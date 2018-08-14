Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P20 Pro ile fotoğraf çekmeyi yeniden keşfedin!

DxOMark liderliğini koruyan Huawei P20 Pro, akıllı telefonlardan üstün fotoğrafçılık yeteneği bekleyenlere hitap ediyor. Huawei P20 Pro'nun kamera özelliklerini bir kez daha ele aldık:
9 ay
9,2b
1
5
Cep Telefonu Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei'nin P Serisi her zaman mobil fotoğrafçılığın öncüsü olmuştur. Şimdi, Huawei P20 Pro, estetik vizyonun akıllı bir fotoğrafa ışık tutan gelişmiş bir kamera sistemi ile buluştuğu devrim niteliğindeki Leica Üçlü Kamerası ile sektöre bir kez daha öncülük ediyor.

Yapay zeka ile 500’den fazla ortam ve obje tanımlama ile 19 tane farklı senaryo ve obje belirlenebiliyor ve doğru kamera ayarları ile fotoğraf ayarları doğru zamanda kullanıma geçebiliyor. Bu sayede en amatör fotoğrafçı bile profesyonel kareler yakalayabiliyor.

Dünyanın ilk Leica üçlü kamerası Huawei P20 Pro’da

Huawei P20 Pro, ışık sanatını vurgulayarak gelişmiş kamera sistemi ile kullanıcılara fotoğrafçılığın her alanında yardımcı olacak ve daha etkili sonuçlar verecek yenilikler sunuyor. Huawei P20 Pro dünyanın ilk Leica üçlü kamerasıyla yaratıcı mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorluyor. Huawei P20 Pro, çektiğiniz her çekim için benzersiz keskinlik, renk doğruluğu, odak ve kontrast sağlayan şaşırtıcı 40 MP RGB kameraya sahip.

Günün veya gecenin herhangi bir saatinde detaylı, zengin, atmosferik görüntüleri yakalamak için ışığın kinetiklerinden ve hassas mühendisliğinden esinlenilen Huawei P20 Pro ile çektiğiniz her fotoğraf benzersiz keskinlik, renk doğruluğu, odak ve kontrast oranına sahip oluyor.

5X Hybrid Zoom sayesinde daha çok gör!

Leica zoom objektif sistemi ile Huawei P20 Pro, 5X Hibrit Zoom elde edebilir. Bu, uzaktaki inanılmaz ayrıntıları yakalamak istediğinizde nesneyi yakınlaştırmanıza ve olağanüstü sonuçlar üretmenize olanak tanır. Birçok akıllı telefonda fotoğraf çekerken yaptığımız zoom, çektiğimiz fotoğrafın kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Huawei P20 Pro'nun zoom modu, diğer telefonların ötesine geçerek kalite kaybı olmaksızın çektiğiniz detayı 5 kata kadar kusursuzlukla yakınlaştırabiliyor. Bunu, görüntüyü iyileştirmek ve dengelemek için gelişmiş yapay zeka özelliğini kullanarak yapıyor.

Huawei P20 Pro ile hareketli anları yakalamak çok kolay!

Huawei P20 Pro ile hareketli anların ayrıntılarını zahmetsizce kaydedebilir ve eğlencenin kısacık anlarını anında yakalayabilirsiniz.

Gece çekimleri artık çok net!

 
Huawei Yapay Zeka Görüntü Sabitleme, Gece Modu'nu kullanarak düşük ışıkta inanılmaz derecede net çekim yapmanıza olanak tanır. Tripod kullanmaya gerek kalmadan elinizle çekim yapabilirsiniz. Gece Modu, herhangi bir ortamda zahmetsizce net, hafif dengeli enstantane için yüksek kontrastlı sahneleri de dengeler. Huawei P20 Pro, sahip olduğu yapay zeka ile bulanıklığı ortadan kaldıran mükemmel stabilizasyon tekniklerini kullanıyor.

Ağır çekimle eğlenceli anlar yakalayın!

960 fps Super Slow Motion video modu ile saniyede 960 kareye kadar aşağı doğru yavaşlama yapın. Hayatın en değerli anlarını yakalamak ve eğlenmek için kullanın.

Selfie'den Portreye

24 MP'lik ön kamera, çektiğiniz her selfie çarpıcı görünecektir. Gündüz veya gece canlı, keskin, göz kamaştırıcı görüntüler sunar. Huawei P20 Pro, yapay zeka odaklı 3D yüz modelleme teknolojisini kullanarak yüz özelliklerinin kontürlerini takip ediyor ve en güzel selfieler için ayarlıyor. 3D Portrait Lighting ayrıca hızlı selfieleri çarpıcı portrelere dönüştürmek için bir dizi stüdyo kalitesinde aydınlatma efekti sunuyor.
Akıllı telefonda üstün fotoğraf teknolojisiyle ön plana çıkan Huawei, fotoğrafçılık konusuna da profesyonel olarak yaklaşıyor. RAW özellikte fotoğraf kaydetme imkanı sunarak; hem kalite hem de nitelik olarak profesyonelliği tüm kullanıcılarına sunuyor. Bilindiği gibi Raw fotoğraf, dijital makinelerin negatifi olarak tanımlanan bir format özelliği... Raw olarak çekilen fotoğraflar; iyi baskı alabilmek için en uygun özellik olarak gösteriliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 9 ay en beğenilen
Sayfa kenarları yetmemiş reklamlar için anlaşılan.
consumer.huawei.com/...
Yazılar bire bir aynı orjinal siteden bakında göze daha estetik gelsin bari..
Sayfa kenarları yetmemiş reklamlar için anlaşılan.consumer.huawei.com/...Yazılar bire bir aynı orjinal siteden bakında göze daha estetik gels...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deniz_sea 9 ay
bir ara adresi kontrol ettim DH demiyim yoksa DH beni huawei'in sitesine yönlendirdi de benmi fark etmedim dedim, meğersem haftalık huawei reklam zamanı gelmiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 9 ay
Kirin işlemcilere alerjim var kalsın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 9 ay
Reklamları okudunuz. Şimdi haberler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 9 ay en beğenilen
Sayfa kenarları yetmemiş reklamlar için anlaşılan.
consumer.huawei.com/...
Yazılar bire bir aynı orjinal siteden bakında göze daha estetik gelsin bari..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay ABD hükümet çalışanlarının Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanması yasaklandı 9 ay Google, konum geçmişinizi devre dışı bıraksanız bile sizi takip etmeye devam ediyor 9 ay 2019 Honda Civic Sedan ve Coupe'ye Sport versiyonu eklendi 9 ay Yeni nesil iPhone'lar Apple Pencil desteği ve 512 GB depolama kapasitesi sunabilir 9 ay Candy Crush yapımcısından bu kez farklı bir tema (İndirmeye sunuldu) 9 ay Göz hastalıklarını bir doktor kadar doğru tespit eden yapay zeka 9 ay Nvidia Turing mimarisi duyuruldu 9 ay HoloLens ile kritik ameliyatlar gerçek zamanlı olarak izlenebilecek 9 ay Samsung’dan SmartThings destekli WiFi örgü ağı 9 ay Samsung Galaxy Note 9 vs. Note 8: Detaylı karşılaştırma 9 ay Erdoğan’ın ABD'ye boykot çağrısından etkilenecek markalar ve ürünleri 9 ay Elon Musk, Tesla'yı borsadan çıkarmak için Suudi yetkililerle anlaştı 9 ay Petro Coin, Venezuela'nın resmi para birimi oluyor 9 ay Xbox One'ın Game Pass Sistemiyle Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun 9 ay Cooler Master’dan yeni Threadripper için Wraith Ripper soğutucusu 9 ay Online savaş simülasyonu Insurgency, kısa bir süreliğine ücretsiz 9 ay Harici belleği kullanan Android uygulamaları tehdit altında 9 ay iOS 12 için Grup FaceTime özelliği gecikecek 9 ay Erdoğan'ın boykot açıklamasının ardından Vestel hisseleri uçuşa geçti 9 ay İsrail’den Türkiye’ye karşı saldırgan F-35 açıklaması 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei P20 Pro ile fotoğraf çekmeyi yeniden keşfedin! Sonraki Suudi Arabistan'dan resmi açıklama: Kripto para ticareti yasa dışı 9 ay Mükemmel penaltı belirlendi 9 ay Okula dönüş indirimleri 9 ay Xiaomi Mi Pad 4 Plus resmen tanıtıldı 9 ay Android’in açık kaynak yapısı güvenlik riski oluşturuyor 9 ay Türk Lirası, Bitcoin'den daha dalgalı 9 ay Samsung'dan Galaxy Note 9'un pili için açıklama 9 ay Erdoğan: ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz! 9 ay Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu 9 ay 2018 Honda HR-V'nin Avrupa versiyonu tanıtıldı 9 ay Uydu sistemleri hackerlara davetiye çıkarıyor 9 ay Alcatel 3V ülkemizde satışa sunuldu 9 ay Honor Play 6GB RAM bellekli model 128GB kapasiteye yükseltildi 9 ay Android Pie ile birlikte gelen en kullanışlı 11 özellik 9 ay Kripto para piyasasındaki düşü devam ediyor: Ether 300 doların altına düştü 9 ay 2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı 9 ay Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı 9 ay Lenovo yeni Thinkpad P1 ve P72 modellerini duyurdu! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Dünyaca ünlü su altı fotoğrafçılığı yarışması “Through Your Lens”in kazananları belirlendi 9 ay Finlandiyalı milyoner 5500 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim