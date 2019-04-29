Huawei geçen yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayarak ilk beşe girdi

Huawei, Ar-Ge'ye en fazla para harcayan dünyanın en büyük beş şirketinden biri oldu. Çinli teknoloji devinin geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirme çalışmalarına 15.3 milyar dolar harcadığı bildirildi. Yani şirket 2018'de Ar-Ge'ye Microsoft, Intel ve Apple gibi devlerden daha fazla yatırım yaptı.

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Ortaya çıkan tablo Huawei'nin bugün neden dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olduğunu gösteriyor. Şirketin Ar-Ge'ye harcadığı para 5 yıl önce harcadığı miktarın iki katı. Çinli marka aynı şekilde bulut teknolojisine ve yonga işine de büyük yatırım yapıyor.

Listenin tepesinde Amazon var

2018'de Ar-Ge'ye en yüksek yatırım yapan şirket 28.8 milyar dolarla Amazon oldu. Hemen arkasında 21.4 milyar dolarlık yatırımla Google'ın ana şirketi Alphabet bulunuyor. Üçüncü sırada ise 16.7 milyar dolarla Samsung var.

Telekom danışmanı Xiang Ligang konuyla ilgili yaptığı açıklamda, Huawei'nin sektördeki başarısının araştırma ve geliştirmeye yaptığı büyük yatırımın bir sonucu olduğunu söyledi.

https://www.gizmochina.com/2019/04/29/huawei-spent-15-3-billion-on-rd-last-year-comes-in-top-5/