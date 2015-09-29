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Huawei de Nexus programına katıldı : Nexus 6P

3 yıl
6,2b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei de Nexus programına katıldı : Nexus 6P

Google'ın bu yıl ilk kez uyguladığı iki farklı üreticiden Nexus akıllı telefonu stratejisinden en büyük faydayı gören şüphesiz Huawei oldu. Firma tarihinde ilk kez Nexus programına katılırken, memleketi Çin'in potansiyelini de arkasına alıyor. 

Daha önce internete sızan bilgilerle Huawei Nexus 6P modelinin neye benzediği konusunda az çok bilgi sahibi olmuştuk. 5.7 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan model ince işçilik sayesinde 5.5 inçlik iPhone 6S Plus ile hemen hemen aynı boyutlarda kalmayı başarmış.

Huawei yeni modelinde havacılık sanayiinde kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir gövdeye yer veriyor. Böylece daha sağlam olan cihaz inceliğinden de taviz vermiyor ve 7.3mm kalınlık değerine ulaşıyor. Bu inceliğin içerisine Huawei 3500mAh gücünde bir batarya sığdırmayı başarmış.

Modele Snapdragon 810 v2.1 işlemcisi güç veriyor. Sık sık gündeme gelen aşırı ısınma sorunlarından Huawei ve Google'ın nasıl kaçındığı merak konusu. RAM boyutu ise 3GB. Cihazın arka kısmında yuvarlak şekilde bulunan parmak izi okuyucu Nexus Imprint adını taşıyor. Okuyucu 600 milisaniyeden daha kısa sürede tarama yapabiliyor ve zamanla parmak iziniz hakkında daha fazla bilgi edinerek daha akıcı hale geliyor. Parmak izi okuyucu Android 6.0 sürümünde yerleşik olarak desteklendiği için tüm uygulamalarda kullanabilmek mümkün.

Nexus 6P modeli 12.3 MP çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip. Lazer tabanlı otomatik odaklama ile desteklenen kamerada piksel boyutu daha büyük olduğu için düşük ışık koşullarında daha iyi performans gösteriyor. Saniyede 30 kare fotoğraf çekebilen kamera 240p yavaş çekim ve 4K video kaydını da destekliyor. Cihazın ön kamerası da 8MP çözünürlüğe sahip. Bazı kaynaklar çözünürlüğü 5MP olarak belirtiyor. 

Google'ın Android 6.0 sürümü ile resmen desteklemeye başladığı USB Type-C bağlantısı Huawei Nexus 6P modelinde kendisine yer buluyor. Ayrıca ön kısımda çift stereo hoparlör yer alıyor. Huawei Nexus 6P modeli 32GB kapasite için 499$, 64GB kapasite için 549$ ve 128GB kapasite için 649$ fiyat etiketine sahip olacak. Modelin ön siparişine İngiltere, ABD, Japonya ve İrlanda'da başlandı.  
Huawei de Nexus programına katıldı : Nexus 6P
 

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20likcivi 3 yıl
bu donanım seviyesinde ki en alınabilir telefon olmuş google desteğinide alınca eksiksiz gibi duruyor. Yanlız dolar bizi fena vurdu nasıl alırım bu telefonu hiç bilmiyorum.
bu donanım seviyesinde ki en alınabilir telefon olmuş google desteğinide alınca eksiksiz gibi duruyor. Yanlız dolar bizi fena vurdu nasıl alırım bu telefonu hiç...
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ø 3 yıl
Huawei sağlam geliyor, helal olsun.
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DH Misafiri 3 yıl
V4LKyR
Bu seneki Nexus telefonların işlemcileri maalesef çöp... :(Seneye Ekim ayında görüşmek dileğiyle.

aliminyum kasada bu işlemci sorun olmaz sıkıntı olacağını sanmıyorum ısınma probleminin ki ısınmayanı da yok ;)
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selcukXIII 3 yıl
Mr. Jingles
S810 işlemcilerin sorunları üreticisi olan Qualcomm tarafından bile kabul edilmişken her ne kadar revize edilmiş olmasına rağmen sorunları tam anlamıyla giderilememiş bir işlemcinin Androidin referens telefonunda kullanılması hatadır. Hele de bu donanıma 2K ekran koymak akıl alır gibi değil. Ekran çözünürlüğü ile donanım gücü maalesef orantılı değil. Fiyatı da tahminen şu anki kura göre 32 GB versiyonu üzerinden tahminen 2249 veya 2299 TL gibi bir fiyattan çıkacak.

Hata değildir, en basitinden Nexus 5X'in 808 yüzünden kırpılmış kamera özelliklerine bakılarak 810'un doğru seçim olduğu söylenebilir. Google'ın ne yazık ki seçim şansı yok, Samsung işlemcilerini sadece Samsung ve Meizu kullanıyor, onu seçemezler. Mediatek işlemcileri sıkıntılı, hem sonrasında verilen destek hemde GPL sorunları, Huawei'nin Kirin işlemcilerini kullanabilirlerdi belki ancak bu telefon developerlar için referans cihaz olduğundan mantıklı bir seçim olmazdı, büyük ihtimalle Google da seve seve koymamıştır 810'u ama ellerindeki en iyi seçenek o
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unflattering 3 yıl
Çok güzel bir telefon olmuş. Dolu dolu bir cihaz. 2000 TL nin altında satılır umarım.
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LootMyBoot 3 yıl
OIS yok ama EIS (Electronic image stabilization) varmış. Kamerası Dxomark'dan 84 puan alarak Z5 ve S6'dan sonraki en iyi kameraya sahip telefon olarak gözüküyor. dxomark.com/...
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nslookup 3 yıl
Türkiye ye 1800 Tl civarı gelirse epey alınabilir bir cihaz olmuş. üretici huawai olduğundan gelme ihtimali yüksek ama kesin bir bilgi yok sanırım.
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Jack Rabbit Slims 3 yıl
Ekran 1080p olsa harika olacak, ne gerek var ki bu kadar yüksek çözünürlüğe? Bir de arkadaki siyah kısım pek şık durmuyor, koyu gri daha iyi olurdu sanki.
İşlemci konusunda yorum yapamam, belki de sorunsuz hale gelmiştir artık.
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Mianfei 3 yıl
YA BILIYORDUM INTIHAR EDICEM YINE GITTILER KOYDULAR SORUNLU IŞLEMCIYI NEYMIŞ REVIZE OLMŞMUŞ .. ALLAHIM SABIR VER YARABBIM GUZELIM TELEFONLARA HER SENE AYNI ŞEYİ YAPMAK ZORUNDAMISINIZ OLUM KATIL OLACAM KIM KOYYOR BUNLARI ALLAH BELANIZI VERSIN.
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Statistik 3 yıl Mianfei
Kalasso
YA BILIYORDUM INTIHAR EDICEM YINE GITTILER KOYDULAR SORUNLU IŞLEMCIYI NEYMIŞ REVIZE OLMŞMUŞ .. ALLAHIM SABIR VER YARABBIM GUZELIM TELEFONLARA HER SENE AYNI ŞEYİ YAPMAK ZORUNDAMISINIZ OLUM KATIL OLACAM KIM KOYYOR BUNLARI ALLAH BELANIZI VERSIN.

Sakin ol genc :)
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Patren 3 yıl
fiyatı pahalı yapmışlar
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V4LKyR 3 yıl
matmuhendisi
*10 dk şarj ile 7 saat bekleme süresi *Hafıza kart girişi yok *64 yeterli olur dersek 550$ kabul edilebilir zira cihazın eksiği pek yok gibi *Premium hissin dibine vurulmuş gibi ancak ellemeden kesin konuşmamak lazım. *İphone 6 plus killer olmuş Edit: Tr ye geleceğini zannetmiyorum. Bilgi alırsam yazarım

iPhone 6 Plus killer değil de, olsa olsa miller olur bu. (Miller = Değirmenci)
iPhone 6 Plus killer olsa duramazsın.
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