm numarası ile yayınlanan güncelleme, GPU Turbo teknolojisinin yanı sıra oyun asistanı Game Suite uygulamasını ve Google'ın Temmuz ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Huawei P20 Pro'nun GPU Turbo teknolojisine kavuşmasıyla birlikte telefonun grafik işleme performansının %60 oranında artması ve güç tüketiminin de %30 azalması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_p20_pro_receives_the_gpu_turbo_update-news-32898.php