Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei de katlanabilir bir telefon hazırlığında

Çift ekranı olan ve katlanabilir tarzdaki akıllı telefonlar Çinli üreticilerin gündeminde. ZTE’den sonra Huawei de katlanabilen yapıdaki bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
1 yıl
1,2b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Günümüzde yekpare kasaya sahip akıllı telefonlar en yaygın tür konumunda. Bu tasarım haricinde tüketiciye sunulan diğer tasarımlar tutmadı veya çok kısıtlı bir bölgede kaldı. Çinli üreticiler ise şimdi yeni bir akımı deniyor.

Katlanabilir ekran

ZTE’nin bir süre önce ABD’ye özel tanıttığı çift ekrana sahip Axon M akıllı telefonunun devamı geliyor. Huawei de çift ekranlı bir akıllı telefon hazırlığında ve gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

Firmanın patronu Richard Yu, katlanabilir telefon konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini ve bir prototipin hazırlandığını belirtiyor. Şu anda prototip üzerine daha iyi hale getirme çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 5T çerçevesiz ekran modasına uyuyor"

Tamamen katlanabilir ekranlı bir telefon teknolojik zorluklardan dolayı şimdilik çok uzak bir ihtimal. Bu bakımdan Huawei’nin Axon M tarzında bir telefon hazırladığı düşünülüyor.

Çift ekranlı telefonların en büyük dezavantajı ekranlar birleştiği zaman arada kalın bir çerçeve çizgisinin oluşması. Bunu ortadan kaldırmak çok mümkün değil. Bu nedenle de tam bir ekran deneyimi verilemiyor. Huawei bunu biraz daha incelterek daha iyi bir tasarım ortaya çıkarabilir. 

 

http://www.techradar.com/news/huawei-is-working-on-a-foldable-phone-for-2018 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
basartenk 1 yıl
telefonu katlayıp ne yapacaksınız arkadaş?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla'nın otopilotu varış noktasını tahmin edecek 1 yıl Steam'in büyük indirim tarihleri sızdırıldı 1 yıl Sony Xperia XZ Premium için Android 8.0 güncellemesi başladı 1 yıl Google, haber yayıncıları için karlı bir model sunuyor 1 yıl Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk "Almaya değer mi?" 1 yıl Essential Phone satmayınca 200 dolar indirim yapıldı 1 yıl Hackerlar ABD'nin enerji ve sanayi şirketlerini hedef aldı 1 yıl ADATA XPG SX8000 NVMe SSD incelemesi "Yüksek yazım ömrü, rakiplerden uygun fiyat" 1 yıl Londra'ya eski araçlarla giriş ücreti günlük 21.5 sterlin 1 yıl Galaxy S9'un işlemcisi nöral tabanlı yardımcı bir işlemciyle gelebilir 1 yıl Oyun ve Eğlence Fuarı CNR Games Week İstanbul'da geri sayım başladı 1 yıl Alman otomobil devleri hakkında inceleme başlatıldı 1 yıl Opel Ampera E talebine yetişemiyor, Norveç'te satışlar durduruldu 1 yıl Google, Android'e DNS isteklerini gizleyecek bir özellik ekliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu 1 yıl Altay Tankı’nın yerli motoru için yeni hamle 1 yıl Tesla Model 3'ün otomatik park özelliği etkinleştirildi 1 yıl N11'in toptan alışveriş platformu: n11pro 1 yıl LG OLED televizyonlar sektörde ilk kez Dolby TrueHD kayıpsız ses sunacak 1 yıl Project Loon'un LTE balonları Porto Riko'da hizmete başladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei de katlanabilir bir telefon hazırlığında Sonraki iPhone 7 256GB modeli kaldırıldı 1 yıl Huawei ilk 5G baz istasyonu çözümünü tanıttı 1 yıl GeForce GTX 1070 Ti ön sipariş fiyatları can yakacak 1 yıl Tesla Çin'de ''tamamına sahip olduğu'' bir fabrika açacak 1 yıl Yerli siber güvenlik platformu: ATAR 1 yıl Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu 1 yıl PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimi başladı 1 yıl The Punisher'ın çıkış tarihi yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu 1 yıl VW CEO'su Tesla'yı milyonlarca dolar kaybetmesi ve düşük araç satışları için eleştirdi 1 yıl Fiber optik kablolar depremleri tespit edebilecek 1 yıl LTE destekli Surface Pro'nun çıkış tarihi ertelendi 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri ''yapay zekadan sorumlu bakan'' atadı 1 yıl MSI’dan fansız Cubi 3 mini PC serisi 1 yıl Cortana'lı akıllı hoparlör Harman Kardon Invoke satışa sunuldu 1 yıl Altın veren yerli atm gelecek yıl kullanıma sunulacak 1 yıl Yerli kamikaze İHA'nın seri üretimi başladı 1 yıl HTC U11 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 yıl Japon teknoloji devi SoftBank 880 milyar dolarlık yatırım planlıyor 1 yıl Razer’dan ayarlanabilir LED ışıklı web kamera 1 yıl Samsung Galaxy Tab Active 2 resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim