Oppo Reno 3'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı!

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Oppo, 2019 bitmeden Reno serisinden bir telefonu daha açıklayabilir. Reno 2 henüz bir kaç aylık olmasına rağmen Reno 3 olması beklenen bir telefonun görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı.

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6.5 inç ekran, 4500 mAh batarya, 8 GB ram gibi özelliklerle gelmesi planlanan Oppo Reno 3'ün, Aralık ayında ya da 2020'nin ilk aylarında duyurulması düşünülüyor.

Oppo Reno 3 teknik özellikler

6.5 inç full HD AMOLED ekran

full HD AMOLED ekran 1080x2400 piksel çözünürlük

piksel çözünürlük 8 GB ram

ram 128/256 GB dahili hafıza

dahili hafıza Dörtü kombinasyona sahip arka kamera ( 60 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP )

+ + + ) 32 MP ön kamera

ön kamera Qualcommm Snapdragon 735 işlemci

işlemci 4500 mAh batarya

batarya 30 W hızlı şarj desteği

Oppo Reno 3 fiyatı

Aralık ayında ya da 2020'nin yılının ilk aylarında tanıtılması beklenen Oppo Reno 3’ün, 8 GB ram + 128 GB dahili hafızaya sahip modeli 470 dolar, 8 GB ram + 256 GB dahili hafızaya sahip modeli ise 515 Dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-reno-3-price-specifications-tipped-features-leak-2129312