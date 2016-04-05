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Huawei P9 için Kirin 955 sesleri

Huawei’nin bu yıl ki amiral gemi modellerinden P9 için sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Kamera sensöründen sonra, bu kez de yeni bir benchmark internete sızdırıldı.
3 yıl
4,8b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarın itibariyle resmiyete kavuşacak olan Huawei’nin yeni P9 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Hem Huawei’nin paylaşımları hem de sızıntılar, bu yılın en çok konuşulacak modellerinden birisinin Huawei P9 olacağını gösteriyor.

Yonga seti

Gündeme gelen son benchmark skorları, Huawei P9 modelinde Kirin 955 adında yeni bir yonga seti kullanılacağını gösteriyor. Yine Kirin 950 yonga setini temel alsa da, yeni yonga setinde frekans hızı 2.5GHz seviyesine yükseltilmiş ve Mali-T880 grafik birimi de bir miktar daha hızlandırılmış. Cihazda 3GB LPDDR4 RAM olacağı görülüyor.

Kamera

Diğer taraftan, cihazdaki çift arka sensör de artık doğrulanmış durumda. Huawei, paylaştığı tanıtım videosunda da çift sensöre vurgu yapıyor. Huawei ve Leica işbirliği ile ortaya çıkan kamera, daha geniş sahne açısı, serbest odak özelliği, daha hızlı otomatik odaklanma gibi avantajlar sunuyor. Çift kamera dizilimi sadece P9 ve P9 Premium modeline özgü olacak.

Yeni Seri

Seride 4 farklı model olacağı tahmin ediliyor. Huawei P9 Lite modeli; 5 inçlik Full HD ekran, Kirin 950 yonga seti ve 3GB RAM ile gelecek. Huawei P9 Max modelinde ise 6.8 inçlik 2K ekran, 6GB LPDDR4 RAM, Kirin 955 yonga seti olacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 7, Türk Telekom ile raflarda boy gösteriyor"

Huawei P9 Premium adını alacağı düşünülen model ise 2K ekran, 4GB LPDDR4 RAM ve Kirin 955 yonga seti barındıracak. Bu bakımdan Huawei P9 serisinin ses getireceğini söyleyebiliriz. Seride, en yüksek fiyat etiketinin 767$ civarında olacağı ifade ediliyor. 

 
Huawei P9 için Kirin 955 sesleri
 

http://wccftech.com/kirin-955-present-huawei-p9-firepower-mate-8/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
tr ye gelirse iyi fiyattan girmeli yoksa ellerinde kalır...
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berkcombil 3 yıl
Aklımdaki tek soru işareti,Kirin yonga setinin,custom rom yazanlar tarafından ne kadar tanındığı?3000'e dayanan amiral gemilerinden sonra,sık cihaz değiştiremeyenler için custom rom desteği,firma tarafından resmi güncelleme kesildiğinde hayat kurtarıcı olabiliyor.
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swat882 3 yıl
Ne zaman çıkıyor bu telefon?
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Seyesla 3 yıl
Huawei bayağı başarılı gidiyor.Ucuz olursa harika olur.Güzel telefonlar.
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KalemKolik 3 yıl
P9 1750TL felan olursa güzel iş çıkarır. Diğer 3 seriyi bilemem.
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shaq t 3 yıl
P9 Lite, 8 Lite a göre epey güzel donanıma sahip gözüküyor, hızlıca gelip vodafone indiriminde alınırsa; on mumara telefon bence.
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ensei 3 yıl
767*2.83=2.180 algı, vergi, distribütör kar marji derken 3000 lirayı rahat rahat geçer.. Geçerde kim tercih eder???
1 Yanıt Yanıtla +1
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Atılgan oo 3 yıl ensei
ensei
767*2.83=2.180 algı, vergi, distribütör kar marji derken 3000 lirayı rahat rahat geçer.. Geçerde kim tercih eder???

huawei zaten p serisinin premiuim telefonundan pek satamiyor. gecen yil p8 in lite versiyonu cok satilmisti. bu yilda p9 lite cok satilir diye dusunuyorum.
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