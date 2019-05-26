Snapchat çalışanı kullanıcıları gizlice takip etti

Genelde popüler sosyal medya platformlarında harici siber saldırılarla kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz ancak bazen de saldırı içeriden geliyor. Snapchat bunun son örneği oldu.

Herkes kullanmış

Snapchat’in sosyal ağ pazarında popüler olmasını sağlayan hatırlanacağı üzere belirli bir süre sonra silinen mesajlardı. Bununla birlikte mesajların silinip silinmediği ve kullanıcı gizliliğinin ihlali hep tartışma konusu oldu.

Snapchat her platformda olduğu gibi kanun güçlerine soruşturmalar ile ilgili yardım etmek zorunda ve bunun için SnapLion adında bir araç geliştirdi. SnapLion henüz silinmeyen mesajlardaki mail adresi ve telefon numarası gibi verileri elde edebiliyor. Snapchat sonrasında bu aracı spam ve siber zorbalığı engellemek için kullanmaya başladı.

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SnapLion ilk etapta güvenlik ekibinin kullanımına sunulmuştu ancak sonrasında şifre sıfırlama gibi işlemler için de işe yaramaya başlayınca şirket içerisinde daha geniş bir çalışan kitlesine erişim sağlandı.

Ne yazık ki aracı kullanan sadece Snapchat değil. Bazı ismini vermek istemeyen eski çalışanlar SnapLion aracının çalışanlar arasında da suiistimal edildiğini iddia ediyor. Bu çalışanlar aracı kullanarak kullanıcıları gizlice izlemiş. Araç erişim kayıtlarını tutsa da tam manasıyla çalışmıyor ve çalışanlar da bunu kullanmış.

Snapchat kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve kullanıcı verilerine erişimin çok kısıtlı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte elde edilen şirket içi yazışmalardan firmanın konu ile ilgili delil elde etmeye çalıştığını gösteriyor.