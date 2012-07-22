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Huawei, akıllı telefon pazarında Nokia'yı geride bırakarak üçüncülüğe yükselmiş olabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Huawei, bu yıl akıllı telefon pazarında herkesi şaşırtan duyurularda bulunmuş ve önemli bir yükseliş göstermişti. Dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi olduğu bilinen Çinli üretici, eğer ortaya atılan son iddialar doğruysa teknoloji dünyasını hayrete düşürecek satış rakamlarıyla sektörde üçüncülüğe kadar yükselmiş olabilir.
Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; 2012 ikinci çeyreğinde 10.2 milyon akıllı telefon satışı açıklayan Nokia, üçüncülüğü Huawei'ye kaptırmış. İlk çeyrekte; Samsung ve Apple'ın ardından 11.9 milyonluk satışla üçüncülükte kalan Nokia'yı, 11.1 milyon ile RIM, 7.9 milyon ile HTC, 7.3 milyon ile Sony ve 7.0 milyon ile Huawei izlemişti. İkinci çeyrekte Huawei'nin üçüncü sırayı kapabilmesi için satışlarında ilk çeyreğe oranla %50 artış meydana gelmiş olması gerekiyor.
Daha çok Çin odaklı ürünler piyasaya süren Huawei, Ascend serisiyle yükseliş göstermeyi umuyordu ve istediği gibi de oldu. Ascend G300, Ascend P1 ve diğer alt - orta segment modeller, dünyanın en büyük mobil pazarında büyük ilgi görüyor. Üçüncü çeyrekte diğer ülkelere de dağıtımı gerçekleşen yeni ürünler ve Ascend Diamond alt serisine mensup akıllı telefonlar ile Huawei, er ya da geç üçüncülüğü eski lider Nokia'nın elinden alacak.
Henüz Huawei'nin satış rakamları açıklanmadı. Birkaç hafta içerisinde akıllı telefon pazarının üçüncüsü, analiz şirketleri tarafından duyurulacaktır. LG, Motorola, Sony, HTC, RIM ve hatta Nokia'yı geride bırakmış olma ihtimali bulunan Çinli üreticinin bundan sonraki süreçte marka değerinde artış meydana gelmesi bekleniyor. Shenzen merkezli firmanın kendi çipsetini üretmiş olması zaten önemli bir aşama katetmesi için yeterliydi. Bundan sonraki süreçte Huawei'nin daha kaliteli ürünler geliştirmesini ve bir an önce piyasaya sürmesini umut ediyoruz.

http://www.digitimes.com/news/a20120720PD208.html Yorum Yaz
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cmert 6 yıl en beğenilen
böyle giderse ZTE bile geçecek Nokia yı
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fatihcanery 6 yıl
fiyat çıtasını samsung gibi tutması bundan mı,daha piyasada yeniler ,yeni çıkardıkları telefonların fiyatları samsung htc gibi telefonlarla yarışıyor ilginç
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Batuist 6 yıl
neden bilmiyorum ama bu marka bende güven hissi yaratamadı gitti...
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zıplayanpırasa 6 yıl
olması gereken öyle zaten
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magicrea 6 yıl
nokia nın sonu ;
Ericsson kablosuz telefon teknolojisinde geliştirdiği ürünlerle yine piyasa lideri oldu. 1990'larda, kablosuz şebeke donanımında piyasanın %40'a yakınını elinde tutuyordu.
Son kullanıcıya yönelik cep telefonu modelleri ilk zamanlarındaki başarıyı sürdüremedi ve batma noktasına geldi.
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Hypnox 6 yıl
Dünyadaki her 6 insandan biri çinli. Birinci olmazsa ayıptır :-)
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Chromer 6 yıl
Nokia'nın akıllı telefonu da mı varmış
Huawei gerçekten böyle bir başarıyı hakediyor. Şikayet edebilecegim tek şey piyasaya yeni yeni girmeye başlayan bir marka için fiyatlar biraz yuksek
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nurettinaz 6 yıl
Hadi oradan demek istiyorum. Sadece lumia 900 un satis rakamlari huawei yi geccer.
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serdarsimsek1 6 yıl
Huawei diyince aklıma turkcell t20 geliyoo :/
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toysican 6 yıl
Helal olsun adamlara ne kadar çok firma bizim için o kadar düşük fiyat ve kalite
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tachy58 6 yıl
Çok kral bi firma....Kim ne derse desin gerçekten çok sağlam bi firma....Büyük bi hevesle Ascend D Quad modelini bekliyorum...Geldiği gibi almayı düşünüyorum :DD
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KANUNI61 6 yıl
Nokia malesef ericsson gibi sonu o işletim sistemine devam ettigi sürece
birileri cıkıp satn alacakdır lisans hakları icin sonrada mortingen
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osmanefeozkan 6 yıl
Nokia :( artık dönülmez bir yoldasın elveda wp'de kurtarmayacak seni şu lumia 710 unu zamanında getirseydin babamı 2(Kardeşim ve bana) tane almaya ikna etmiştim ama artık yalvarsanda almam
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seksenyedi.87 6 yıl
zte grand x ve yeni üst segment telefonları piyasaya sununca bence huawei geride kalacaktır, çünkü zte çinden geldiğini biliyor fakat huawei hiç bir destek sunmadan büyük firma edasıyla geziyor. ascend p1 i çok bekledim ama fiyatı hayal kırıklıgı bence.
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