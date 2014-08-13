Huawei IFA 2014 fuarını da boş geçmeyecek





Yıl içerisinde Ascend P7, Honor 6, Ascend Mate 2 gibi pek çok modeli tanıtan ve lansman yapan Huawei, IFA 2014 fuarını da boş geçmiyor. Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.





Davetiye görselinde 7 rakamına vurgu yapılmış. Bu da Huawei Ascend D7 veya Mate 7 şeklinde bir modelin karşımıza çıkabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Zira firma Phablet segmentindeki Ascend Mate ile D serisini tek çatı altında toplayacak. Bu nedenle yeni modelin bu iki isimden birisini alması bekleniyor.





Huawei'nin yeni modeli özellikleri itibariyle de fuarın bombalarından birisi olmaya aday. Zira cihazın 6 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük ve 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Full HD ekran ve 2GB RAM sunan bir versiyonu daha olacak.





Cihazın ayrıca Snapdragon 805 ile yarışan ve 4 Cortex-A7 ile 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 920T yongasetini temel alacağı tahmin ediliyor. Huawei'nin bize nasıl bir sürpriz hazırladığını 4 Eylül günü görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-teases-its-next-product-for-a-September-4-reveal-2K-6-inch-screen-and-octa-core-CPU-rumored_id59248