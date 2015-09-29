Huawei de Nexus programına katıldı : Nexus 6P

Google'ın bu yıl ilk kez uyguladığı iki farklı üreticiden Nexus akıllı telefonu stratejisinden en büyük faydayı gören şüphesiz Huawei oldu. Firma tarihinde ilk kez Nexus programına katılırken, memleketi Çin'in potansiyelini de arkasına alıyor.





Daha önce internete sızan bilgilerle Huawei Nexus 6P modelinin neye benzediği konusunda az çok bilgi sahibi olmuştuk. 5.7 inçlik 1440x2560 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan model ince işçilik sayesinde 5.5 inçlik iPhone 6S Plus ile hemen hemen aynı boyutlarda kalmayı başarmış.





Huawei yeni modelinde havacılık sanayiinde kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilmiş bir gövdeye yer veriyor. Böylece daha sağlam olan cihaz inceliğinden de taviz vermiyor ve 7.3mm kalınlık değerine ulaşıyor. Bu inceliğin içerisine Huawei 3500mAh gücünde bir batarya sığdırmayı başarmış.





Modele Snapdragon 810 v2.1 işlemcisi güç veriyor. Sık sık gündeme gelen aşırı ısınma sorunlarından Huawei ve Google'ın nasıl kaçındığı merak konusu. RAM boyutu ise 3GB. Cihazın arka kısmında yuvarlak şekilde bulunan parmak izi okuyucu Nexus Imprint adını taşıyor. Okuyucu 600 milisaniyeden daha kısa sürede tarama yapabiliyor ve zamanla parmak iziniz hakkında daha fazla bilgi edinerek daha akıcı hale geliyor. Parmak izi okuyucu Android 6.0 sürümünde yerleşik olarak desteklendiği için tüm uygulamalarda kullanabilmek mümkün.





Nexus 6P modeli 12.3 MP çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip. Lazer tabanlı otomatik odaklama ile desteklenen kamerada piksel boyutu daha büyük olduğu için düşük ışık koşullarında daha iyi performans gösteriyor. Saniyede 30 kare fotoğraf çekebilen kamera 240p yavaş çekim ve 4K video kaydını da destekliyor. Cihazın ön kamerası da 8MP çözünürlüğe sahip. Bazı kaynaklar çözünürlüğü 5MP olarak belirtiyor.





Google'ın Android 6.0 sürümü ile resmen desteklemeye başladığı USB Type-C bağlantısı Huawei Nexus 6P modelinde kendisine yer buluyor. Ayrıca ön kısımda çift stereo hoparlör yer alıyor. Huawei Nexus 6P modeli 32GB kapasite için 499$, 64GB kapasite için 549$ ve 128GB kapasite için 649$ fiyat etiketine sahip olacak. Modelin ön siparişine İngiltere, ABD, Japonya ve İrlanda'da başlandı.