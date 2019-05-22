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Huawei için 90 günlük istisna bir anlam ifade etmiyor

Global çapta adeta kıskaca alınan Huawei bu durumdan çıkış yolları arıyor. Telekom sektöründe lider, akıllı telefon sektöründe ise ikinci olan firma tedbir almaya başladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son günlerde birbiri ardına başta ABD’li olmak üzere Batılı ortaklarından ortaklık iptali haberleri gelen Huawei’nin atacağı adımlar merak konusu. Pek çok kaynak firmanın hazırlıklı olduğunu söylerken Huawei de bunu doğruluyor.

Huawei hazır

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Ren Zhengfei, salı günü Çin Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların 90 gün boyunca askıya alınmasının, Huawei için fazla bir anlam ifade etmediğini söyledi.

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Ren Zhengfei ABD hükümetinin yapmayı düşündüğü şeyin kontrolleri dışında gelişse de uzun zamandır bu tür bir kısıtlamaya karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Zengfei bir yıl önce ABD’den bağımsız işletme hakkı aldıklarını ve bu yüzden yaşananların tamamen siyasi olduğunu vurguluyor.

Huawei'nin 5G teknolojisindeki yetkinliğinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini anlatan Ren Zhengfei, 5G teknolojisine ulaşmaya çalışan diğer firmaların en az 3 yıl içinde bu teknolojiye sahip olabileceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Huawei şirketinin ABD menşeili çiplerin kullanımını askıya almayacağı kaydedilirken, kullanılan çip teknolojisinin yarısını kendilerinin ürettiği, diğer yarısının da ABD'den geldiği bilgisi paylaşıldı.

Zhengfei son olarak Huawei'nin ürünlerini satın almanın yalnızca vatanseverliğe bağlanmaması gerektiğini savunarak milliyetçi duyguların olayın dışında kalması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

 

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Mc_Leopard 2 hf. en beğenilen
"Zhengfei son olarak Huawei'nin ürünlerini satın almanın yalnızca vatanseverliğe bağlanmaması gerektiğini savunarak milliyetçi duyguların olayın dışında kalması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı."
Bizim elektronik sanayimiz de adeta bilgisayar toplar gibi yaptıkları ürünleri piyasaya sürüp %100 yerli yaptık bizden alın diye ağlasın devlete ekstra gümrük vergileri koydursun.
"Zhengfei son olarak Huawei'nin ürünlerini satın almanın yalnızca vatanseverliğe bağlanmaması gerektiğini savunarak milliyetçi duyguların olayın dışında kalması...
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astegon 2 hf.
5g sahası benim, oynatmiyorum desin 5 yıl gecikir 5g
1 Yanıt Yanıtla +10
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cleancoder 2 hf. LGatakan
Maşallah pırıl pırılsın kardeşim :) Ve Huawei'de ABD'yi kandırır, o çiplere sahip cihazları rahat rahat ABD ve Avrupa'da satar değil mi? Onlar da salak zaten. Bu kadar basit ya:)) Armut mu alıyorsun kardeşim, 10'ar tane fazla alıyorsun? Şirketler sıraya giriyor işlemci almak için. Hukuken seni yasaklarlarsa bittin demektir, zaten ürün satamazsın o pazarlarda. Onunla iş yapanı yakalarlarsa onu da bitirirler. Artı kimse Play Store olmayan bir telefon almaz. Huawei kendi marketini tabi yapar ama yazılımcıları ve büyük teknoloji şirketlerini bu markete uygulama geliştirmeye ikna etmesi de gerekir. Yani ekosistem kurması lazım ki çok zor iş, emin ol Huawei için bile zor. Kolay olsa bugün sadece iOS ve Android olmazdı. Kaldı ki sansürcü, soykırımcı Çin öyle melek değil. Kendi ülkelerinde her şey yasak, insan hakkı tanımıyor. Bence teknoloji dünyası adına kötü oldu bu olay, özellikle 5G gibi konularda gelişimi yavaşlatacak. İzliyoruz bakalım..
Maşallah pırıl pırılsın kardeşim :) Ve Huawei'de ABD'yi kandırır, o çiplere sahip cihazları rahat rahat ABD ve Avrupa'da satar değil mi? Onlar da salak zaten. B...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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PongoLLe 2 hf.
Huawei'nin rakip olduğu firmalardan birisinde çalışıyorum, açıkçası ben de bu konuda Huawei'nin haksızlığa uğratıldığına inanıyorum.
Yalnız ekonomik açıdan Çinli firmaların ciddi bir avantajı var ve Avrupa ve Amerikalı şirketleri sindirmeden önce Trump uyandı bu duruma. Ne kadar etik olduğu tartışılır ama durum bu.
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astegon 2 hf. PongoLLe
Avrupanın neresinde yasaklı?
Huawei diğer saydığınız tüm üreticilerden daha hazır bu işe. Gecikecektir mutlaka ama diğer firmalar bu ban olayını fırsata çevirmek isteyebilirler
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sefa1451 2 hf.
Bu çinliler baya zeki helal valla huawei diye bir marka kurdular kısa sürede apple kafa tutabilecek konuma geldiler trump ayısı çıkdı siz kim köpek gibi davranışda bulunda yine pes etmediler başarıcaklar bence bu işi torunlarımız huawei nin egemen olduğu bir çağa uyanacak gibi bahçeli beyefendi yaşarsa inş çocukların ellerinde huaweiler oynuyorlar bir başka çocuk mom mom niye benim huawein yoktur ha diyor diyecek gibi bir senaryo var kafamda
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DH Misafiri 2 hf.
Koskoca Huawei Abd Baskani syn. Trump in bir satir yazisiyla bitmesi ibret verici. Telefon alacaklara tavsiyem çin li firmlardan bu aralar uzak durun ortam kaygan. Google ve abd sosyal ag siyeleri neden cinde yassak
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LGatakan 2 hf.
Çin'li üreticiler yıllardır Google Play, Youtube, Google Asistan gibi servislerden yoksunlar. Herhangi bir sorun yaşadılar mı, hayır...
Huawei için donanım satılmayacak diyorlar. Xiaomi, Oppo ve zibilyon tane üretici şirket var. Hepsi 10'ar çip fazla alıp el altından Huawei'e verir. Sorun olmaz.
Huawei'ye güncelleme gelmezse, Dünya'nın en büyük üreticisi gider kendi işletim sistemini yazar. Ya da Google imzalarının olmadığı Android sürümü yayınlar. Açık kaynak sonuçta.
Biz spekülasyonlara bayılıyoruz. Sayın Özüağ ve Çevik'e konuşacak konu lazım.
Para korkaktır ancak Huawei'nin borsa satışları CİDDİ bir düşüş göstermemiş. General Mobile falan olsaydı şimdiye konkordato ilan etmişti.
Dünya'nın en büyük ekonomisinin yaptırım gücüne inanın




4 Yanıt Yanıtla +6
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cleancoder 2 hf. LGatakan
Maşallah pırıl pırılsın kardeşim :) Ve Huawei'de ABD'yi kandırır, o çiplere sahip cihazları rahat rahat ABD ve Avrupa'da satar değil mi? Onlar da salak zaten. Bu kadar basit ya:)) Armut mu alıyorsun kardeşim, 10'ar tane fazla alıyorsun? Şirketler sıraya giriyor işlemci almak için. Hukuken seni yasaklarlarsa bittin demektir, zaten ürün satamazsın o pazarlarda. Onunla iş yapanı yakalarlarsa onu da bitirirler. Artı kimse Play Store olmayan bir telefon almaz. Huawei kendi marketini tabi yapar ama yazılımcıları ve büyük teknoloji şirketlerini bu markete uygulama geliştirmeye ikna etmesi de gerekir. Yani ekosistem kurması lazım ki çok zor iş, emin ol Huawei için bile zor. Kolay olsa bugün sadece iOS ve Android olmazdı. Kaldı ki sansürcü, soykırımcı Çin öyle melek değil. Kendi ülkelerinde her şey yasak, insan hakkı tanımıyor. Bence teknoloji dünyası adına kötü oldu bu olay, özellikle 5G gibi konularda gelişimi yavaşlatacak. İzliyoruz bakalım..
1 Yanıt Yanıtla +7
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gidakontrol 2 hf. LGatakan
Oo kilo ile alır hatta, bir ton işlemci alsa iş tamam.
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TEKINALP 2 hf. LGatakan
Hepsi 10'ar çip fazla alıp el altından Huawei'e verir. Sorun olmaz.



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V4LKyR 2 hf.
Ren Zhengfei, sen nasıl bir kralsın...?
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smart1978 2 hf.
Haberde kaynak yok bu nasil bir etiktir ?
Huawei'nin bundan sonra yapmasi gereken sefafliktir harici seyler kacinilmaz sonu degistirmeyecektir...
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alaz1903 2 hf. smart1978
O zaman kaynak Donanımhaber :)
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Mc_Leopard 2 hf. en beğenilen
"Zhengfei son olarak Huawei'nin ürünlerini satın almanın yalnızca vatanseverliğe bağlanmaması gerektiğini savunarak milliyetçi duyguların olayın dışında kalması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı."
Bizim elektronik sanayimiz de adeta bilgisayar toplar gibi yaptıkları ürünleri piyasaya sürüp %100 yerli yaptık bizden alın diye ağlasın devlete ekstra gümrük vergileri koydursun.
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astegon 2 hf.
5g sahası benim, oynatmiyorum desin 5 yıl gecikir 5g
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PongoLLe 2 hf. astegon
Hatalı bir yorum, kaydadeğer bir gecikme olmaz. Huawei 5G yatırımı yapan tek firma değil (bkz Ericsson, Nokia, Samsung) ki 5G standartları da belli zaten.
Belki belirli marketler için sevkiyatlar arz, talep dengesi sebebiyle gecikir ama ciddi sürelerde olmaz. Hoş Avrupa'nın ciddi kısmında ve Kuzey Amerika'da zaten yasaklı Huawei network ekipmanları.
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