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Huawei blockchain tabanlı bir akıllı telefon geliştiriyor

Çinli teknoloji devi Huawei, blockchain teknolojisini destekleyen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket blockchain uygulamalarını çalıştırabilen SIRIN OS işletim sistemini lisanslama peşinde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son birkaç yıldır dünyanın en hızlı büyüyen mobil cihaz üreticilerinden biri olan Huawei'nin artık blockchain teknolojisine ilgi duyanlara hitap edecek yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni bir rapora göre Çinli şirket blockchain tabanlı uygulamaları çalıştırabilecek bir akıllı telefon geliştirmeye başlamış durumda.
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Bloomberg kaynaklı haber göre Huawei, Sirin Labs firmasından SIRIN OS adlı işletim sistemini lisanslamak için görüşmelerde bulunuyor. Şirkete yakın kaynaklar Çinli üreticinin bu işletim sistemini Android tabanlı olarak kullanarak telefonlarında blockchain uygulamalarını çalıştırmayı planladığını söyledi. Huawei ve Sirin Labs temsilcileri her ne kadar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınsalar da görüşmeyi doğruladılar.

Sirin Labs blockchain telefonunu 1.000 dolara satacak

Huawei'nin bu proje için Sirin Labs'ın kapısını çalması hiç de şaşırtıcı değil. Zira geçtiğimiz yıl bu şirketin 1.000 dolar fiyat etiketine sahip, blockchain tabanlı bir akıllı telefon geliştirdiğini öğrendik. 2018'in ikinci yarısından sonra ise piyasaya sürecek. Sirin Labs, Finney isimli telefon için 25.000'den fazla ön sipariş aldığını söylüyor.
Kripto para birimi işlemlerinin kaydedildiği, merkezi olmayan defter yani yaygın bilinen adıyla Blockchain, farklı uygulamalarıyla çok önemli bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Huawei gerçekten böyle bir cihaz üzerinde çalışıyorsa, sadece blockchain teknolojisine adım atmış ilk büyük akıllı telefon üreticisi olmayacak aynı zamanda bu teknolojinin kitlesel pazara getirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

https://www.engadget.com/2018/03/22/huawei-may-be-developing-a-blockchain-smartphone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 1 yıl
fiyatı abartılacak illa :S biraz güzel bişey yaptılarya illa abart :S
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SHADOW 1 yıl
madenciler yüzünden telefon alamaz hale geldik
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zymrdvn 1 yıl
Geçmiş olsun...
Akıllı telefon fiyatları da uçuşa geçecek!
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