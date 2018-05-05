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Huawei P20 serisi için özel ekran garantisi

Eğer P20 serisini satın aldığınız tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde ekranınız kırılırsa, Huawei garanti kapsamında ücretsiz olarak değişim yapmanın sözünü veriyor.
1 yıl
16,9b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemi telefonlarına belirli sürelerde sunduğu ekran değişim garantisi ile bilinen Huawei, P20 serisini de boş geçmiyor. Yeni üçlünün ekran veya arka kapak hasarı ücretsiz değiştirilecek.

Huawei P20 ekran değişimi ne kadar?

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre yeni P20 serisi için premium servis programı uygulanacak. Bu hizmet ile P20 lite konusunda yaşanabilecek ekran hasarı, satın aldığınız tarihten itibaren 1 ay boyunca ücretsiz olarak karşılanacak.

Huawei P20 ve P20 Pro ile ilgili yaşanabilecek ekran ve arka kapak hasarları ise 3 ay boyunca ücretsiz. Bu noktada hangisi önce kırılırsa bir defaya mahsus o giderilecek.

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Huawei ayrıca doğrudan destek alamayan P20 Lite, P20 ve P20 Pro sahiplerine kapıdan kapıya servis hizmeti veriyor. Bu servis ile hasar gören telefon kurye tarafından belirtilen yerden alınıyor ve onarımdan sonra istenilen yere teslim ediliyor. Ve bütün bu işlemler ekstra ücret ödenmeden kargo dahil 3 gün içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Huawei P20 Pro'nun resmi satış fiyatı 4999 TL olarak belirlenirken, kardeş model Huawei P20'nin satış fiyatı ise 3999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Huawei P20 Lite ise 2399TL olarak satışta.

 

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vbalikci 1 yıl en beğenilen
Almanya da bose kulaklık verdiler. Dubai de 360 kamera biZde ekran mı.. Rezillik huawei.
2 Yanıt Yanıtla +31
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PaTRaiN1 1 yıl Okisht
Yaranacak ne var ki bunda 4.000 TL yi sorgulamak yanlış mı ? O zaman 2 yıl boyunca sunsun bunu.
1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 5 ay
merhabalar bende p20 lite var daha alalı 2 ay oldu düşürdüm ekran kırıldı ne yapmam gerekiyor huawei bu durumu karşılamıyor mu p20 lite lerde neden 1 ayde p 20 veye p20 pro larda 3 ay zaten ben bu telefonu alabilmek için bütün maaşımı bu telefona verdim. karşılığı bu olmamalı huawei..
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DODANLI 10 ay
Eskiden 3 ay veriyordu pişman mı oldular ki 1 aya düşürdüler süreyi.
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DH Misafiri 10 ay
bence acımasızca eleştiri yapmaya gerek yok. sonuçta huawei de bir marka ve bir ürün koymuşlar ortaya bir fiyat koymuşlar ve alıp almamak size kalmış. ben 2000 tl'ye p20 lite aldım ve memnunum telefondan fiyat/performansı gayet güzel. verdikleri premium garanti hizmeti de başarılı ben alalı 1 hafta oldu ve ekran kırıldı, iphone olmuş olsa şuan cebimden 600-700 lira çıkacaktı huawei ücretsiz değiştireceğini söyledi.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
ilk 1 ay diyor değişim için.
İlk bir ayda o kadar para verdiğim telefonun ekranını kırmam oldukça zor. Olasılık dışı.
Tesadüfen denk geldi düştü etti kırıldı diyelim. Bu ülkede kaç huawei kullanıcısı var ve bu oran bu kullanıcı bazında kaç kişiye denk gelir? huawei baya çakallık yapıyor bu konuda.
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minur 1 yıl
bu paraların telefonu değil huawei,etmeyin...iyidir hoştur amma bu fiyat politikası nedir anlaşılmıyor..
kimse yeni aldığı telefonun tutup da bilerek ekranını kırmaz,binde biri kırar onu da değişmeniz çok doğal.zarar etmeziniz çünkü fiyat zaten çok yüksek.
onun yerine fiyatları indirin daha makbule geçer
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huseyincarnege 1 yıl
Huawei şuan en iyi garanti veren firmalardan
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Tensi 1 yıl
Bu adam gibileri kara listeye almalari sart ama.
youtube.com/...
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Bay Robot 1 yıl
Çöp
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mkyb 1 yıl
Huawei'nin tek rakibi yine kendisi. Zamanında LG'nin düştüğü durumdalar şuan. Paralel ithalat garantili Huaweiler neredeyse yarı fiyatına. Müşteride resmi garantiliye iki katı para niye vereyim deyip gidip ithalatçı cihazını alıyor. Bu sefer Huawei'de mecbur fiyatı düşürüyor. Bir onlar düşürüyor bir ithalatçılar telefonun fiyatı düştükçe düşüyor. Telefonu piyasaya ilk çıkınca alan müşteride lanet ediyor kazık yedim diye.
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Drak44 1 yıl
5 bin liraya Bluetooth 4.2 li , video, oyun konusunda rakiplerinin çok fazla gerisinde kalan işlemcili cihazı satmak için daha fazla promosyon vermeliler.
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