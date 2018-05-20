Huawei Y5 Prime (2018) resmi olarak tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlarda piyasaya sunduğu amiral gemisi modelleriyle çıkışını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da giriş seviyesindeki cihazlarını görücüye çıkarıyor. Şirket şimdi de Huawei Y5 Prime (2018) modelini sessiz sedasız tanıttı.

Piyasaya çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı

Giriş seviyesinde bir model olan Huawei Y5 Prime (2018), 146,5 x 70,9 x 8,3 mm ebatlarına ve 142 gram ağırlığa sahip. 5.45 inç HD ekranı olan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunuyor. Huawei cihazın işlemcisini web sitesinde belirtmemiş olsa da, gelen haberler dört çekirdekli Snapdragon 450 olduğu yönünde.

Cihaz sınıfına göre gayet iyi olarak değerlendirilebilecek 3.020 mAh pil kapasitesi sunuyor. Huawei Y5 Prime (2018)'in arka kamerasının 13 Megapiksel, ön kamerasının ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim. Yüksek doğrulukla çalışan bir yüz tanıma teknolojisi kullanan cihaz kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor. Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleri sunacak olan akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

https://consumer.huawei.com/en/phones/y5-prime-2018/