Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor

Arayüzle etkileşim içinde
Hem Xiaomi hem de Oppo’nun ekran altı kamera teknolojisi cihazın orta üst kısmına yerleştiriliyordu. Huawei’nin bugün aldığı patentte ise sol üst tarafa yerleştirilen bir ekran altı kamera görülüyor. Huawei bununla kalmayıp arayüzde yapılabilecek iyileştirmeleri de patentte bulunan şemalarla sergiledi. Örneğin fotoğraf çekerken ön kameranın yanında şu an kullandığınız kamera modu gösterilebiliyor. Buna benzer şekilde kameranın etrafındaki arayüzü şekillendiren birçok çizim mevcut.Ayrıca Bkz. "The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak"
Kısacası alınan patent arayüzle alakalı. Yani Huawei'nin elinde henüz ekran altı kamera teknolojili bir ürün olmayabilir. Ancak Çinli hemşehrileri halihazırda teknolojilerini duyurmuşken, Huawei’nin de çalışmalar yaptığını tahmin etmek zor olmayacaktır. Görünen o ki içinde bulunduğumuz yılda kendini sürekli farklı yerlerde bulan ön kamera, sonunda ekran altındaki nihai konumunu alacak gibi.
https://www.gsmarena.com/huawei_patents_user_interface_for_underdisplay_camera-news-37955.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle