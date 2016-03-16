Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı

Haber Editörü
Huawei'nin P9 serisi henüz resmi olarak lanse edilmedi ancak OppoMart perakendecisi şimdiden ön sipariş almaya başladı. Yine 3 modelden oluşması beklenen serinin özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu. Modeller şöyle sıralanıyor:
Seride Huawei P9 Max modeli amiral gemi seviyesinde bulunuyor. 6.2 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olan modele, Kirin 955 yonga seti güç veriyor. Kirin 955 henüz resmileşmiş bir yonga seti değil ancak muhtemelen Kirin 950'nin biraz daha hızlandırılmış hali olacak.
Cihazda ayrıca 4GB LPDDR4 RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli çift arka sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Ayrıca ekranın parlaklığını içeriğe göre ayarlayan teknoloji sayesinde, enerji tasarrufuna katkı sağlanıyor.
Huawei P9 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran bizi karşılıyor. Kirin 950 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor. Modelin arka kısmında OIS destekli 12MP çözünürlüğünde çift sensör, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera, 6.4mm kalınlık, Android 6.0 işletim sistemi, 3000mAh kapasiteli gibi özellikler mevcut.
Serinin alt seviye modeli olan Huawei P9 Lite, 5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Firma modelde Kirin yerine Snapdragon 650 yonga setine yer vermiş. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde; OIS destekli 12MP çözünürlüğünde çift arka sensör, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 2500mAh kapasiteli batarya şeklinde konfigürasyon bulunuyor.
Serinin tamamı metal alaşımdan imal edilmiş ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Huawei P9 modelinin fiyatı 499$, Huawei P9 Max modelinin fiyatı 699$, Huawei P9 Lite modelinin fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom 4.5G tarifeleri belli olmaya başladı"
OppoMart tarafından sağlanan bilgiler muhtemelen kesin değil ve nihai sürümde değişme ihtimali var. Yine de, serinin karşımıza çıkacak özellikleri üç aşağı beş yukarı bu şekilde olacaktır. Huawei'nin P9 serisini, gelecek ay Londra'da resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Huawei P9 Max
Seride Huawei P9 Max modeli amiral gemi seviyesinde bulunuyor. 6.2 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olan modele, Kirin 955 yonga seti güç veriyor. Kirin 955 henüz resmileşmiş bir yonga seti değil ancak muhtemelen Kirin 950'nin biraz daha hızlandırılmış hali olacak.
Cihazda ayrıca 4GB LPDDR4 RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli çift arka sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Ayrıca ekranın parlaklığını içeriğe göre ayarlayan teknoloji sayesinde, enerji tasarrufuna katkı sağlanıyor.
Huawei P9
Huawei P9 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran bizi karşılıyor. Kirin 950 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor. Modelin arka kısmında OIS destekli 12MP çözünürlüğünde çift sensör, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera, 6.4mm kalınlık, Android 6.0 işletim sistemi, 3000mAh kapasiteli gibi özellikler mevcut.
Huawei P9 Lite
Serinin alt seviye modeli olan Huawei P9 Lite, 5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Firma modelde Kirin yerine Snapdragon 650 yonga setine yer vermiş. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde; OIS destekli 12MP çözünürlüğünde çift arka sensör, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 2500mAh kapasiteli batarya şeklinde konfigürasyon bulunuyor.
Serinin tamamı metal alaşımdan imal edilmiş ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Huawei P9 modelinin fiyatı 499$, Huawei P9 Max modelinin fiyatı 699$, Huawei P9 Lite modelinin fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom 4.5G tarifeleri belli olmaya başladı"
OppoMart tarafından sağlanan bilgiler muhtemelen kesin değil ve nihai sürümde değişme ihtimali var. Yine de, serinin karşımıza çıkacak özellikleri üç aşağı beş yukarı bu şekilde olacaktır. Huawei'nin P9 serisini, gelecek ay Londra'da resmiyete kavuşturması bekleniyor.
http://www.oppomart.com/huawei/p9.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu da sanırım aynı arayüzle gelecek. M4 Aqua dan sonra şarjı az gitsede, ekran kalitesi, malzeme kalitesi ve prestiji yüksek bi telefon. Ama P9 pek benzemiyor P8 é ve daha kalın bir telefon sanırım.
Ram 3 gb olsa multitasking açısından daha uzun vadeli olurdu ama 2 gb da yeterli.
Ramler dual channel (çift kanal) mı acaba? DDR3? DDR4? Bunlar çıkınca belli olur sanırım.