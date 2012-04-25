Huawei, Windows Phone 8 Apollo işletim sistemli modeller üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Akıllı telefon ve tabletlerden oluşan ürün portföyünde, Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercihini kullanan Huawei, görünüşe göre Windows Phone 8 Apollo'dan da yana şansını deneyecek.
Çin merkezli internet sitesi olan WPDang'dan gelen bilgilere göre Huawei'ın 70 kişiden oluşan ekibi Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve üzerinde çalışılan akıllı telefonlardan birisinin 300$ civarında tüketicilerle buluşacağı bildiriliyor. Bu bilgilere ek olarak Windows 8 işletim sistemli ve LTE destekli bir tablet hazırlığında olduğu belirtilen Huawei'ın, yeni akıllı telefonlarını 2012 yılının sonuna doğru piyasaya süreceği iddialar arasında.
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(imza: bir X5 kullanıcısı) :)
+1
O kadar da uzun boylu degil. HTC, piyasaya Sense arayuzlu WM6.1-6.5 cihazlar surerken Huawei'nin tozu yoktu. HTC bedavaya oturmadi o koltuga bedavayada kaldiramazlar. +2
:) Huawei'nin tozu yoktu öyle mi? Huawei'yi çok mu hafife alıyorsunuz acaba, 130 000'den fazla çalışanı olan dev bir üretici telekom dünyasının her alanında bir numara olmuş sadece donanım değil yazılım geliştirme alanında da alanının en iyisi olmuş, nice ciscoları ericsonları sirkelemiş üst seviye network ürünlerinde rakipsiz ürünler geliştiren vodafone gibi pek çok telekom firmasına sadece telefon değil alt yapı rünü geliştiren bir firmabir firmadan bahsediyorsun, bir arayüz tasarımına mı papuç bırakacak sizce, Türkiye'de dahi çoğunluğu yazılımcı olan 850 kişilik ekibi var. Yazılım geliştirmek isterse
Ne alaka? Nereden nereye bağlamışsınız olayı.
Huawei dün bir bugün iki akıllı telefon işinde bir anda HTC'nin yerini alması fazla yüksekten uçmak demek. Arayüzün Huawei'yi etkileyeceğinden değil HTC'nin ne zamandan beri bu işlerle uğraştığını kastediyorum.
O kadar da uzun boylu degil. HTC, piyasaya Sense arayuzlu WM6.1-6.5 cihazlar surerken Huawei'nin tozu yoktu. HTC bedavaya oturmadi o koltuga bedavayada kaldiramazlar.