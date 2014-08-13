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Huawei IFA 2014 fuarını da boş geçmeyecek

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei IFA 2014 fuarını da boş geçmeyecek
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Yıl içerisinde Ascend P7, Honor 6, Ascend Mate 2 gibi pek çok modeli tanıtan ve lansman yapan Huawei, IFA 2014 fuarını da boş geçmiyor. Firma etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.

Davetiye görselinde 7 rakamına vurgu yapılmış. Bu da Huawei Ascend D7 veya Mate 7 şeklinde bir modelin karşımıza çıkabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Zira firma Phablet segmentindeki Ascend Mate ile D serisini tek çatı altında toplayacak. Bu nedenle yeni modelin bu iki isimden birisini alması bekleniyor. 

Huawei'nin yeni modeli özellikleri itibariyle de fuarın bombalarından birisi olmaya aday. Zira cihazın 6 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük ve 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Full HD ekran ve 2GB RAM sunan bir versiyonu daha olacak. 

Cihazın ayrıca Snapdragon 805 ile yarışan ve 4 Cortex-A7 ile 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 920T yongasetini temel alacağı tahmin ediliyor. Huawei'nin bize nasıl bir sürpriz hazırladığını 4 Eylül günü görebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-teases-its-next-product-for-a-September-4-reveal-2K-6-inch-screen-and-octa-core-CPU-rumored_id59248 Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Yeni sezon başlıyor hayırlı olsun
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lordbahes2 4 yıl
şuan dh anasayfada 18 haber var 14ü ekrem71
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ero_52 4 yıl
Xiaomi karşısında pek direnemez gibime geliyor.
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matmuhendisi 4 yıl ero_52
ero_52

Xiaomi karşısında pek direnemez gibime geliyor.

Xiaominin bu segmentte ürünü yok
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Guest-A3D65071E 4 yıl
Ekrem senin haberlerini bir başka seviyorum(!). :)
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Freddy.Krueger 4 yıl
türkiyeye gelirse güzel satılır tabi uygun fiyatlı olursa
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