Türk Telekom 4.5G tarifeleri belli olmaya başladı

4G nedir?

Neden 4.5G?

4.5G neler getiriyor?

Hangi cihazlar 4.5G uyumlu?

Ayrıca Bkz.

"Hangi Samsung telefonlar 4,5G desteğine sahip?"

Ülkemizde 4.5G hizmetinin resmi olarak başlayacağı 1 Nisan tarihine artık sayılı günler kaldı ve operatörlerimiz geçiş için hazırlıklarını tamamladı. Bu hizmetten faydalanabilmek için 3 şey gerekiyor: Uyumlu SIM kart, uyumlu akıllı telefon ve uygun tarifeler. Bunlardan ikisine sahipseniz, üçüncüsü için fazla beklemeyeceksiniz., şimdiden ilk tarifeleri duyurmaya başladı.Firma, 12 aylık taahhüt karşılığında girilebilenadında tarifelerle 4.5G hızlarını sunacak. Konuşma ve SMS kotası sabit olan tarifelerde, internet kotaları değişiyor. 1 Mart 2016 tarihinden itibaren bu tarifelere başvurular alınmaya başladı.Tarifelerde, her yöne 1000 dakika konuşma ve her yöne 1000 SMS sabit olarak veriliyor. 3GB internetin olduğu Bol ve Hızlı 3 GB tarifesi 25TL olarak belirlenmiş. 5GB kota olan Bol ve Hızlı 5 GB tarifesi 35TL. 7GB kota olan Bol ve Hızlı 7 GB tarifesi de 45TL fiyat etiketine sahip. Taahhütsüz abonelik isteyenler, fiyatlara 10TL daha eklemek zorunda. Tarifelerde ek 30TL sonrasında kota aşımı durduruluyor. İlk 12 ay için oldukça cazip teklifler olduğunu söyleyebiliriz.Aslında 3G teknolojilerinin ötesine geçmek için başlayan çalışmaların tümüne birden 4G adı verilmişti. 4G; mobil iletişim teknolojilerindeki asıl dönüşüm olarak gösterilmekteydi. 3G teknolojisine kadar altyapılar hem internet hem de konuşma-mesajlaşmaya göre optimize edilmek zorundaydı. Ancak 4G ile birlikte daha yüksek internet hızları temel amaç haline geldi. 4.5G ve 5G şeklinde tanımladığımız teknolojiler de yine yüksek internet erişimi ve yüksek bant genişliği değerleri ile alakalı.4G çalışmaları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - ITU tarafından 2002 yılında başlatılmış ve iki kategoriye ayrılmıştır. Bir tanesi halen yaygın kullanıma geçememiş ve 1Gbps hızında teorik olarak bağlantı imkanı sunabilen Mobile Wimax, diğeri ise Long Term Evolution - LTE'dir.LTE teknolojisinin adından da anlaşılacağı üzere uzun dönemde geliştirilerek kullanılması planlanmaktadır. İlk LTE uyumlu deneysel hücresel ağ 2004 yılında Japonya'da NTT DoCoMo tarafından, ilk ticari LTE uyumlu ağ ise 2009 yılında Norveç, Oslo'da hizmete girmiştir. İlk nesil altyapılar belirtilen hızlara çıkamamıştır. Genelde 100Mbps sınırı aşılamamıştır.4G teknolojilerinde adım adım ve kategori kategori ilerleme sağlandığı için zamanla karşılıklık olmaması için alt isimlendirme ihtiyacı doğmuştu. 4G LTE ve 4G LTE-Advanced şeklinde yeniden isimlendirme de yeterli olmayınca, daha gelişmiş altyapı çalışmalarının 4.5G olarak adlandırılması kararlaştırıldı.4.5G teknolojilerinde bağlantı kaliteleri artırılsa da asıl odak noktası cihazdan cihaza bağlantılar ve daha az enerji tüketimine yöneliyor. 4.5G LTE altyapılarında 1Gbps indirme hızlarına erişilmesi hedeflenirken, bu sayede hücresel ağlar üzerinden insansız hava araçları ile iletişim kurmak veya sanal gerçeklik içeriklerini aktarmak mümkün olacak. Biz de ülke olarak 4G teknolojilerine bu noktadan katılmış olduk.4.5G teknolojilerişeklinde tanımlanan ve 6. kategoriden sonrasını içine alan altyapıları kapsıyor. LTE kategorileri 1'den başlayarak 15'e kadar giden rakamlardan oluşuyor. İlk kategoride indirme hızları 10Mbps seviyesindeydi. Sonrasında hızlar ve rakamlar da artış gösterdi. Teorik olarak ulaşılabilen en yüksek hız 600Mbps seviyesinde. 4.5G ise 300Mbps ve 600Mbps arasında hızlara ulaşacak.Hızların artması 2x2, 4x4 veya 8x8 anten konfigürasyonu ile sağlanıyor. Genelde 8, 13,14 ve 15. kategoriler akıllı telefonlarda kullanılmıyor. Zira Cat. 8'de ve Cat. 15'de 2Gbps ve 4Gbps indirme hızları mümkün oluyor. Yine sıkça dile getirilen 1Gbps hızlara erişim ise 8x8 anten konfigürasyonu gerektiriyor ve şimdilik akıllı telefonlarda bu seviye biraz uzak görünüyor. Ayrıca entegre sistemler için Cat. 0 kategorisi 1Mbps hız imkanı tanıyor.Dediğimiz gibiperformans ve enerji tüketimine odaklanıyor. 4G altyapılarında indirme yaparken anlık olarak WiFi ve LTE bağlantılarının sırasıyla devreye girmesi sağlanıyordu. 4.5G altyapısında ise WiFi ve LTE bağlantıları eş zamanlı olarak çalışacak. Bu sayede indirme süreleri daha da kısalacak.4.5G teknolojilerinde LTE-M adı verilen yeni nesil iletişim yongaları geliştirildi. Bu yongalar Cat. 0 içerisinde yer alıyor ve daha çok entegre sistemler ve giyilebilir cihazlara hitap ediyor. Bu bakımdan 4.5G içerisinde Nesnelerin İnterneti yani entegre sistemlerin birbiri ile haberleşmesi de önem taşıyor.Yeni altyapıda bir baz istasyonu LTE-M yongaları sayesinde 100 bin bağlantıya izin verecek. 4G teknolojilerinde bu rakam 1000 civarındaydı. Ayrıca daha iyi kapsama alanı da sunulacak.4.5G için hem SIM kartların hem de cihazların uyumlu olması gerekiyor. Vodafone mevcut 3G SIM kartların 4.5G uyumlu olduğunu belirtiyor. Türk Telekom ve Turkcell için iletişim bayilerine danışmak gerekiyor. Mantık olarak LTE Cat. 6 ve sonrası modem taşıyan cihazların, teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Ancak pek çok kaynakta LTE Cat. 4 ve sonrası modem taşıyan tüm cihazların 4.5G hızlarından faydalanabileceği belirtiliyor.Galaxy Note 5, Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, LG G5, LG G4, LG G3, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z3+, Sony Xperia Z2, HTC One M9, HTC One M8, Turkcell T60, Avea InTouch 4, Vodafone Smart 6 şeklinde listeyi uzatmak mümkün.