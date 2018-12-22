Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı

Mobil sektöre yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Huawei P30'un 40 megepiksel ana sensörlü üç arka kamera ile geleceğini söyledi. Telefonda 24 megapiksel ön kamera yer alacak.
4 ay
14,5b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'nin önümüzdeki Mart ayında P30, P30 Lite ve Pro 30 Pro modellerinden oluşan P30 serisini duyurması bekleniyor. P30 Lite üst orta sınıf bir akıllı telefon olarak gelirken diğer ikisi amiral gemisi özelliklere sahip olacak. P30 ve P30 Pro'nun önceki P serisi modellerde olduğu gibi güçlü kamera donanımı ile gelmesi bekleniyor. Sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Huawei P30'un kamera sistemi hakkında bazı bilgiler paylaştı.
Ayrıca Bkz. "iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir"
Son sızıntılara Huawei P30'un üç arka kamera ile donatılacağını öne sürmüştü. Blass da P30'un üçlü kamera ünitesiyle geleceğini iddia etti. Ayrıca cihazın 40 megapiksellik bir ana kamera sensörüne sahip olacağını sözlerine ekledi. Detaylar arasında 5x optik yakınlaştırma sunacağı da yazıyor. Evan Blass cihazın ön kamerası hakkında da bazı detaylar verdi.

Huawei P30 Pro'da dört arka kamera olacak

Mobil sektöre yönelik önceden verdiği güvenilir bilgilerle adından sıkça söz ettiren Blass telefonda 24 megapiksellik selfie kamerasına yer verileceğini söyledi. Huawei P30 Pro'nun ise üçlü LED flaşın eşlik ettiği dört arka kamera ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Her iki akıllı telefona da Kirin 980 yonga seti güç verecek. Ayrıca su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olacaklarını da belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/1076118187257876480 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caneycaney 4 ay en beğenilen
.... çıkarmaya gerek yok bence.
tek kameralı iphone xr ve google pixel 3 xl gayet başarılı işler yaparken 4 kameraya ne gerek var.Hadi 2 yi anladık da 4 nedir?
Nokia 5 kameralı çıkarıyormuş eee sonra 10 kameraya kadar yolu var heralde?
Yazılımla işi bitiriyor google mesela.Pazarlamadan başka bir nedeni yok malesef.
Yoksa koy arkaya büyük bir lens adam gibi işler yap ne gerek var 4 tane ayrı kameraya
.... çıkarmaya gerek yok bence.tek kameralı iphone xr ve google pixel 3 xl gayet başarılı işler yaparken 4 kameraya ne gerek var.Hadi 2 yi anladık da 4 nedi...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 4 ay
Çıksın da bakarız daha bu özellikler çok değişir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 4 ay
4 kamera tamamen reklam bir cacık çıkmaz ondan, rakipleri tek kamerayla harikalar yaratırken hiç gerek yok böyle işlere.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 ay
Çift kamera dizilimine yeni yeni alışmıştık oysa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 4 ay en beğenilen
.... çıkarmaya gerek yok bence.
tek kameralı iphone xr ve google pixel 3 xl gayet başarılı işler yaparken 4 kameraya ne gerek var.Hadi 2 yi anladık da 4 nedir?
Nokia 5 kameralı çıkarıyormuş eee sonra 10 kameraya kadar yolu var heralde?
Yazılımla işi bitiriyor google mesela.Pazarlamadan başka bir nedeni yok malesef.
Yoksa koy arkaya büyük bir lens adam gibi işler yap ne gerek var 4 tane ayrı kameraya
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Elon Musk, Starship'in ilk test uçuşu için tarih verdi 4 ay Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar 4 ay Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite 4 ay El tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı ile her yüzeye renkli baskı yapın 4 ay Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı 4 ay Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin 4 ay Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı 4 ay Ses dalgalarıyla havada duran nesneler 4 ay Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi 4 ay Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor 4 ay Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak 4 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 4 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 4 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 4 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 4 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 4 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 4 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 4 ay 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler 4 ay "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı Sonraki İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 4 ay Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor 4 ay Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 4 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 4 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 4 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 4 ay Geri dönüştürülebilir pipet 4 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu 4 ay Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı 4 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 4 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 4 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 4 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 4 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 4 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 4 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 4 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 4 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 4 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim