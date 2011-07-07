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Huawei bu yılki akıllı telefon satış hedeflerini 20 milyona yükseltti

7 yıl
10,3b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei bu yılki akıllı telefon satış hedeflerini 20 milyona yükseltti
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Shenzen merkezli cep telefonu üreticisi Huawei, dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli, monoblok veya kızaklı tasarıma sahip geniş bir cep telefonu portföyüne sahip olmasının yanısıra Android işletim sistemli tablet (örn: Ideos S7) üretimi de yapıyor.
2010 yılı boyunca 3.3 milyona yakın akıllı telefonu teknoloji meraklılarıyla buluşturan firma, geride bıraktığımız nisan ayında yaptığı açıklamada 2011 yılı akıllı telefon satış hedeflerini 12 ile 15 milyon arasında tahminliyordu. Huawei'nin önemli isimlerinden Victor Xu, Reuters'a verdiği demeçte, yılın ilk yarısındaki satışları göz önünde bulundurarak yıl sonuna kadar satış hedeflerini 20 milyona çektiklerini açıkladı. Bakalım firma hedeflerine ulaşabilecek mi?
Singapur'da düzenlenen etkinlikte 7-inç dokunmatik ekrana ve Android işletim sistemine sahip MediaPad'i sergileyen firmanın, şimdi de 10-inç boyutunda ekranlı bir tablet üzerinde çalıştığı konuşuluyor.
Huawei bu yılki akıllı telefon satış hedeflerini 20 milyona yükseltti
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http://www.reuters.com/article/2011/07/06/huawei-idUSL3E7I60ZF20110706 Yorum Yaz
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tt.us 7 yıl en beğenilen
ideos x5 gibi performanslı ürünler cıkardıkça samsung , htc gibi androidli tel üreticilerini fiyatı ile bayağı bi zorlayacak gibi görünüyor.
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oktayakgoz 7 yıl
Gelecegin htc si olmamasi icin hic bi neden yok
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usermm1 7 yıl
x6 gelince huawei yerini sağlamlaştırır.
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bozcan 7 yıl
adam hem performanslı hemnde ucuz mal satıyor
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unflattering 7 yıl
ideos x5 forever.
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tt.us 7 yıl en beğenilen
ideos x5 gibi performanslı ürünler cıkardıkça samsung , htc gibi androidli tel üreticilerini fiyatı ile bayağı bi zorlayacak gibi görünüyor.
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Technological 7 yıl
Son çıkardığı cihazları çok beğeniyorum kaliteyi de artırmış görünüyor , donanım olarak da oldukça mesafe
katetti firma son cihazlarından bir tane alınabilir.....
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