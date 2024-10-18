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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A36'nın tasarımı ortaya çıktı: Tamamen farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir

    Samsung'un yeni nesil orta sınıf telefonu Galaxy A36'nın tasarımı ortaya çıktı. Render görüntüleri, telefonun Samsung telefonlarda alışık olmadığımız bir kamera tasarımıyla geleceğini iddia ediyor.
    Galaxy A36, tamamen farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil orta sınıf telefonu Galaxy A36'nın tasarımı ortaya çıktı. Giznext ve Onleaks tarafından ortaya çıkarılan render görüntüleri, telefonun Samsung telefonlarda alışık olmadığımız bir kamera tasarımıyla geleceğini iddia ediyor.

    Galaxy A36 farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir

    Samsung, Galaxy A36'da alt alta dizili üçlü kamera yapısını korurken, bu üç kamerayı hap şeklinde bir siyah bir çerçevenin içine almış. Şirket, uzun zaman sonra ilk defa kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor gibi görünüyor.

    Galaxy A36, tamamen farklı bir kamera tasarımıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Telefonun diğer tasarım öğeleri ise Galaxy A35 ile benzer görünüyor. Düz, delikli bir ekran, Key Island olarak adlandırılan çıkıntılı ses ve güç düğmeleri render görüntülerinde göze çarpıyor.

    Üçüncü taraf kasa üreticilerinden veya tedarik zincirinden toplandığı iddia edilen verilere göre Galaxy A36, 162,6 x 77,9 x 7,4 mm ölçülerine ve 2 mm kamera çıkıntısına sahip olacak. Özellikle kalınlık tarafında önemli bir iyileşme yapıldığı görülüyor.

    Ancak resimlerin, üç boyutlu render görüntüleri olduğunu, gerçek tasarımın (kamera tasarımı da dahil) farklı olabileceğini belirtelim.

    Galaxy A36, geçtiğimiz gün Geekbench'de ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 6 Gen 3 ya da Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Bunun dışında telefonla ilgili şu an için çok fazla bilgi mevcut değil. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 49 dakika önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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