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Huawei, Windows Phone 8 Apollo işletim sistemli modeller üzerinde çalışıyor

7 yıl
11,9b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tabletlerden oluşan ürün portföyünde, Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercihini kullanan Huawei, görünüşe göre Windows Phone 8 Apollo'dan da yana şansını deneyecek.
Çin merkezli internet sitesi olan WPDang'dan gelen bilgilere göre Huawei'ın 70 kişiden oluşan ekibi Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve üzerinde çalışılan akıllı telefonlardan birisinin 300$ civarında tüketicilerle buluşacağı bildiriliyor. Bu bilgilere ek olarak Windows 8 işletim sistemli ve LTE destekli bir tablet hazırlığında olduğu belirtilen Huawei'ın, yeni akıllı telefonlarını 2012 yılının sonuna doğru piyasaya süreceği iddialar arasında.

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yuksek 7 yıl
Huawei'nin Türkiye'de son kullanıcı için kartviziti durumundaki Ideos X5 için henüz tam sürüm Android 2.3.x çıkaramamış olması, durum değişmediği takdirde firmanın hanesine eksi puan olarak yazılacaktır. Bu tip tecrübelerin bilinçli kullanıcıların/tüketicilerin tercihlerinde etkili olduğunu Huawei'nin benden iyi bildiğine eminim.

(imza: bir X5 kullanıcısı) :)
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depelerx 7 yıl
Android zaten kendi sonunu hazırlıyor yavaş yavaş, android kullananların yarıdan çoğu 2.3.3 sürümünde takıldı kaldı, hiçbir güncelleme hata düzeltme çıkmıyor, arkasında duran yok. Telefon durup dururken kapanıyor, ağırlaşıyor, uyduruk bi işletim sistemi bence.
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DH Misafiri 7 yıl
yaklaşık 12 yıldır akıllı telefon kullanan bozan kıran sinir olan biri olarak diyebilirim ki; windows ilk defa doğru bir iş yapmış win 7 ile... android gittikçe symbiana benzemeye başladı...ha bire sürüm güncelleme habire bug..
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acbold 7 yıl
mesona
muhlis bey huawei eminim beta üstüne beta çıkarır bi türlü final sürümü gelmez windows 8 i şamar oğlanına çevirir. ideos x5 e kasım 2011 den beri halen gingerbread ın final sürümünü kullanıma sunamadı.
+1 milyon

+1
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alpa07 7 yıl
tr deki tüm operatöelrrin 3g alt yapısı bu firma tarafından yapıldı.Millet küçümsüyor hawayiyi
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muhlis bey 7 yıl
huawei eminim beta üstüne beta çıkarır bi türlü final sürümü gelmez windows 8 i şamar oğlanına çevirir. ideos x5 e kasım 2011 den beri halen gingerbread ın final sürümünü kullanıma sunamadı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 7 yıl
quote:
O kadar da uzun boylu degil. HTC, piyasaya Sense arayuzlu WM6.1-6.5 cihazlar surerken Huawei'nin tozu yoktu. HTC bedavaya oturmadi o koltuga bedavayada kaldiramazlar. +2
:) Huawei'nin tozu yoktu öyle mi? Huawei'yi çok mu hafife alıyorsunuz acaba, 130 000'den fazla çalışanı olan dev bir üretici telekom dünyasının her alanında bir numara olmuş sadece donanım değil yazılım geliştirme alanında da alanının en iyisi olmuş, nice ciscoları ericsonları sirkelemiş üst seviye network ürünlerinde rakipsiz ürünler geliştiren vodafone gibi pek çok telekom firmasına sadece telefon değil alt yapı rünü geliştiren bir firmabir firmadan bahsediyorsun, bir arayüz tasarımına mı papuç bırakacak sizce, Türkiye'de dahi çoğunluğu yazılımcı olan 850 kişilik ekibi var. Yazılım geliştirmek isterse
1 Yanıt Yanıtla +3
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strucklieben07 7 yıl
windows phonelerda uygulama ve oyun destegi varmı ? varsa nasıl ki ?
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danGerfuLL 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

:) Huawei'nin tozu yoktu öyle mi? Huawei'yi çok mu hafife alıyorsunuz acaba, 130 000'den fazla çalışanı olan dev bir üretici telekom dünyasının her alanında bir numara olmuş sadece donanım değil yazılım geliştirme alanında da alanının en iyisi olmuş, nice ciscoları ericsonları sirkelemiş üst seviye network ürünlerinde rakipsiz ürünler geliştiren vodafone gibi pek çok telekom firmasına sadece telefon değil alt yapı rünü geliştiren bir firmabir firmadan bahsediyorsun, bir arayüz tasarımına mı papuç bırakacak sizce, Türkiye'de dahi çoğunluğu yazılımcı olan 850 kişilik ekibi var. Yazılım geliştirmek isterse


Ne alaka? Nereden nereye bağlamışsınız olayı.

Huawei dün bir bugün iki akıllı telefon işinde bir anda HTC'nin yerini alması fazla yüksekten uçmak demek. Arayüzün Huawei'yi etkileyeceğinden değil HTC'nin ne zamandan beri bu işlerle uğraştığını kastediyorum.
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fatih1983 7 yıl
huawei nin güzel cihazları var fakat tek gördüğümüz ideos x5 diğer cihazlarını daha göremedik neden türkiyeye girmiyor anlamış değilim bu konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirmi
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iismailcu 7 yıl
heyecan verici bu marka cokta güven vermiyor ama donanım tasarım fiyat üçlüsü için gercekten iyi bir alternatif sayelerinde akıllı telefonlardan mahrum kalmıyoruz
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E_Aydin35 7 yıl
Bu yapılacak olan yeni nesil akıllı telefonlar veya üretimi başlııcak olan telefonlarda acaba Windows Phone 8'mi Android'mi tercih edilir çok merak eiyorum, yani bariz olarak şuan her telefon Apple ürünleri haric Android işletim sistemi ile geliyor bakalım bu ne kadar değişicek, keşke bir anket olsa..:)
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oktayakgoz 7 yıl
huawei htc gibi olabilir. bi bakmışın 2 3 sene sonra htc nin yerinde
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danGerfuLL 7 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
huawei htc gibi olabilir. bi bakmışın 2 3 sene sonra htc nin yerinde

O kadar da uzun boylu degil. HTC, piyasaya Sense arayuzlu WM6.1-6.5 cihazlar surerken Huawei'nin tozu yoktu. HTC bedavaya oturmadi o koltuga bedavayada kaldiramazlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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