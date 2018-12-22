Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı

Huawei'nin önümüzdeki Mart ayında P30, P30 Lite ve Pro 30 Pro modellerinden oluşan P30 serisini duyurması bekleniyor. P30 Lite üst orta sınıf bir akıllı telefon olarak gelirken diğer ikisi amiral gemisi özelliklere sahip olacak. P30 ve P30 Pro'nun önceki P serisi modellerde olduğu gibi güçlü kamera donanımı ile gelmesi bekleniyor. Sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Huawei P30'un kamera sistemi hakkında bazı bilgiler paylaştı.

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Son sızıntılara Huawei P30'un üç arka kamera ile donatılacağını öne sürmüştü. Blass da P30'un üçlü kamera ünitesiyle geleceğini iddia etti. Ayrıca cihazın 40 megapiksellik bir ana kamera sensörüne sahip olacağını sözlerine ekledi. Detaylar arasında 5x optik yakınlaştırma sunacağı da yazıyor. Evan Blass cihazın ön kamerası hakkında da bazı detaylar verdi.

Huawei P30 Pro'da dört arka kamera olacak

Mobil sektöre yönelik önceden verdiği güvenilir bilgilerle adından sıkça söz ettiren Blass telefonda 24 megapiksellik selfie kamerasına yer verileceğini söyledi. Huawei P30 Pro'nun ise üçlü LED flaşın eşlik ettiği dört arka kamera ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Her iki akıllı telefona da Kirin 980 yonga seti güç verecek. Ayrıca su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olacaklarını da belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/1076118187257876480