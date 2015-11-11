Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei P9 Max benchmark testlerinde ortaya çıktı

Zaman zaman benchmark testlerine henüz duyurulmamış akıllı telefon modelleri düşüyor ve erken fikir sahibi olabiliyoruz. Huawei P9 Max da bunlardan birisi.
3 yıl
2,3b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei'nin, Android tarafının en güçlüsü Kirin 950 yonga setini lanse ettikten sonra ay sonunda da Mate 8 ile ikinci bombayı patlatması bekleniyor. Firmanın P serisi amiral gemi akıllı telefonları ise gelecek yıl için hazırlık yapıyor. 

Bu yıl Huawei P8 ile birlikte Huawei P8 Lite ve Huawei P8 Max versiyonları da piyasaya çıkmıştı. Gelecek yıl için yine Huawei P9, Huawei P9 Lite ve Huawei P9 Max şeklinde bir sıralama bekleniyor. Benchmark testlerine yansıyan sonuçlar da bu sıralamayı doğrular nitelikte.

AnTuTu üzerinden elde edilen bilgilere göre Huawei P9 Max döneminin en güçlü akıllı telefonlarından birisi olmaya aday. En başta Kirin 950 yonga setini kullanacak olması onu bir adım öne çıkarıyor. Bilindiği gibi 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 950, Mali-T880 grafik birimi ile birlikte geliyor. Geekbench 3 tek çekirdek testlerinde 1710 puan alan Kirin 950, Android tarafının en güçlüsü konumunda. 

Huawei P9 Max amiral gemi modelinde bunun haricinde 6.2 inçlik 1600x2560 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 6.0 işletim sistemi gibi iddialı özellikler yer alıyor. Bununla birlikte Huawei P9 Max modelinin genel skoru 73 759, grafik skoru ise 16 822 olarak gerçekleşmiş. Exynos 7420 yonga setli Meizu Pro 5 ise sırasıyla 76 244 ve 23 393 puan almış. Huawei P9 Max modelinin puanları biraz aşağıda gibi görünüyor ancak nihai versiyonda bu rakamlar gerçek seviyeye ulaşacaktır. Modelin gelecek yılın bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-Max-specs-appear-on-AnTuTu-revealing-Kirin-950-SoC-inside_id75612 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Samsung yeni işlemci ile bunu tokatlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 3 yıl
P8 Max'ı bile daha göremedik bu hiç gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 3 yıl
Gelecek yılın bahar ayına kadar diğer firmalar da boş durmayacak herhalde! :-)
Ucuz ve kaliteli olduktan sonra marka önemli değil. Takıntısı olanlar düşünsün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 3 yıl
6.2 inç ne ya? Aklıma şu karikatür geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
rakamlar boylese samsungun yeni islemcisi cok rahat gececek 950 yi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPad Mini 4 kutu açma videosu 3 yıl Galax GTX 980Ti HOF inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim