Huawei, Windows Phone 8 Apollo işletim sistemli modeller üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon ve tabletlerden oluşan ürün portföyünde, Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercihini kullanan Huawei, görünüşe göre Windows Phone 8 Apollo'dan da yana şansını deneyecek.



Çin merkezli internet sitesi olan WPDang'dan gelen bilgilere göre Huawei'ın 70 kişiden oluşan ekibi Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve üzerinde çalışılan akıllı telefonlardan birisinin 300$ civarında tüketicilerle buluşacağı bildiriliyor. Bu bilgilere ek olarak Windows 8 işletim sistemli ve LTE destekli bir tablet hazırlığında olduğu belirtilen Huawei'ın, yeni akıllı telefonlarını 2012 yılının sonuna doğru piyasaya süreceği iddialar arasında.

