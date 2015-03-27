Huawei, P8 Lite modeli üzerinde çalışıyor

Çinli elektronik üreticisi Huawei yeni amiral gemisi P8 modelini 15 Nisan'da düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacak. Şirketin yeni akıllı telefonu merakla beklenirken bir süredir P8 modeline ait sızıntılar da gündemde kendine yer buluyordu. Son söylentiler ise şirketin bir de orta seviye akıllı telefon tanıtacağı yönünde.

Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA dökümanlarında ortaya çıkan yeni model ALE-UL00 model numarasına sahip. Şirketin modeli P8 Lite olarak isimlendirmesi beklenirken fotoğraflara baktığımızda P8'in sızdırılan taslak görüntülerine oldukça benzediğini görüyoruz. Ancak model adından da anlaşılacağı gibi daha mütevazı özellikler sunacak.

Şimdilik beklenen teknik özellikler ; 5 inç ekranda 720 piksel çözünürlük , 8 çekirdekli 1.2 GHz saat hızında işlemci , 2 GB sistem belleği, 13 MP arka ve 5 MP selfie kamerası şeklinde. Ayrıca P8 Lite modelinin Android 5.0 ve Emotion UI ile gelmesi bekleniyor.