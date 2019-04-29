Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei geçen yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayarak ilk beşe girdi

Geçtiğimiz yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayan Huawei bu alanda Microsoft, Apple ve Intel gibi devleri geride bıraktı. 2018'de araştırma ve geliştirmeye en fazla para harcayan şirketler hangileri?
2 hf.
2,2b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei, Ar-Ge'ye en fazla para harcayan dünyanın en büyük beş şirketinden biri oldu. Çinli teknoloji devinin geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirme çalışmalarına 15.3 milyar dolar harcadığı bildirildi. Yani şirket 2018'de Ar-Ge'ye Microsoft, Intel ve Apple gibi devlerden daha fazla yatırım yaptı.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı"
Ortaya çıkan tablo Huawei'nin bugün neden dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olduğunu gösteriyor. Şirketin Ar-Ge'ye harcadığı para 5 yıl önce harcadığı miktarın iki katı. Çinli marka aynı şekilde bulut teknolojisine ve yonga işine de büyük yatırım yapıyor.

Listenin tepesinde Amazon var

2018'de Ar-Ge'ye en yüksek yatırım yapan şirket 28.8 milyar dolarla Amazon oldu. Hemen arkasında 21.4 milyar dolarlık yatırımla Google'ın ana şirketi Alphabet bulunuyor. Üçüncü sırada ise 16.7 milyar dolarla Samsung var.
Telekom danışmanı Xiang Ligang konuyla ilgili yaptığı açıklamda, Huawei'nin sektördeki başarısının araştırma ve geliştirmeye yaptığı büyük yatırımın bir sonucu olduğunu söyledi.

https://www.gizmochina.com/2019/04/29/huawei-spent-15-3-billion-on-rd-last-year-comes-in-top-5/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ceqa 2 hf. en beğenilen
En değerli ilk 3 firmamız.. yanlış anlaşılmasın arge harcaması değil piyasa değerleri bunlar arge harcamalarının büyüklüğünü görmeniz açısından koyayım.
2018 Ocak
Koç Holding 46.863.395.964 TL(milyar)
Garanti Bankası 45.024.000.000 TL(milyar)
Akbank 39.400.000.000 TL(milyar)
Arge harcaması yapmazsanız ne büyük şirket olursunuz ne de büyük devlet.
En değerli ilk 3 firmamız.. yanlış anlaşılmasın arge harcaması değil piyasa değerleri bunlar arge harcamalarının büyüklüğünü görmeniz açısından koyayım.201...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 2 hf.
Samsung geçen senede mi üçüncü idi? Çünkü üçüncü olan Samsung, başarılı diye başlığa adı yazılan Huawei! Ya da Donanımhaberin Samsung ile bir alıp veremediği mi var?
Çünkü Huawei telefon çıkarır konuya Samsung'a nanik yapar gibi başlık atılır ya da Apple watch eşliğinde Samsung saat incelemesi yapılır üzerinde Barcelona forması olan ekonomistin Real Madrid hisselerine yatırım yapın demesi gibi... enteresan şeyler var sitede...
Samsung geçen senede mi üçüncü idi? Çünkü üçüncü olan Samsung, başarılı diye başlığa adı yazılan Huawei! Ya da Donanımhaberin Samsung ile bir alıp veremediği m...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medyxnet 2 hf.
apple'nın gerilemesine kaç puan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 2 hf.
Huawei in arge parası dediği teknolojilerini çatlamak için başka sirketlerdeki çalışanlara verdiği rüşvet parası olabilir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shatteredthings 2 hf.
Bizde yapmamız gereken ar-ge parasını çok değerli suriyelilere harcıyoruz. Ne güzel değil mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 2 hf.
Samsung geçen senede mi üçüncü idi? Çünkü üçüncü olan Samsung, başarılı diye başlığa adı yazılan Huawei! Ya da Donanımhaberin Samsung ile bir alıp veremediği mi var?
Çünkü Huawei telefon çıkarır konuya Samsung'a nanik yapar gibi başlık atılır ya da Apple watch eşliğinde Samsung saat incelemesi yapılır üzerinde Barcelona forması olan ekonomistin Real Madrid hisselerine yatırım yapın demesi gibi... enteresan şeyler var sitede...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chtsydn 2 hf.
Seneye samsungu geçer bunlar. Microsoft da 5. sırada ama orda ne yapıyorlar merak ediyorum doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glitz 2 hf.
Sadece amazonun 1 yıl içinde AR-GE'ye harcadığı tutar Merkez Bankamızın Dolar rezervine eşit.
ntv.com.tr/...
Düzeltme: Net döviz rezervi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 2 hf. en beğenilen
En değerli ilk 3 firmamız.. yanlış anlaşılmasın arge harcaması değil piyasa değerleri bunlar arge harcamalarının büyüklüğünü görmeniz açısından koyayım.
2018 Ocak
Koç Holding 46.863.395.964 TL(milyar)
Garanti Bankası 45.024.000.000 TL(milyar)
Akbank 39.400.000.000 TL(milyar)
Arge harcaması yapmazsanız ne büyük şirket olursunuz ne de büyük devlet.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. 18000 mAh bataryalı Energizer telefonu istediği desteği bulamadı 2 hf. LG mobil bölümü kayıplara devam ediyor 2 hf. Henüz tanıtımı yapılmayan OnePlus 7 Pro'nun kamera örnekleri sızdı 2 hf. Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı 2 hf. Vodafone tarafından Huawei ekipmanlarında izinsiz erişim için arka kapı bulundu 2 hf. Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor 2 hf. Venezuela'da ordu destekli 'Özgürlük Operasyonu' yüzünden sosyal ağlara erişim yasaklandı 2 hf. Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli" 2 hf. Google'ın dijital reklam gelirleri, beklenen seviyenin altında kaldı 2 hf. Yeni iPhone’lar USB-C girişli hızlı şarj adaptörü ile gelebilir 2 hf. Oyuncak robot üreticisi Anki kapanıyor 2 hf. Yeni Volkswagen Crafter Okul ve Servis versiyonları Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu 2 hf. ES Dosya Yöneticisi, reklam sahtekarlığı nedeniyle Play Store'dan kaldırıldı 2 hf. Tesla, elektrikli kamyonu Tesla Semi'nin üretimini 2020 yılına erteledi 2 hf. Görevimiz Tehlike filminden fırlamış kontakt lens 2 hf. Xiaomi Mi 9’u özel kılan detaylar 2 hf. Xbox Live Gold Mayıs 2019 oyunları açıklandı 2 hf. 80 milyon ABD hanesinin kişisel verileri herkese açık durumda 2 hf. 2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei geçen yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayarak ilk beşe girdi Sonraki Samsung’dan dikey televizyon 2 hf. Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı 3 hf. Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda 3 hf. Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak 3 hf. Görme yetisini kaybeden kişiler nasıl daha iyi duyuyor ? 3 hf. Spotify 100 milyon ücretli aboneye ulaştı 3 hf. Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows Lite, Build 2019’un gündeminde yok 3 hf. ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar 3 hf. Samsung Galaxy A10 mercek altında | En ucuz Galaxy A modeli 3 hf. Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri: 3 hf. Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek 3 hf. MicroStrategy analitik sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek 3 hf. HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor 3 hf. Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor 3 hf. Samsung Galaxy A50 güncellemesi parmak izi okuyucu sorunlarını çözüyor 3 hf. Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 3 hf. AMD Radeon VII, Ethereum madenciliğinde Nvidia Titan V’yi ezip geçti 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı 3 hf. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı 3 hf. Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Gs ''nin en az 5 şampiyonluğu şaibelidir
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim