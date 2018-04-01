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Huawei Phone Clone ile kapsamlı kişisel veri aktarımı yapabilirsiniz

Yeni bir Huawei telefonu aldıysanız eski telefonunuzdaki kişisel verileri taşıyabilmek için firmanın kendi çözümünü kullanabilirsiniz. Huawei Phone Clone bunun için geliştirildi.
1 yıl
17,1b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem Android ile iOS ekosistemindeki bir cihazdan diğerine veri aktarmak oldukça zordu ve genelde bilgisayara bağlayarak işlem yapılıyordu. Artık uygulama desteği ve WiFi ağları sayesinde kablosuz bir şekilde telefonlar arasında veri aktarımı yapılabiliyor.

Huawei Phone Clone neler sunuyor?

Huawei’nin Phone Clone uygulaması da bunlardan birisi. Yeni aldığınız Huawei telefonunuza eski telefonunuzdaki tüm verileri Phone Clone ile aktarabiliyorsunuz. Uygulama ile fotoğraflar, videolar, rehber, arama kayıtları, ses&müzik, belgeler ve uygulamalar taşınabiliyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

WiFi ağını kullanan uygulama ister iPhone olsun ister farklı bir Android telefon olsun verilerinizi kolay bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Ağırlık Huawei telefonları için olsa da uygulama diğer cihazlarda da çalışıyor.

Phone Clone: Google Play II App Store




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DH Misafiri 1 yıl
ios yani iphonedan da veri aktarabiliyormu ?
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fendur 1 yıl
Advertorial yazın bu haber mi şimdi?
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