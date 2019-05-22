Huawei için 90 günlük istisna bir anlam ifade etmiyor

Son günlerde birbiri ardına başta ABD’li olmak üzere Batılı ortaklarından ortaklık iptali haberleri gelen Huawei’nin atacağı adımlar merak konusu. Pek çok kaynak firmanın hazırlıklı olduğunu söylerken Huawei de bunu doğruluyor.

Huawei hazır

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Ren Zhengfei, salı günü Çin Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların 90 gün boyunca askıya alınmasının, Huawei için fazla bir anlam ifade etmediğini söyledi.

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Ren Zhengfei ABD hükümetinin yapmayı düşündüğü şeyin kontrolleri dışında gelişse de uzun zamandır bu tür bir kısıtlamaya karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti. Zengfei bir yıl önce ABD’den bağımsız işletme hakkı aldıklarını ve bu yüzden yaşananların tamamen siyasi olduğunu vurguluyor.

Huawei'nin 5G teknolojisindeki yetkinliğinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini anlatan Ren Zhengfei, 5G teknolojisine ulaşmaya çalışan diğer firmaların en az 3 yıl içinde bu teknolojiye sahip olabileceklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Huawei şirketinin ABD menşeili çiplerin kullanımını askıya almayacağı kaydedilirken, kullanılan çip teknolojisinin yarısını kendilerinin ürettiği, diğer yarısının da ABD'den geldiği bilgisi paylaşıldı.

Zhengfei son olarak Huawei'nin ürünlerini satın almanın yalnızca vatanseverliğe bağlanmaması gerektiğini savunarak milliyetçi duyguların olayın dışında kalması gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.