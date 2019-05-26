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Snapchat çalışanı kullanıcıları gizlice takip etti

Snapchat’in belirli konular için geliştirdiği SnapLion adındaki kişisel verilere erişim aracı görünen o ki bazı çalışanların kötü emellerine alet edilmiş. Snapchat konuyu araştırıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde popüler sosyal medya platformlarında harici siber saldırılarla kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz ancak bazen de saldırı içeriden geliyor. Snapchat bunun son örneği oldu.

Herkes kullanmış

Snapchat’in sosyal ağ pazarında popüler olmasını sağlayan hatırlanacağı üzere belirli bir süre sonra silinen mesajlardı. Bununla birlikte mesajların silinip silinmediği ve kullanıcı gizliliğinin ihlali hep tartışma konusu oldu.

Snapchat her platformda olduğu gibi kanun güçlerine soruşturmalar ile ilgili yardım etmek zorunda ve bunun için SnapLion adında bir araç geliştirdi. SnapLion henüz silinmeyen mesajlardaki mail adresi ve telefon numarası gibi verileri elde edebiliyor. Snapchat sonrasında bu aracı spam ve siber zorbalığı engellemek için kullanmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var"

SnapLion ilk etapta güvenlik ekibinin kullanımına sunulmuştu ancak sonrasında şifre sıfırlama gibi işlemler için de işe yaramaya başlayınca şirket içerisinde daha geniş bir çalışan kitlesine erişim sağlandı.

Ne yazık ki aracı kullanan sadece Snapchat değil. Bazı ismini vermek istemeyen eski çalışanlar SnapLion aracının çalışanlar arasında da suiistimal edildiğini iddia ediyor. Bu çalışanlar aracı kullanarak kullanıcıları gizlice izlemiş. Araç erişim kayıtlarını tutsa da tam manasıyla çalışmıyor ve çalışanlar da bunu kullanmış.

Snapchat kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve kullanıcı verilerine erişimin çok kısıtlı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte elde edilen şirket içi yazışmalardan firmanın konu ile ilgili delil elde etmeye çalıştığını gösteriyor.

 

https://www.slashgear.com/snapchat-employees-spied-on-users-by-abusing-access-to-special-tool-23577863/ Yorum Yaz
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KalemKolik 2 hf. en beğenilen
Ondan sonra huawei çin hükümetine veri aktarıyor. Ulan bunlar hortumu hükümete bağlamış. Ayrı uygulama bile yapmış hükümete veri verebilmek için.
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nefendim 1 hf.
Editör ilk cümlede batırmış:
— Soru: Virgül gelmesi gereken yer neresi?
“ Snapchat’in belirli konular için geliştirdiği SnapLion adındaki kişisel verilere erişim aracı görünen o ki bazı çalışanların kötü emellerine alet edilmiş.“
@speed_step
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DH Misafiri 2 hf.
Verilerimizi kullanmayan şirket mi. Şu an veri hırsızlığı casusluk varsa bunu en iyi yapan Google. Android. Banka hesaplarımıza e devlet aracılığıyla tapularımıza, cezalarımıza, sevdiklerimizden akrabalarımıza kadar her vilgi var ellerinde. Adamlar bomba atacak olsa nerde kaç kişi var onu bile görüyor konum takipten. Sonra huawei casus. Telefonumızda birşeye erişim isteyen her uygulama casus olabilir. Allah belalarını versin.
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l4her0 2 hf.
Batılı şirketlerde olunca çalışanların, kaplumbağaların yada ucan kuşların sucu . Doğu dan olunca casusluk yersen ...
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damn2u 2 hf.
Biraz olsun haz etmediğim bir uygulamaydı zaten, ne desem elimde kalacakmış gibi bir his.
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KalemKolik 2 hf. en beğenilen
Ondan sonra huawei çin hükümetine veri aktarıyor. Ulan bunlar hortumu hükümete bağlamış. Ayrı uygulama bile yapmış hükümete veri verebilmek için.
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Umutcan 2 hf. KalemKolik
Onlara göre Amerika yaparsa sorun yok, başka ülke yapınca tü kaka. Nükleer silahlanma konusunda da öyleler.
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