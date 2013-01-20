Huawei, Windows Phone platformunda uzun soluklu olmak istiyor













CES 2013 fuarında ilk Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonunu tanıtan Huawei, modelin fiyatını da rekor sayılacak bir düzeye çekti.





4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8230 çift çekirdekli işlemci, Adreno 305 grafik birimi gibi özelliklere sahip olan Ascend W1 adlı model, yaklaşık 257$ gibi bir fiyata sahip olacak. Bu rakam onu en ucuz WP8 cihazı haline getirdi. Zira Lumia 620 ve HTC 8S modelleri 300$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.





Düşük fiyatın rağbet göreceğini düşünen Huawei, ilk partide sadece iç pazar yönelik 500,000 cihaz üretti ve ay sonunda tüketicilere sunulacak.





Ascend W1 firmanın WP8 ekosistemine sunduğu ilk akıllı telefonu olurken, ürün yöneticisi Richard Bhudhikanok, bununla tek bir modelle sınırlı kalmayacağını açıkladı. WP8 için uzun vadede planları olan Huawei, ilerleyen aylarda yeni modellerle tüketici karşısına çıkacak.





Firmanın sonraki modellerinde ekran boyutunu artırması bekleniyor. Bazı kaynaklar 6.1 inçlik bir modelin de sunulacağı yönünde hemfikir.

http://www.wpdang.com/archives/64300.html