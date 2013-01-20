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Huawei, Windows Phone platformunda uzun soluklu olmak istiyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2013 fuarında  ilk Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonunu tanıtan Huawei, modelin fiyatını da rekor sayılacak bir düzeye çekti. 

4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8230 çift çekirdekli işlemci, Adreno 305 grafik birimi gibi özelliklere sahip olan Ascend W1 adlı model, yaklaşık 257$ gibi bir fiyata sahip olacak. Bu rakam onu en ucuz WP8 cihazı haline getirdi. Zira Lumia 620 ve HTC 8S modelleri 300$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. 

Düşük fiyatın rağbet göreceğini düşünen Huawei, ilk partide sadece iç pazar yönelik 500,000 cihaz üretti ve ay sonunda tüketicilere sunulacak. 

Ascend W1 firmanın WP8 ekosistemine sunduğu ilk akıllı telefonu olurken, ürün yöneticisi Richard Bhudhikanok, bununla tek bir modelle sınırlı kalmayacağını açıkladı. WP8 için uzun vadede planları olan Huawei, ilerleyen aylarda yeni modellerle tüketici karşısına çıkacak. 

Firmanın sonraki modellerinde ekran boyutunu artırması bekleniyor. Bazı kaynaklar 6.1 inçlik bir modelin de sunulacağı yönünde hemfikir.  

http://www.wpdang.com/archives/64300.html Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl
Kesin Microsoft masa altindan bir miktar para kaydirdi Huawei'ye. Keza sistemi insanlara ucuza satmadikca yayamayacaklar.
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DH Misafiri 6 yıl
huawei ascend p1 almayı düşünüyorum fakat markası pek bilinmeyen bir telefon markayı gectık yedek parcası varmı yok mu? tereddüt içindeyım almaktan korkuyorum.. bılgılerınızı beklıyorum.
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Sadece Sürücü 6 yıl
Huawei telefon kullanıyorum. İyi güzel hoş telefonlar da; Huawei uzun soluklu olmayı istemek ile uzun soluklu olmak için çabalamak farklı şeyler.
Telefon üret, sat tamam düşüncesi yanlış. Telefonlarına yazılım, güncelleme desteği getir. ideos x5 gibi piyasayı sallayan bir telefon yap, 2.2 android ile kullanıcıları ortada bırak. 2.3.5 sürümünü beta olarak bırak, zırt pırt telefon kapansın.. Aynı özellikte başka telefon ICS güncellemesi alsın... Telefonlara yazılım ve güncelleme desteği şart... Huawei yoksa başarılı olamaz...
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ZenithSoole 6 yıl
Sanırsam hepsi Lumia çakması :D Gerçi Ativ S Lumia'ya benzemiyor ama :D
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Public_Enemy 6 yıl
bu windowslu cihazların hepsinin dizaynı aynı.
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Recharged 6 yıl
Hemen hemen bütün Windows'lu cihazlar bir birine benzemeye başlamış durumda.Dik dörtgen tasarım hoş duruyor.Tek sorun arkada ki kameranın fazla öne çıkması.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu adamlardaki know how kimsede yok üründe ellerinde piyasa da ellerinde olunca ve piyasada da Windows phone ve tabletler piyasaya yayılınca iş yapış şekli daha da mobil şekle dönecek işten çalışma modelleri daha da fazla benimsenecek ve huawei sunduğu uçtan uca çözümler ve her ülkedeki varlıklarıyla rakipsiz bir firma haline gelecek ihalelerde direkt kendileri kendi ürünleri ile var olacaklar zaten şimdiden 800 kişilik bir Türkiye ekibi var bunun çoğu yazılımcı, Türkiyede bu kadro çoğu sistem entegratörü firmada yok.
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bellair 6 yıl
bir telefon wp8 olunca illa renklimi olmak zorunda ? rengarenk olmadan çalışmıyormu bu telefonlar ? bunların tasarımcıları yatıp uyuyor heralde
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Mr. Jingles 6 yıl bellair
bellair
bir telefon wp8 olunca illa renklimi olmak zorunda ? rengarenk olmadan çalışmıyormu bu telefonlar ? bunların tasarımcıları yatıp uyuyor heralde

Farklılaştırma yapılamıyor ki. İşletim sistemine müdahale edilemiyor. Ne arayüzü değiştirebiliyorsun, ne de simgeleri? Her şey aynı. Adamlarda suç yok. Onların da elinden bir şey gelmiyor. Microsoft özelleştirme adına her şeyi kısıtlamış durumda. Üreticiler de bunun farkında. Geriye tek bir şey kalıyor o da renkli kasalar ile farklılaştırabilme çabası. Farklı renkte kasa ile farklılaştırma da olmayacağı için farklılaşma adına bir şey göremiyoruz. Hepsi birbirinin kopyası cihazlar çıkıyor ortaya. Ascend W1, 8S, L620 arasında kasa renkleri dışında fark mı var? Ruh üçüzü diyorum ben bunlara. :) Ama S3 ile One X öyle mi? İkisi de Android ama farkları var.
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wolf silver 6 yıl
bu wındos cıhazlarının tasarımı cok mu guzel yoksa bana mı oyle gelıyor? :D gercı hepsı bırbırıne benzıyor ama neyse :D
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Dentrassi 6 yıl
Lumia 620 den ucuz fakat güçlü. İnşallah türkiyede de görürüz bu huaweileri
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