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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 3'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı!

    Oppo Reno 2'nin açıklanmasının üzerinden henüz üç ay bile geçmemişken, Oppo Reno 3'ün görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı. Reno 3, orta segment telefon piyasasına girmek için hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno 3'ün özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı!
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    Oppo, 2019 bitmeden Reno serisinden bir telefonu daha açıklayabilir. Reno 2 henüz bir kaç aylık olmasına rağmen Reno 3 olması beklenen bir telefonun görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı.

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    6.5 inç ekran, 4500 mAh batarya, 8 GB ram gibi özelliklerle gelmesi planlanan Oppo Reno 3'ün, Aralık ayında ya da 2020'nin ilk aylarında duyurulması düşünülüyor.

    Oppo Reno 3 teknik özellikler

    • 6.5 inç full HD AMOLED ekran
    • 1080x2400 piksel çözünürlük
    • 8 GB ram
    • 128/256 GB dahili hafıza
    • Dörtü kombinasyona sahip arka kamera (60 MP+ 8 MP+ 13 MP+2 MP)
    • 32 MP ön kamera 
    • Qualcommm Snapdragon 735 işlemci
    • 4500 mAh batarya
    • 30 W hızlı şarj desteği

    Oppo Reno 3 fiyatı

    Aralık ayında ya da 2020'nin yılının ilk aylarında tanıtılması beklenen Oppo Reno 3’ün, 8 GB ram + 128 GB dahili hafızaya sahip modeli 470 dolar, 8 GB ram + 256 GB dahili hafızaya sahip modeli ise 515 Dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/oppo-reno-3-price-specifications-tipped-features-leak-2129312 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Erasmus78 1 hf.
    Reno 2 bir kaç aylık değil, 1 aylık bir telefon. Bir kaç aylık olan Reno 1. Oppo nun maksadı nedir? 6 ay olmadan aynı seriden 3. telefonu çıkaracak.

    Manyak mıdır nedir bunlar?
    Yanıtla +2
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    kankixx123 1 hf.
    GörüntüLER derken? Gerçekten Arka kameranın fotoğrafıyla bütün herşey gün yüzüne çıktı tebrik ediyoruz.
    Yanıtla +1
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    AribyAriana 1 hf.
    Reno 2 her konuda ultra idi. :) Ultra gece modu, ultra video sabitleyici, ultra net ana kamera, ultra makro çekim, ultra geniş açı. Lütfen Reno 3 Ultra Edition çıksın. Ayrıca fiyatı da daha da ultra olsun. Bakın bakalım nasıl eğleniyoruz o vakit.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 1 hf.
    Reno 2'de her şey ultra idi. :) Ultra gece modu, ultra makro çekim, ultra geniş açı, ultra net ana kamera, ultra Video sabitkeyici. Lütfen Reno 3 Ultra Edition çıksın. Ayrıca fiyatı da daha da ultra olsun. Sonra bakın bakalım nasıl eğleniyoruz.
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