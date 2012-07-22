Huawei, akıllı telefon pazarında Nokia'yı geride bırakarak üçüncülüğe yükselmiş olabilir





Huawei, bu yıl akıllı telefon pazarında herkesi şaşırtan duyurularda bulunmuş ve önemli bir yükseliş göstermişti. Dünyanın en büyük ikinci telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi olduğu bilinen Çinli üretici, eğer ortaya atılan son iddialar doğruysa teknoloji dünyasını hayrete düşürecek satış rakamlarıyla sektörde üçüncülüğe kadar yükselmiş olabilir.

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; 2012 ikinci çeyreğinde 10.2 milyon akıllı telefon satışı açıklayan Nokia, üçüncülüğü Huawei'ye kaptırmış. İlk çeyrekte; Samsung ve Apple'ın ardından 11.9 milyonluk satışla üçüncülükte kalan Nokia'yı, 11.1 milyon ile RIM, 7.9 milyon ile HTC, 7.3 milyon ile Sony ve 7.0 milyon ile Huawei izlemişti. İkinci çeyrekte Huawei'nin üçüncü sırayı kapabilmesi için satışlarında ilk çeyreğe oranla %50 artış meydana gelmiş olması gerekiyor.

Daha çok Çin odaklı ürünler piyasaya süren Huawei, Ascend serisiyle yükseliş göstermeyi umuyordu ve istediği gibi de oldu. Ascend G300, Ascend P1 ve diğer alt - orta segment modeller, dünyanın en büyük mobil pazarında büyük ilgi görüyor. Üçüncü çeyrekte diğer ülkelere de dağıtımı gerçekleşen yeni ürünler ve Ascend Diamond alt serisine mensup akıllı telefonlar ile Huawei, er ya da geç üçüncülüğü eski lider Nokia'nın elinden alacak.

Henüz Huawei'nin satış rakamları açıklanmadı. Birkaç hafta içerisinde akıllı telefon pazarının üçüncüsü, analiz şirketleri tarafından duyurulacaktır. LG, Motorola, Sony, HTC, RIM ve hatta Nokia'yı geride bırakmış olma ihtimali bulunan Çinli üreticinin bundan sonraki süreçte marka değerinde artış meydana gelmesi bekleniyor. Shenzen merkezli firmanın kendi çipsetini üretmiş olması zaten önemli bir aşama katetmesi için yeterliydi. Bundan sonraki süreçte Huawei'nin daha kaliteli ürünler geliştirmesini ve bir an önce piyasaya sürmesini umut ediyoruz.

http://www.digitimes.com/news/a20120720PD208.html