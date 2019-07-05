Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor

Çentik, açılır kapanır mekanizma, kızaklı yapı derken çerçevesiz telefonlar için birçok farklı çözüm gördük. Hatta Asus Zenfone 6 ve Samsung Galaxy A80, arka kamerayı öne döndürerek daha kullanışlı yöntemler de sundular. İşin içine hareketli mekanizmalar girdiği sürece bu tarz telefonlar soru işareti yaratmaya devam edecektir. Ancak Xiaomi ve Oppo ekran altı kamera teknolojilerini sergileyerek ön kameranın gelecekteki yerleşimine ışık tuttular. Görünen o ki aralarına Huawei de katılıyor.

Arayüzle etkileşim içinde

Hem Xiaomi hem de Oppo’nun ekran altı kamera teknolojisi cihazın orta üst kısmına yerleştiriliyordu. Huawei’nin bugün aldığı patentte ise sol üst tarafa yerleştirilen bir ekran altı kamera görülüyor. Huawei bununla kalmayıp arayüzde yapılabilecek iyileştirmeleri de patentte bulunan şemalarla sergiledi. Örneğin fotoğraf çekerken ön kameranın yanında şu an kullandığınız kamera modu gösterilebiliyor. Buna benzer şekilde kameranın etrafındaki arayüzü şekillendiren birçok çizim mevcut.

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Kısacası alınan patent arayüzle alakalı. Yani Huawei'nin elinde henüz ekran altı kamera teknolojili bir ürün olmayabilir. Ancak Çinli hemşehrileri halihazırda teknolojilerini duyurmuşken, Huawei’nin de çalışmalar yaptığını tahmin etmek zor olmayacaktır. Görünen o ki içinde bulunduğumuz yılda kendini sürekli farklı yerlerde bulan ön kamera, sonunda ekran altındaki nihai konumunu alacak gibi.

https://www.gsmarena.com/huawei_patents_user_interface_for_underdisplay_camera-news-37955.php