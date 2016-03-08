Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom 4.5G tarifeleri belli olmaya başladı

4.5G altyapıları için herşeyini hazırlayan ve tarifeleri beklemeye başlayan teknoloji severler, Türk Telekom'un açıkladığı taahhütlü tarifelere bir göz atabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
21,7b
1
111
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde 4.5G hizmetinin resmi olarak başlayacağı 1 Nisan tarihine artık sayılı günler kaldı ve operatörlerimiz geçiş için hazırlıklarını tamamladı. Bu hizmetten faydalanabilmek için 3 şey gerekiyor: Uyumlu SIM kart, uyumlu akıllı telefon ve uygun tarifeler. Bunlardan ikisine sahipseniz, üçüncüsü için fazla beklemeyeceksiniz. Türk Telekom, şimdiden ilk tarifeleri duyurmaya başladı.

Firma, 12 aylık taahhüt karşılığında girilebilen Bol ve Hızlı adında tarifelerle 4.5G hızlarını sunacak. Konuşma ve SMS kotası sabit olan tarifelerde, internet kotaları değişiyor. 1 Mart 2016 tarihinden itibaren bu tarifelere başvurular alınmaya başladı.

Tarifelerde, her yöne 1000 dakika konuşma ve her yöne 1000 SMS sabit olarak veriliyor. 3GB internetin olduğu Bol ve Hızlı 3 GB tarifesi 25TL olarak belirlenmiş. 5GB kota olan Bol ve Hızlı 5 GB tarifesi 35TL. 7GB kota olan Bol ve Hızlı 7 GB tarifesi de 45TL fiyat etiketine sahip. Taahhütsüz abonelik isteyenler, fiyatlara 10TL daha eklemek zorunda. Tarifelerde ek 30TL sonrasında kota aşımı durduruluyor. İlk 12 ay için oldukça cazip teklifler olduğunu söyleyebiliriz.

4G nedir?


Aslında 3G teknolojilerinin ötesine geçmek için başlayan çalışmaların tümüne birden 4G adı verilmişti. 4G; mobil iletişim teknolojilerindeki asıl dönüşüm olarak gösterilmekteydi. 3G teknolojisine kadar altyapılar hem internet hem de konuşma-mesajlaşmaya göre optimize edilmek zorundaydı. Ancak 4G ile birlikte daha yüksek internet hızları temel amaç haline geldi. 4.5G ve 5G şeklinde tanımladığımız teknolojiler de yine yüksek internet erişimi ve yüksek bant genişliği değerleri ile alakalı.

4G çalışmaları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - ITU tarafından 2002 yılında başlatılmış ve iki kategoriye ayrılmıştır. Bir tanesi halen yaygın kullanıma geçememiş ve 1Gbps hızında teorik olarak bağlantı imkanı sunabilen Mobile Wimax, diğeri ise Long Term Evolution - LTE'dir.

LTE teknolojisinin adından da anlaşılacağı üzere uzun dönemde geliştirilerek kullanılması planlanmaktadır. İlk LTE uyumlu deneysel hücresel ağ 2004 yılında Japonya'da NTT DoCoMo tarafından, ilk ticari LTE uyumlu ağ ise 2009 yılında Norveç, Oslo'da hizmete girmiştir. İlk nesil altyapılar belirtilen hızlara çıkamamıştır. Genelde 100Mbps sınırı aşılamamıştır.

Neden 4.5G?


4G teknolojilerinde adım adım ve kategori kategori ilerleme sağlandığı için zamanla karşılıklık olmaması için alt isimlendirme ihtiyacı doğmuştu. 4G LTE ve 4G LTE-Advanced şeklinde yeniden isimlendirme de yeterli olmayınca, daha gelişmiş altyapı çalışmalarının 4.5G olarak adlandırılması kararlaştırıldı.

4.5G teknolojilerinde bağlantı kaliteleri artırılsa da asıl odak noktası cihazdan cihaza bağlantılar ve daha az enerji tüketimine yöneliyor. 4.5G LTE altyapılarında 1Gbps indirme hızlarına erişilmesi hedeflenirken, bu sayede hücresel ağlar üzerinden insansız hava araçları ile iletişim kurmak veya sanal gerçeklik içeriklerini aktarmak mümkün olacak. Biz de ülke olarak 4G teknolojilerine bu noktadan katılmış olduk.

4.5G teknolojileri LTE-Advanced şeklinde tanımlanan ve 6. kategoriden sonrasını içine alan altyapıları kapsıyor. LTE kategorileri 1'den başlayarak 15'e kadar giden rakamlardan oluşuyor. İlk kategoride indirme hızları 10Mbps seviyesindeydi. Sonrasında hızlar ve rakamlar da artış gösterdi. Teorik olarak ulaşılabilen en yüksek hız 600Mbps seviyesinde. 4.5G ise 300Mbps ve 600Mbps arasında hızlara ulaşacak.

Hızların artması 2x2, 4x4 veya 8x8 anten konfigürasyonu ile sağlanıyor. Genelde 8, 13,14 ve 15. kategoriler akıllı telefonlarda kullanılmıyor. Zira Cat. 8'de ve Cat. 15'de 2Gbps ve 4Gbps indirme hızları mümkün oluyor. Yine sıkça dile getirilen 1Gbps hızlara erişim ise 8x8 anten konfigürasyonu gerektiriyor ve şimdilik akıllı telefonlarda bu seviye biraz uzak görünüyor. Ayrıca entegre sistemler için Cat. 0 kategorisi 1Mbps hız imkanı tanıyor.

4.5G neler getiriyor?


Dediğimiz gibi 4.5G performans ve enerji tüketimine odaklanıyor. 4G altyapılarında indirme yaparken anlık olarak WiFi ve LTE bağlantılarının sırasıyla devreye girmesi sağlanıyordu. 4.5G altyapısında ise WiFi ve LTE bağlantıları eş zamanlı olarak çalışacak. Bu sayede indirme süreleri daha da kısalacak.

4.5G teknolojilerinde LTE-M adı verilen yeni nesil iletişim yongaları geliştirildi. Bu yongalar Cat. 0 içerisinde yer alıyor ve daha çok entegre sistemler ve giyilebilir cihazlara hitap ediyor. Bu bakımdan 4.5G içerisinde Nesnelerin İnterneti yani entegre sistemlerin birbiri ile haberleşmesi de önem taşıyor.

Yeni altyapıda bir baz istasyonu LTE-M yongaları sayesinde 100 bin bağlantıya izin verecek. 4G teknolojilerinde bu rakam 1000 civarındaydı. Ayrıca daha iyi kapsama alanı da sunulacak.

Hangi cihazlar 4.5G uyumlu?


4.5G için hem SIM kartların hem de cihazların uyumlu olması gerekiyor. Vodafone mevcut 3G SIM kartların 4.5G uyumlu olduğunu belirtiyor. Türk Telekom ve Turkcell için iletişim bayilerine danışmak gerekiyor. Mantık olarak LTE Cat. 6 ve sonrası modem taşıyan cihazların, teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Ancak pek çok kaynakta LTE Cat. 4 ve sonrası modem taşıyan tüm cihazların 4.5G hızlarından faydalanabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Hangi Samsung telefonlar 4,5G desteğine sahip?"
Galaxy Note 5, Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, LG G5, LG G4, LG G3, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z3+, Sony Xperia Z2, HTC One M9, HTC One M8, Turkcell T60, Avea InTouch 4, Vodafone Smart 6 şeklinde listeyi uzatmak mümkün.  

https://bireysel.turktelekom.com.tr/mobil/web/tarife-ve-paketler/Sayfalar/bol-ve-hizli-tarifeleri.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Basteryus 3 yıl en beğenilen
3 GB ve bol, hmm okey... bıkmadınız maşak geçmekten


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +144
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl hcmanx
hcmanx
Yorumlarda paketi az bulanlar olmuş ne bekliyorlardıki 20 gb falanmı ?

Valla aynen öyle bekliyorduk ki aklımıza 3. Dünya ülkesi olduğumuz geldi ve hemen bu beklentimizden vazgeçtik
hcmanxYorumlarda paketi az bulanlar olmuş ne bekliyorlardıki 20 gb falanmı ?Valla aynen öyle bekliyorduk ki aklımıza 3. Dünya...
Devamını Gör
Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.ED 3 yıl
Arkadaşlar sözde 375 mbsn hız sunabilecek operatörler. Şuan 3g ile 42 mbsn sözde veriliyor. Kısaca hız 9 kat artmış fakat kotalar 9 kat arttı mı? Millete kontratlı paket yaptırıp qhd ekranlı telefonları satıyorlar fakat milleti 360p izlemeye mahkum ediyorlar. Bunun neresi adil? Yapacaksa 1 gb 1 TL olmalı böyle saçma sistem olmamalı.
Arkadaşlar sözde 375 mbsn hız sunabilecek operatörler. Şuan 3g ile 42 mbsn sözde veriliyor. Kısaca hız 9 kat artmış fakat kotalar 9 kat arttı mı? Millete kontra...
Devamını Gör
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
muhittin1974 3 yıl
Merhaba;
Ev internetimde taahhüdüm bitiyordu sitelerinden bir paket baktım son tarih 31/12/2016 yazmasına rağmen kaldırıldı geçemezsiniz dendi, iyi dedim başka bir oporotöre geçtim, herşey o zaman başladı. kendilerini aradım modemle tivibu kutusunu geri vermeniz gerekiyor dendi. cumartesi çalışmadığımdan bu gün halledeyim dedim. ilk abone olduğum yere gittim(buca heykel) şirinyerde tt müdürlüğü var oraya gidin dendi yola düştüm şirinyere gittim kapı duvar türk telekomu aradım nereye teslim edebileceğimi sordum konak veya yenişehir dendi tekrar yola koyudum konağa gittim yine kapı duvar tekrar müşteri hizmetlerini aradım burasıda kapalı nereye teslim edeyim yenişehire dendim bakın gidince orasıda kapalı olmasın telefonunu verin açıklarmı sorayım dedim kendi bölge müdürlüklerinin telefonunu bilmiyor firma, bende internetten bakayım dedim hangi numarayı arasam ya kullanılmıyor yada telefonu açan yok.(bant kaydına bile razıydım) tekrar yola düşüp yenişehire gittim gene kapı duvar. Tekrar müşteri hizmetlerini arayıp çok basit bir soru sordum siz benimle dalgamı geçiyorsunuz 4-5 yere gittim modemle tivibuyu teslim edemedim, şikayette bulunacam ama sizle görüşmek istemiyorum genel müdürlüğünüzün telefonunu verin arkadaş veremeyeceğini söyledi ordan şikayette bulunabilirmişim veya görüşme bittikten sonra ankette memnuniyetsizliğimi bildirebilirmişim. Diyorum ki ben sizinle görüşmek istemiyorum bölge müdürü olur genel müdür olur ceo olur şirket sahibi olur biri ile görüşecem ve cumartesi günüm türk Telekom kapılarında modem ve tivibu teslim etmekle geçti şimdi birde hafta içi tekrar bu sırayla dolaşmaklamı geçecek bana anlatsın diyorum. Yapabilecekleri bir şey yokmuş hafta içi tekrar gelip bölge müdürlüklerine modemle tivibuyu teslim etmem gerekiyormuş teslim etmezsem cezası varmış. Kargo yapayım diyorum yok kurumsal firma olduklarından bireysel müşteri kurumsal firmaya kargo yapamazmış. Müşteri hizmetlerine tekrar sordum bölge müdürü genel müdür ceo şiket sahibi ile nasıl görüşürüm ankaradaki genel müdürlüğe gitmem gerekiyormuş. Tabi bu kadar sinirin üstüne mobil hattımda türk telekomdu bende bölge müdürü ile bile görüşemiyorsam ben bu firmaya neden para ödeyip paramla rezil olayım dedim türk telekomla bütün ilişkimi bitireyim dedim taahhüt verdiğimden ceza çıkıyormuş onu ödemem gerekiyormuş. Ayrıca firma daha hangi saatler içinde hangi gün hangi biriminin çalıştığını bilmiyor.
Şimdi yolda harcadağım paraları geçtim (sanırım ben türk telekomdan zenginim) bir günüm türk telekomda kapı kapı dolaşarak geçti benden dalğa geçer gibi hafta içi tekrar gelin dedi. Firmadan bir yetkili bile müşteri ile görüşmeyi değerli bulmuyor anladığım beni ikinci bir gün kapı kapı dolaştıracaksınız. Üstüne utanmayıp taahütümden ceza çıkarıp ödüceksiniz diyemi zorluyorsunuz?
Yeni müşteri olacaklara tavsiyem çok kurumsal firma olduğundan müşterilerini kapı kapı dolaştırıp şikayet için anket doldurtuyorlar. Dikkat edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhittin1974 3 yıl
Merhaba;
Ev internetimde taahhüdüm bitiyordu sitelerinden bir paket baktım son tarih 31/12/2016 yazmasına rağmen kaldırıldı geçemezsiniz dendi, iyi dedim başka bir oporotöre geçtim, herşey o zaman başladı. kendilerini aradım modemle tivibu kutusunu geri vermeniz gerekiyor dendi. cumartesi çalışmadığımdan bu gün halledeyim dedim. ilk abone olduğum yere gittim(buca heykel) şirinyerde tt müdürlüğü var oraya gidin dendi yola düştüm şirinyere gittim kapı duvar türk telekomu aradım nereye teslim edebileceğimi sordum konak veya yenişehir dendi tekrar yola koyudum konağa gittim yine kapı duvar tekrar müşteri hizmetlerini aradım burasıda kapalı nereye teslim edeyim yenişehire dendim bakın gidince orasıda kapalı olmasın telefonunu verin açıklarmı sorayım dedim kendi bölge müdürlüklerinin telefonunu bilmiyor firma, bende internetten bakayım dedim hangi numarayı arasam ya kullanılmıyor yada telefonu açan yok.(bant kaydına bile razıydım) tekrar yola düşüp yenişehire gittim gene kapı duvar. Tekrar müşteri hizmetlerini arayıp çok basit bir soru sordum siz benimle dalgamı geçiyorsunuz 4-5 yere gittim modemle tivibuyu teslim edemedim, şikayette bulunacam ama sizle görüşmek istemiyorum genel müdürlüğünüzün telefonunu verin arkadaş veremeyeceğini söyledi ordan şikayette bulunabilirmişim veya görüşme bittikten sonra ankette memnuniyetsizliğimi bildirebilirmişim. Diyorum ki ben sizinle görüşmek istemiyorum bölge müdürü olur genel müdür olur ceo olur şirket sahibi olur biri ile görüşecem ve cumartesi günüm türk Telekom kapılarında modem ve tivibu teslim etmekle geçti şimdi birde hafta içi tekrar bu sırayla dolaşmaklamı geçecek bana anlatsın diyorum. Yapabilecekleri bir şey yokmuş hafta içi tekrar gelip bölge müdürlüklerine modemle tivibuyu teslim etmem gerekiyormuş teslim etmezsem cezası varmış. Kargo yapayım diyorum yok kurumsal firma olduklarından bireysel müşteri kurumsal firmaya kargo yapamazmış. Müşteri hizmetlerine tekrar sordum bölge müdürü genel müdür ceo şiket sahibi ile nasıl görüşürüm ankaradaki genel müdürlüğe gitmem gerekiyormuş. Tabi bu kadar sinirin üstüne mobil hattımda türk telekomdu bende bölge müdürü ile bile görüşemiyorsam ben bu firmaya neden para ödeyip paramla rezil olayım dedim türk telekomla bütün ilişkimi bitireyim dedim taahhüt verdiğimden ceza çıkıyormuş onu ödemem gerekiyormuş. Ayrıca firma daha hangi saatler içinde hangi gün hangi biriminin çalıştığını bilmiyor.
Şimdi yolda harcadağım paraları geçtim (sanırım ben türk telekomdan zenginim) bir günüm türk telekomda kapı kapı dolaşarak geçti benden dalğa geçer gibi hafta içi tekrar gelin dedi. Firmadan bir yetkili bile müşteri ile görüşmeyi değerli bulmuyor anladığım beni ikinci bir gün kapı kapı dolaştıracaksınız. Üstüne utanmayıp taahütümden ceza çıkarıp ödüceksiniz diyemi zorluyorsunuz?
Yeni müşteri olacaklara tavsiyem çok kurumsal firma olduğundan müşterilerini kapı kapı dolaştırıp şikayet için anket doldurtuyorlar. Dikkat edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 3 yıl
Manyak mı lan bunlar? 3 GB kota nedir? Şuan zaten 5 GB Turkcell veriyor. Al o zaman 4.5G yi.. neyse.. Bizde suç zaten; çok beklentiye soktuk kendimizi.. Bir an Avrupa gibi hissettik ama nerdeee...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Unique For All 3 yıl
asil 4g diye telefon degistiren kamiller
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 3 yıl
25 liraya 1000 dk 1000 sms 3 gb fena değil. Kota biraz daha fazla olabilirdi. Yüksek hızlarda bütün videolar HD açılacak çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmlatmr92 3 yıl
Daha BTK standartları belirlemeden tarife mi belirlemişler ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 3 yıl
1000 sms 1000 dk 3gb 25 lira bence gayet iyi Türkiye'ye göre

Daha Turkcell açıklamadı beyler, sonra şükür namazı kılarsınız
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ConiLesh 3 yıl
veersinler sınırsız interneti 49tl ye alalım hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edi_büdü 3 yıl
daha hizli bilgi toplayabilmek icin hizlandirdilar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 3 yıl
Woops var 2 gb şimdi o 3gb mı olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +80 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +45 WB +41 deoks +38 unknownartist +32 Askaparta +31 Wi Fi +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21744 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
türk telekom, türk telekomi 4.5g ve
6 etiket daha 4.5g bol ve hızlı 3gb Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung, Galaxy A9 Pro'da çıkarılabilir pil sunmaya hazırlanıyor 3 yıl Merkür'ün neden koyu yüzeye sahip olduğu çözüldü 3 yıl Sony'den Marshmallow güncellemesine özel tanıtım videosu 3 yıl Plüton'un dağlarında kar izleri 3 yıl Güncel Android kullanım oranları yayınlandı: Lollipop liderliği ele geçirdi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan ilk uzun fragman 3 yıl Let's Encrypt sertifikaları bir milyonu geçti 3 yıl HTC Vive için sistemler hazır 3 yıl Google Fotoğraflar'a Live Photos desteği 3 yıl Microsoft Hyperlapse uygulaması Full HD desteği kazandı 3 yıl Google, Cardboard'u geliştiriciler için daha cazip kılma peşinde 3 yıl Apple bu ürünler için teknik destek vermeyi kestiğini açıkladı 3 yıl Teknoloji CEO'ları Trump'ı durdurmak için özel bir adada gizli toplantı yaptı 3 yıl Office Online ve OneDrive artık Skype desteğine sahip 3 yıl Pebble, akıllı saati için firmware, iOS ve Android güncellemeleri yayınladı 3 yıl Valve ilk sanal gerçeklik demosunu HTC Vive için duyurdu 3 yıl Volkswagen yeni yarış otomobili Golf GTI TCR'ı duyurdu 3 yıl DH ve BSC ortak The Division Canlı Yayını saat 19:30'da 3 yıl Toyota'dan görme engelliler için navigasyon teknolojisi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk Telekom 4.5G tarifeleri belli olmaya başladı Sonraki Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu kendi yaptığı 4.5G hız testi sonucunu paylaştı 3 yıl Google Play Store’da popüler 28 uygulama 60 kuruşa düştü 3 yıl İlk 8K TV yayını Ağustos ayında yapılacak 3 yıl Ayıplı ürün nasıl iade edilir, para nasıl geri alınır? Detaylar bu videomuzda 3 yıl Anonymous: Twitter hesaplarımızı kapatarak IŞİD'e destek oluyor 3 yıl Google'a yapılan hak ihlali şikayetleri katlanıyor 3 yıl Xiaomi'nin yeni şarj istasyonu çok konuşulacak 3 yıl Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması Amsterdam'da açılıyor 3 yıl 4chan'in kurucusu Google ekibine dahil oldu 3 yıl HTC 10'un bu kez renk seçenekleri sızdırıldı 3 yıl Google'ın operatör girişimi Project Fi'da davetiye zorunluluğu kaldırıldı 3 yıl Microsoft, SQL Server'ı Linux platformuna getiriyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'tan yeni posterler 3 yıl İşte dünyanın en siyah maddesi 3 yıl Skype'ın televizyon desteği sona eriyor 3 yıl Sony Xperia Z5 için Android 6.0 güncellemesi globale yayıldı 3 yıl Parmak izi korumalı telefonlar bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla kırılabilir 3 yıl Hız aşırtma dünya kupası başlıyor 3 yıl Android'de bulunan 5 keyifli sonsuz koşu oyunu incelemesi 3 yıl Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim