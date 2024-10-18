Samsung Galaxy A36'nın tasarımı ortaya çıktı: Tamamen farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil orta sınıf telefonu Galaxy A36'nın tasarımı ortaya çıktı. Giznext ve Onleaks tarafından ortaya çıkarılan render görüntüleri, telefonun Samsung telefonlarda alışık olmadığımız bir kamera tasarımıyla geleceğini iddia ediyor.

Galaxy A36 farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir

Samsung, Galaxy A36'da alt alta dizili üçlü kamera yapısını korurken, bu üç kamerayı hap şeklinde bir siyah bir çerçevenin içine almış. Şirket, uzun zaman sonra ilk defa kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun diğer tasarım öğeleri ise Galaxy A35 ile benzer görünüyor. Düz, delikli bir ekran, Key Island olarak adlandırılan çıkıntılı ses ve güç düğmeleri render görüntülerinde göze çarpıyor.

Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Üçüncü taraf kasa üreticilerinden veya tedarik zincirinden toplandığı iddia edilen verilere göre Galaxy A36, 162,6 x 77,9 x 7,4 mm ölçülerine ve 2 mm kamera çıkıntısına sahip olacak. Özellikle kalınlık tarafında önemli bir iyileşme yapıldığı görülüyor.

Ancak resimlerin, üç boyutlu render görüntüleri olduğunu, gerçek tasarımın (kamera tasarımı da dahil) farklı olabileceğini belirtelim.

Galaxy A36, geçtiğimiz gün Geekbench'de ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 6 Gen 3 ya da Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Bunun dışında telefonla ilgili şu an için çok fazla bilgi mevcut değil. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Galaxy A36, tamamen farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir