Oppo Reno 3'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı!

Teknoloji Editörü
Oppo, 2019 bitmeden Reno serisinden bir telefonu daha açıklayabilir. Reno 2 henüz bir kaç aylık olmasına rağmen Reno 3 olması beklenen bir telefonun görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı.
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6.5 inç ekran, 4500 mAh batarya, 8 GB ram gibi özelliklerle gelmesi planlanan Oppo Reno 3'ün, Aralık ayında ya da 2020'nin ilk aylarında duyurulması düşünülüyor.
Oppo Reno 3 teknik özellikler
- 6.5 inç full HD AMOLED ekran
- 1080x2400 piksel çözünürlük
- 8 GB ram
- 128/256 GB dahili hafıza
- Dörtü kombinasyona sahip arka kamera (60 MP+ 8 MP+ 13 MP+2 MP)
- 32 MP ön kamera
- Qualcommm Snapdragon 735 işlemci
- 4500 mAh batarya
- 30 W hızlı şarj desteği
Oppo Reno 3 fiyatı
Aralık ayında ya da 2020'nin yılının ilk aylarında tanıtılması beklenen Oppo Reno 3’ün, 8 GB ram + 128 GB dahili hafızaya sahip modeli 470 dolar, 8 GB ram + 256 GB dahili hafızaya sahip modeli ise 515 Dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-reno-3-price-specifications-tipped-features-leak-2129312 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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