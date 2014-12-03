Huawei ilk 64-bitlik yongasetini duyurdu





Yongaseti tasarımcılarının yavaş yavaş 64-bit evrenine geçiş yaptığı bir dönemde trende katılan son firma Çinli Huawei oldu. Firma kendisinin ilk 64-bitlik yongaseti olan Kirin 620’ye resmiyet kazandırdı.





Yıllardır Hisilicon ile birlikte yongaseti tasarımları yapan Huawei, K serisi ile beklediği başarıyı yakayalamamış ve isim değişikliğine giderek Kirin adı altında çalışmalarını devam ettirmişti. Kirin 910 ile başlayan serüvende bu kez performans konusunda biraz daha iyiye giden Huawei, Kirin 620 ile de 64-bit evreninde yoluna devam edecek.





Kirin 620 orta seviyeye hitap eden bir yongaseti. 1.2GHz saat hızında çalışan Kirin 620 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeği üzerinde çalışıyor. Yongasetinin MT6592 gibi gerçek 8 çekirdekli olduğu tahmin ediliyor.





Kirin 620 yongasetinde Huawei, Mali-T450 grafik biriminden yana tercihini kullanmış. Grafik birimi biraz eski olsa da Huawei 32-bit mimarisine göre yüzde 25 civarında genel performans artışı elde edildiğini savunuyor. Lollipop ile birlikte Kirin 620 sınıfında önemli başarılara imza atabilir.





Kirin 620 yongasetinde bunun haricinde LPDDR3 RAM, 13MP’e kadar kamera ve 30Hz hızında Full HD video kaydı şeklinde özelliklere destek veriyor. Ayrıca 150Mbps hızına kadar çıkabilen LTE Cat.4 entegre modem de mevcut.





Kirin 620 yongasetini taşıyan ilk cihazın hangisi olduğuna dair bir bilgi verilmedi ancak sertifika onaylarında Honor serisinden yeni bir cihazın yongasetine evsahipliği yapacağı ortaya çıkmıştı.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-announces-companys-64-bit-octa-core-kirin-620-soc.html