Huawei de katlanabilir bir telefon hazırlığında

Günümüzde yekpare kasaya sahip akıllı telefonlar en yaygın tür konumunda. Bu tasarım haricinde tüketiciye sunulan diğer tasarımlar tutmadı veya çok kısıtlı bir bölgede kaldı. Çinli üreticiler ise şimdi yeni bir akımı deniyor.

Katlanabilir ekran

ZTE’nin bir süre önce ABD’ye özel tanıttığı çift ekrana sahip Axon M akıllı telefonunun devamı geliyor. Huawei de çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlığında ve gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

Firmanın patronu Richard Yu, katlanabilir telefon konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini ve bir prototipin hazırlandığını belirtiyor. Şu anda prototip üzerine daha iyi hale getirme çalışmaları yapılıyor.

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Tamamen katlanabilir ekranlı bir telefon teknolojik zorluklardan dolayı şimdilik çok uzak bir ihtimal. Bu bakımdan Huawei’nin Axon M tarzında bir telefon hazırladığı düşünülüyor.

Çift ekranlı telefonların en büyük dezavantajı ekranlar birleştiği zaman arada kalın bir çerçeve çizgisinin oluşması. Bunu ortadan kaldırmak çok mümkün değil. Bu nedenle de tam bir ekran deneyimi verilemiyor. Huawei bunu biraz daha incelterek daha iyi bir tasarım ortaya çıkarabilir.