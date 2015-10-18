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Huawei dizüstü sektörüne girebilir

3 yıl
1,7b
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10
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei dizüstü sektörüne girebilir

Son dönemde bilgisayar pazarında yaşanan gerileme üreticileri farklı arayışlara iterken, ilginç bir şekilde Çin’den yeni üreticiler pazara adım atmaya hazırlanıyor. Xiaomi gelecek yıl için dizüstü planlarını duyururken, şimdi de Huawei için benzer bilgiler geliyor. 

Çin’den gelen bilgilere göre Huawei kendi dizüstü modelini üretmek için BYD Electronics ile görüşmelere başladı. Cihazın birleşimini BYD Electronics yaparken, Huawei de kendi logosunu vuracak. Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin Matebook adında bir isim tescili yaptırdığı gündeme gelmişti. Muhtemelen firmanın planlarını yaptığı dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook adını alacak. 

Huawei Matebook modelinin standart bir dizüstü mü yoksa ayrılabilir klavyeli bir model mi olacağı bilinmiyor. Yine işletim sistemi konusunda da firmanın ne tür bir tercih yapacağı belirsiz. Dizüstü modelinin en erken gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/10/rumor-byd-electronics-manufacture-huawei-matebook-laptop.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
uygun fiyattan gelirse satar yoksa işi zor bu saatten sonra....
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Qonrul 3 yıl
uygun fiyattan gelirse neden olmasın
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Emre Kocakaya 3 yıl
Ne kadar uretici ,o kadar rekabet,ucuzluk iyi urunler neden olmasin.
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fuujitsu 3 yıl
Lenovo bize yeter
siz yerinizde durun.
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umut_baris 3 yıl fuujitsu
fuujitsu

Lenovo bize yeter
siz yerinizde durun.

İçine reklam yazılımı koymasalar ve dolar bu kadar yüksek olmasa ama üretim yok ki, nasıl düşsün.
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alemburda34 3 yıl fuujitsu
fuujitsu
Lenovo bize yeter
siz yerinizde durun.

Lenovo güzel fakat su Lumia larda kullanılan polikarbon malzemeli kasadan bir pc olmasını isterim. Hp yaptı ama fiyatları biraz yüksek buldum. Ayrıca her pcye sayısal keypad koymayip deli ediyorlar. Özellikle xiaomi den güzel bir ürün bekliyorum.
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