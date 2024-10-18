Samsung Galaxy A36'nın tasarımı ortaya çıktı: Tamamen farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir

Galaxy A36 farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir
Samsung, Galaxy A36'da alt alta dizili üçlü kamera yapısını korurken, bu üç kamerayı hap şeklinde bir siyah bir çerçevenin içine almış. Şirket, uzun zaman sonra ilk defa kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor gibi görünüyor.
Üçüncü taraf kasa üreticilerinden veya tedarik zincirinden toplandığı iddia edilen verilere göre Galaxy A36, 162,6 x 77,9 x 7,4 mm ölçülerine ve 2 mm kamera çıkıntısına sahip olacak. Özellikle kalınlık tarafında önemli bir iyileşme yapıldığı görülüyor.
Ancak resimlerin, üç boyutlu render görüntüleri olduğunu, gerçek tasarımın (kamera tasarımı da dahil) farklı olabileceğini belirtelim.
Galaxy A36, geçtiğimiz gün Geekbench'de ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 6 Gen 3 ya da Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Bunun dışında telefonla ilgili şu an için çok fazla bilgi mevcut değil. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)