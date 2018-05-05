Huawei P20 serisi için özel ekran garantisi

Amiral gemi telefonlarına belirli sürelerde sunduğu ekran değişim garantisi ile bilinen Huawei, P20 serisini de boş geçmiyor. Yeni üçlünün ekran veya arka kapak hasarı ücretsiz değiştirilecek.

Huawei P20 ekran değişimi ne kadar?

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre yeni P20 serisi için premium servis programı uygulanacak. Bu hizmet ile P20 lite konusunda yaşanabilecek ekran hasarı, satın aldığınız tarihten itibaren 1 ay boyunca ücretsiz olarak karşılanacak.

Huawei P20 ve P20 Pro ile ilgili yaşanabilecek ekran ve arka kapak hasarları ise 3 ay boyunca ücretsiz. Bu noktada hangisi önce kırılırsa bir defaya mahsus o giderilecek.

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Huawei ayrıca doğrudan destek alamayan P20 Lite, P20 ve P20 Pro sahiplerine kapıdan kapıya servis hizmeti veriyor. Bu servis ile hasar gören telefon kurye tarafından belirtilen yerden alınıyor ve onarımdan sonra istenilen yere teslim ediliyor. Ve bütün bu işlemler ekstra ücret ödenmeden kargo dahil 3 gün içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Huawei P20 Pro'nun resmi satış fiyatı 4999 TL olarak belirlenirken, kardeş model Huawei P20'nin satış fiyatı ise 3999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Huawei P20 Lite ise 2399TL olarak satışta.