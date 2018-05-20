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Huawei Y5 Prime (2018) resmi olarak tanıtıldı

Teknoloji devi Huawei, Y serisi cihazlarını sessiz sedasız tanıtmaya devam ediyor. Şirket giriş seviyesi olarak tanımlayabileceğimiz Huawei Y5 Prime (2018) modelini kullanıcıların beğenisine sundu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei Y5 Prime (2018) resmi olarak tanıtıldı
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son zamanlarda piyasaya sunduğu amiral gemisi modelleriyle çıkışını sürdürmeye devam ederken, bir yandan da giriş seviyesindeki cihazlarını görücüye çıkarıyor. Şirket şimdi de Huawei Y5 Prime (2018) modelini sessiz sedasız tanıttı.

Piyasaya çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı

Giriş seviyesinde bir model olan Huawei Y5 Prime (2018), 146,5 x 70,9 x 8,3 mm ebatlarına ve 142 gram ağırlığa sahip. 5.45 inç HD ekranı olan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunuyor. Huawei cihazın işlemcisini web sitesinde belirtmemiş olsa da, gelen haberler dört çekirdekli Snapdragon 450 olduğu yönünde.
Cihaz sınıfına göre gayet iyi olarak değerlendirilebilecek 3.020 mAh pil kapasitesi sunuyor. Huawei Y5 Prime (2018)'in arka kamerasının 13 Megapiksel, ön kamerasının ise 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim. Yüksek doğrulukla çalışan bir yüz tanıma teknolojisi kullanan cihaz kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor. Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleri sunacak olan akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

https://consumer.huawei.com/en/phones/y5-prime-2018/ Yorum Yaz
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MHEC 12 ay
buna 2018 demeye utanır insan.
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fuujitsu 1 yıl
Elinde kalan fazla donanımları değerlendirmek için çıkarmışlar herhalde bu telefonu.
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El Fuego 1 yıl
Giriş değil bu, bildiğiniz bodrum kat olmuş.
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ssbrutality 1 yıl
Depolama ve Ram'e Gel.. :))
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intel7mix 1 yıl
Pile bak çay demle
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Lumibrite 1 yıl
Kirin işlemciden vazgeçmez.Yanlışlık olmasın!?
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Whippoorwill 1 yıl
Tutup 200 dolar yaparlarsa fiyatı kesinlikle ölü doğmuş olur.
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