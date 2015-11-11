Huawei P9 Max benchmark testlerinde ortaya çıktı





Huawei'nin, Android tarafının en güçlüsü Kirin 950 yonga setini lanse ettikten sonra ay sonunda da Mate 8 ile ikinci bombayı patlatması bekleniyor. Firmanın P serisi amiral gemi akıllı telefonları ise gelecek yıl için hazırlık yapıyor.





Bu yıl Huawei P8 ile birlikte Huawei P8 Lite ve Huawei P8 Max versiyonları da piyasaya çıkmıştı. Gelecek yıl için yine Huawei P9, Huawei P9 Lite ve Huawei P9 Max şeklinde bir sıralama bekleniyor. Benchmark testlerine yansıyan sonuçlar da bu sıralamayı doğrular nitelikte.





AnTuTu üzerinden elde edilen bilgilere göre Huawei P9 Max döneminin en güçlü akıllı telefonlarından birisi olmaya aday. En başta Kirin 950 yonga setini kullanacak olması onu bir adım öne çıkarıyor. Bilindiği gibi 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 950, Mali-T880 grafik birimi ile birlikte geliyor. Geekbench 3 tek çekirdek testlerinde 1710 puan alan Kirin 950, Android tarafının en güçlüsü konumunda.





Huawei P9 Max amiral gemi modelinde bunun haricinde 6.2 inçlik 1600x2560 piksel çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 6.0 işletim sistemi gibi iddialı özellikler yer alıyor. Bununla birlikte Huawei P9 Max modelinin genel skoru 73 759, grafik skoru ise 16 822 olarak gerçekleşmiş. Exynos 7420 yonga setli Meizu Pro 5 ise sırasıyla 76 244 ve 23 393 puan almış. Huawei P9 Max modelinin puanları biraz aşağıda gibi görünüyor ancak nihai versiyonda bu rakamlar gerçek seviyeye ulaşacaktır. Modelin gelecek yılın bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-Max-specs-appear-on-AnTuTu-revealing-Kirin-950-SoC-inside_id75612