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Huawei Phone Clone: Alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu

Huawei’nin geliştirdiği “Phone Clone” uygulaması sayesinde telefonunuzdaki rehber, ses-müzik, fotoğraflar ve uygulamalarınız dâhil tüm bilgileriniz diğer cihazlardan Huawei cihazınıza aktarılabiliyor.
9 ay
13,1b
1
11
Cep Telefonu Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Alışkanlık; bir şeye alışmış olma durumu.

TDK, alışkanlığı bizim için böyle tanımlamış; ancak insanoğlunun varlığından beri onunla birlikte olan bu duygu ve davranışlar bütününü biraz daha derine inerek incelemek lazım. Alışkanlıklar; iç ve dış etkilerle eylem ve davranışların yinelenmesi, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren koşullanmış davranış ya da tepki biçimleridir. Alışkanlıkların toplamı, insanın bir tür "ikinci doğası"nı oluşturur. Tıpkı Montaigne’nin söylediği gibi: ‘‘Alışkanlık insanın ikinci huyudur’’. Alışkanlık, bir yalınlaştırma olduğu, özel bir dikkat çabasını gereksiz kıldığı için düşünsel yükü azaltır; ancak düşünce ve davranışlarda bir katılaşma yarattığından bunların gelişimini engelleyici etkisi de vardır.

Alışkanlıklarımızın belirlediği en temel alanlardan biri de bir şey satın alırkenki tercih ve davranışlarımız. Pek çoğumuz alıştığımız manav, market ve hatta aynı cep telefonu markasını tercih ediyoruz. Bu tercihler kendi içlerinde pek çok sebeple ayrılıyor olsa da temelinde diğer marketin uzak, diğer manavın her saat açık olmaması gibi zorlukları barındırıyor. Cep telefonlarında ise temel zorluk, eski telefonumuzdaki verileri yenisine aktarırken yaşayabileceğimiz tatsız durumlar...

Ama korkmayın, Huawei bu soruna devrim niteliğinde bir çözüm buldu bile:

Huawei Phone Clone!

Veri Aktarımında Bir Devrim

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var; ancak bu yöntemlerin birçoğu yeterli depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz çok mümkün olamıyor. Verilerimizi cihazlar arası taşıdığımız sırada kişisel bilgilerimizin bir kısmını da kaybedebiliyoruz. Huawei’nin geliştirdiği “Phone Clone” uygulaması sayesinde telefonunuzdaki rehber, ses-müzik, fotoğraflar, videolar ve hatta uygulamalarınız dâhil tüm bilgilerinizi risksiz bir şekilde IOS-Android veya Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Bu uygulama ile adeta telefonlararası bilgi ‘klonlamak’ mümkün hale geliyor.

Huawei Phone Clone uygulaması bizlere halen uzak olan marketi yakın edemiyor, kapanan manavı açamıyorsa da artık birer parçamız haline gelen cep telefonlarımız konusundaki alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için teknolojinin nimetlerini cebimize kadar getiriyor.


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Kunt1903 9 ay en beğenilen
REK LAM LARRRR... Yazmazsam olmazdı içim de kalırdı :D
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Greylights 9 ay
başlıktan bundan sonra daha iyi klon tel yapacaklar sandım :D
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kymelria 9 ay
Şu ucuz reklamlar yüzünden telefonumdan soğudum. Sağol dh
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DH Misafiri 9 ay
Başlığa bakınca ben de birşey sandım. Meğerse benzerini Samsung, Sony ve başka bir sürü firmanın yaptığı veri aktarma uygulaması imiş. Reklam amaçlı ve nedense bu haber gibi şeyi yazan arkadaşa "devrim" gibi gelmiş.
Suclamiyouim. Senelerdir bu tür yazılımların olmadığını bilmek, yaptığı işte cahil olmak bu.
Merak ettiğim, aldığım, pişman olduğum ve beş para etmeyen Huawei telefonumu letgo da satıp Xiaomi alacağım. Verileri in yeni Xiaomi telefonuma taşınmasında da işe yarıyor mu?
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yorumculuklar 9 ay DH Misafiri
Mi drop kullanabilirsiniz
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fendur 9 ay
Reklam da alırmış donanımhaberim, güle güle harcayın. Eee maşlar nasıl ödenecek ya?
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DH Misafiri 9 ay
Bu dediğinizi yapan Samsung ve Sony uygulamaları var. Eminim azıcık araştırmayla daha ir sürü başka firma da var. Yani Huawei geride kalmış. Bunun haber değeri olduğu sanılması ilginç.
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smart1978 9 ay
Telefonlari balon ve pahali ...
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9888 9 ay smart1978
Huawei'nin mi?
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Ltf19 9 ay
3310 da da çalışıyor mu?
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Greylights 9 ay
başlıktan bundan sonra daha iyi klon tel yapacaklar sandım :D
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Kunt1903 9 ay en beğenilen
REK LAM LARRRR... Yazmazsam olmazdı içim de kalırdı :D
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