Huawei P9 için Kirin 955 sesleri

Yarın itibariyle resmiyete kavuşacak olan Huawei’nin yeni P9 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Hem Huawei’nin paylaşımları hem de sızıntılar, bu yılın en çok konuşulacak modellerinden birisinin Huawei P9 olacağını gösteriyor.

Yonga seti

Gündeme gelen son benchmark skorları, Huawei P9 modelinde Kirin 955 adında yeni bir yonga seti kullanılacağını gösteriyor. Yine Kirin 950 yonga setini temel alsa da, yeni yonga setinde frekans hızı 2.5GHz seviyesine yükseltilmiş ve Mali-T880 grafik birimi de bir miktar daha hızlandırılmış. Cihazda 3GB LPDDR4 RAM olacağı görülüyor.

Kamera

Diğer taraftan, cihazdaki çift arka sensör de artık doğrulanmış durumda. Huawei, paylaştığı tanıtım videosunda da çift sensöre vurgu yapıyor. Huawei ve Leica işbirliği ile ortaya çıkan kamera, daha geniş sahne açısı, serbest odak özelliği, daha hızlı otomatik odaklanma gibi avantajlar sunuyor. Çift kamera dizilimi sadece P9 ve P9 Premium modeline özgü olacak.

Yeni Seri

Seride 4 farklı model olacağı tahmin ediliyor. Huawei P9 Lite modeli; 5 inçlik Full HD ekran, Kirin 950 yonga seti ve 3GB RAM ile gelecek. Huawei P9 Max modelinde ise 6.8 inçlik 2K ekran, 6GB LPDDR4 RAM, Kirin 955 yonga seti olacak.

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Huawei P9 Premium adını alacağı düşünülen model ise 2K ekran, 4GB LPDDR4 RAM ve Kirin 955 yonga seti barındıracak. Bu bakımdan Huawei P9 serisinin ses getireceğini söyleyebiliriz. Seride, en yüksek fiyat etiketinin 767$ civarında olacağı ifade ediliyor.