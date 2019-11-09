Huawei Y9s tanıtıldı!

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, yeni orta seviye akıllı telefon modeli Huawei Y9s'i tanıttı. Irak'ta lanse edilen ve piyasaya sürülen model, global çapta da piyasaya sürülecek. Huawei Y9s'in Temmuz ayında Çin’de piyasaya sürülmüş olan Honor 9X Pro’nun global varyantı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak aralarında oldukça büyük bir fark var, Huawei Y9s, Honor 9X Pro’ya gücünü veren Kirin 810’dan değil Kirin 710F yonga setinden gücünü alıyor. Bunun dışında cihazların tamamen aynı olduğundan söz edebiliriz.

Tasarım açısından, Huawei Y9s, Honor 9X Pro ile tam anlamıyla aynı görünüyor. Cihazda Full HD+ (2340x1080) çözünürlüğe sahip ve 6.59 inç genişliğinde çentiksiz LCD bir ekran yer alıyor. Cihaz, çentiksiz ve ultra ince çerçeveli ekranını son günlerde pek çok orta ve üst seviye modelde gördüğümüz tarzdaki açılır-kapanır ön kamera mekanizmasına borçlu.

Model, gece yarısı siyahı ve "breathing crystal" (açık mavi ve lila gradyanlı) renk seçenekleri ile alıcı bulacak.

Huawei Y9s Teknik Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; Huawei Y9s, 2.2GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Kirin 710F yonga setinden gücünü alıyor. Yonga setini 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı destekliyor ve microSD kart yardımıyla depolama alanı genişletilebiliyor.

Huawei'in Google ile yaşadığı problemler sebebiyle yeni modellerine kuşkuyla bakılıyor ve pek çok potansiyel alıcının kafasında Android, Google servisleri gibi konularla ilgili kuşku ve soru işaretleri oluşuyor ancak Huawei Y9s için bu tarz endişeler duymaya gerek yok çünkü cihaz, EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor ve diğer Android cihazlar gibi tüm Google servislerini destekliyor.

Huawei Y9s'in arka kamera kurulumunda 48 MP çözünürlüğünde ve f / 1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera sensörü, 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alıyor. Sürgülü ön kamera mekanizmasında ise 16 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

Cihaz, 10W hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh'lik bir batarya ile geliyor.

Fiyatı

Huawei Y9s, Irak'ta yaklaşık 240 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

https://www.indiatoday.in/technology/news/story/huawei-y9s-launched-price-specs-features-1617307-2019-11-09