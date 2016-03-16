Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı

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Huawei'nin P9 serisi henüz resmi olarak lanse edilmedi ancak OppoMart perakendecisi şimdiden ön sipariş almaya başladı. Yine 3 modelden oluşması beklenen serinin özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu. Modeller şöyle sıralanıyor:Seridemodeli amiral gemi seviyesinde bulunuyor. 6.2 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olan modele, Kirin 955 yonga seti güç veriyor. Kirin 955 henüz resmileşmiş bir yonga seti değil ancak muhtemelen Kirin 950'nin biraz daha hızlandırılmış hali olacak.Cihazda ayrıca 4GB LPDDR4 RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlüğünde OIS destekli çift arka sensör, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Ayrıca ekranın parlaklığını içeriğe göre ayarlayan teknoloji sayesinde, enerji tasarrufuna katkı sağlanıyor.modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran bizi karşılıyor. Kirin 950 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor. Modelin arka kısmında OIS destekli 12MP çözünürlüğünde çift sensör, ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera, 6.4mm kalınlık, Android 6.0 işletim sistemi, 3000mAh kapasiteli gibi özellikler mevcut.Serinin alt seviye modeli olan, 5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Firma modelde Kirin yerine Snapdragon 650 yonga setine yer vermiş. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde; OIS destekli 12MP çözünürlüğünde çift arka sensör, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 2500mAh kapasiteli batarya şeklinde konfigürasyon bulunuyor.Serinin tamamı metal alaşımdan imal edilmiş ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Huawei P9 modelinin fiyatı 499$, Huawei P9 Max modelinin fiyatı 699$, Huawei P9 Lite modelinin fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş.OppoMart tarafından sağlanan bilgiler muhtemelen kesin değil ve nihai sürümde değişme ihtimali var. Yine de, serinin karşımıza çıkacak özellikleri üç aşağı beş yukarı bu şekilde olacaktır. Huawei'nin P9 serisini, gelecek ay Londra'da resmiyete kavuşturması bekleniyor.