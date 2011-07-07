Huawei bu yılki akıllı telefon satış hedeflerini 20 milyona yükseltti

Shenzen merkezli cep telefonu üreticisi Huawei, dokunmatik ekranlı, QWERTY klavyeli, monoblok veya kızaklı tasarıma sahip geniş bir cep telefonu portföyüne sahip olmasının yanısıra Android işletim sistemli tablet (örn: Ideos S7) üretimi de yapıyor.

2010 yılı boyunca 3.3 milyona yakın akıllı telefonu teknoloji meraklılarıyla buluşturan firma, geride bıraktığımız nisan ayında yaptığı açıklamada 2011 yılı akıllı telefon satış hedeflerini 12 ile 15 milyon arasında tahminliyordu. Huawei'nin önemli isimlerinden Victor Xu, Reuters'a verdiği demeçte, yılın ilk yarısındaki satışları göz önünde bulundurarak yıl sonuna kadar satış hedeflerini 20 milyona çektiklerini açıkladı. Bakalım firma hedeflerine ulaşabilecek mi?

Singapur'da düzenlenen etkinlikte 7-inç dokunmatik ekrana ve Android işletim sistemine sahip MediaPad'i sergileyen firmanın, şimdi de 10-inç boyutunda ekranlı bir tablet üzerinde çalıştığı konuşuluyor.



http://www.reuters.com/article/2011/07/06/huawei-idUSL3E7I60ZF20110706