Huawei dizüstü sektörüne girebilir

Son dönemde bilgisayar pazarında yaşanan gerileme üreticileri farklı arayışlara iterken, ilginç bir şekilde Çin’den yeni üreticiler pazara adım atmaya hazırlanıyor. Xiaomi gelecek yıl için dizüstü planlarını duyururken, şimdi de Huawei için benzer bilgiler geliyor.





Çin’den gelen bilgilere göre Huawei kendi dizüstü modelini üretmek için BYD Electronics ile görüşmelere başladı. Cihazın birleşimini BYD Electronics yaparken, Huawei de kendi logosunu vuracak. Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin Matebook adında bir isim tescili yaptırdığı gündeme gelmişti. Muhtemelen firmanın planlarını yaptığı dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook adını alacak.





Huawei Matebook modelinin standart bir dizüstü mü yoksa ayrılabilir klavyeli bir model mi olacağı bilinmiyor. Yine işletim sistemi konusunda da firmanın ne tür bir tercih yapacağı belirsiz. Dizüstü modelinin en erken gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/10/rumor-byd-electronics-manufacture-huawei-matebook-laptop.html