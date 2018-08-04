Huawei Phone Clone: Alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu

Alışkanlık; bir şeye alışmış olma durumu.

TDK, alışkanlığı bizim için böyle tanımlamış; ancak insanoğlunun varlığından beri onunla birlikte olan bu duygu ve davranışlar bütününü biraz daha derine inerek incelemek lazım. Alışkanlıklar; iç ve dış etkilerle eylem ve davranışların yinelenmesi, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren koşullanmış davranış ya da tepki biçimleridir. Alışkanlıkların toplamı, insanın bir tür "ikinci doğası"nı oluşturur. Tıpkı Montaigne’nin söylediği gibi: ‘‘Alışkanlık insanın ikinci huyudur’’. Alışkanlık, bir yalınlaştırma olduğu, özel bir dikkat çabasını gereksiz kıldığı için düşünsel yükü azaltır; ancak düşünce ve davranışlarda bir katılaşma yarattığından bunların gelişimini engelleyici etkisi de vardır.

Alışkanlıklarımızın belirlediği en temel alanlardan biri de bir şey satın alırkenki tercih ve davranışlarımız. Pek çoğumuz alıştığımız manav, market ve hatta aynı cep telefonu markasını tercih ediyoruz. Bu tercihler kendi içlerinde pek çok sebeple ayrılıyor olsa da temelinde diğer marketin uzak, diğer manavın her saat açık olmaması gibi zorlukları barındırıyor. Cep telefonlarında ise temel zorluk, eski telefonumuzdaki verileri yenisine aktarırken yaşayabileceğimiz tatsız durumlar...

Ama korkmayın, Huawei bu soruna devrim niteliğinde bir çözüm buldu bile:

Huawei Phone Clone!

Veri Aktarımında Bir Devrim

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var; ancak bu yöntemlerin birçoğu yeterli depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz çok mümkün olamıyor. Verilerimizi cihazlar arası taşıdığımız sırada kişisel bilgilerimizin bir kısmını da kaybedebiliyoruz. Huawei’nin geliştirdiği “Phone Clone” uygulaması sayesinde telefonunuzdaki rehber, ses-müzik, fotoğraflar, videolar ve hatta uygulamalarınız dâhil tüm bilgilerinizi risksiz bir şekilde IOS-Android veya Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Bu uygulama ile adeta telefonlararası bilgi ‘klonlamak’ mümkün hale geliyor.

Huawei Phone Clone uygulaması bizlere halen uzak olan marketi yakın edemiyor, kapanan manavı açamıyorsa da artık birer parçamız haline gelen cep telefonlarımız konusundaki alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için teknolojinin nimetlerini cebimize kadar getiriyor.