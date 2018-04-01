Huawei Phone Clone ile kapsamlı kişisel veri aktarımı yapabilirsiniz

Bir dönem Android ile iOS ekosistemindeki bir cihazdan diğerine veri aktarmak oldukça zordu ve genelde bilgisayara bağlayarak işlem yapılıyordu. Artık uygulama desteği ve WiFi ağları sayesinde kablosuz bir şekilde telefonlar arasında veri aktarımı yapılabiliyor.

Huawei Phone Clone neler sunuyor?

Huawei’nin Phone Clone uygulaması da bunlardan birisi. Yeni aldığınız Huawei telefonunuza eski telefonunuzdaki tüm verileri Phone Clone ile aktarabiliyorsunuz. Uygulama ile fotoğraflar, videolar, rehber, arama kayıtları, ses&müzik, belgeler ve uygulamalar taşınabiliyor.

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WiFi ağını kullanan uygulama ister iPhone olsun ister farklı bir Android telefon olsun verilerinizi kolay bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Ağırlık Huawei telefonları için olsa da uygulama diğer cihazlarda da çalışıyor.





