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Huawei ilk 64-bitlik yongasetini duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei ilk 64-bitlik yongasetini duyurdu

Yongaseti tasarımcılarının yavaş yavaş 64-bit evrenine geçiş yaptığı bir dönemde trende katılan son firma Çinli Huawei oldu. Firma kendisinin ilk 64-bitlik yongaseti olan Kirin 620’ye resmiyet kazandırdı. 

Yıllardır Hisilicon ile birlikte yongaseti tasarımları yapan Huawei, K serisi ile beklediği başarıyı yakayalamamış ve isim değişikliğine giderek Kirin adı altında çalışmalarını devam ettirmişti. Kirin 910 ile başlayan serüvende bu kez performans konusunda biraz daha iyiye giden Huawei, Kirin 620 ile de 64-bit evreninde yoluna devam edecek. 

Kirin 620 orta seviyeye hitap eden bir yongaseti. 1.2GHz saat hızında çalışan Kirin 620 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve 8 adet Cortex-A53 çekirdeği üzerinde çalışıyor. Yongasetinin MT6592 gibi gerçek 8 çekirdekli olduğu tahmin ediliyor. 

Kirin 620 yongasetinde Huawei, Mali-T450 grafik biriminden yana tercihini kullanmış. Grafik birimi biraz eski olsa da Huawei 32-bit mimarisine göre yüzde 25 civarında genel performans artışı elde edildiğini savunuyor. Lollipop ile birlikte Kirin 620 sınıfında önemli başarılara imza atabilir. 

Kirin 620 yongasetinde bunun haricinde LPDDR3 RAM, 13MP’e kadar kamera ve 30Hz hızında Full HD video kaydı şeklinde özelliklere destek veriyor. Ayrıca 150Mbps hızına kadar çıkabilen LTE Cat.4 entegre modem de mevcut. 

Kirin 620 yongasetini taşıyan ilk cihazın hangisi olduğuna dair bir bilgi verilmedi ancak sertifika onaylarında Honor serisinden yeni bir cihazın yongasetine evsahipliği yapacağı ortaya çıkmıştı.  

http://www.androidheadlines.com/2014/12/huawei-announces-companys-64-bit-octa-core-kirin-620-soc.html Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 4 yıl
mali t450 mi hala
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LeSRiSeL 4 yıl
Bu Lityum pil ile yok 64 bit yok 4k yok 4g fasafiso..bu pil son nokta şuanki son telefonlardır.bundan sonraki teknoloji için yeni pil gerekir
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damn2u 4 yıl
720P ekran ile kullanırsa ne ala, 1080p ekran ile kullanılırsa çok kötü bir tercih olur.
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FreeRun 4 yıl
windows 10 dengeleri deeğiştirecek gibi andorid çok güçlenecek windows izin vermez buna.
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javaprof 4 yıl FreeRun
FreeRun

windows 10 dengeleri deeğiştirecek gibi andorid çok güçlenecek windows izin vermez buna.

aynen katılıyorum android iosu rakip olarak görmüyor çünkü iosun belirli bir kullanıcı kitlesi var zengin ve satabilite arayan kesim bu ama windows 10 ile beraber güçlenirse ortalık toz duman olur bu iki firma da karşısında firma görmek istemiyor ve tek olmak istiyor windows pc işletim isteminde tek google arama motorumda tek diğerleri rakip sayılmaz ama telefon oslarında daha belli bir firma üstünlük sağlayamadı.windows arm a tam uyumluluk sağladığında birinci olacağını düşünüyorum bide .net frameworku androide ve iosa gömerse gömdürmek zorunda bırakırsa rakibi kalmayacak.
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BirkanBilen 4 yıl
Bu saatten sonra 28nm'nin artık miladı doldu.Samsung 14nm ile 2015 te fark yaratabilir.Zira 810soc yaygınlaşınca kimse 28nm'ye bakmaz.Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar bunu işlemci verimliliği ve ısınmama problemi açısından yazıyorum.Yoksa yapılan her emeğe saygı duyarım.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
p6 daki performansı felekat idi g7 deki s410 32 bitte çalışıyor. bakalım bu sefer 64 bit te ne yaptılar. Bu işi en iyi yapan apple şu an. 5433 bile 64 bit olmasına karşın 805 32 bit olduğu için 32 bitte çalışıyor. Kısaca diğer firmalar şimdilik 64 bit olayında başarılı değiller.
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Masquerade89 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
p6 daki performansı felekat idi g7 deki s410 32 bitte çalışıyor. bakalım bu sefer 64 bit te ne yaptılar. Bu işi en iyi yapan apple şu an. 5433 bile 64 bit olmasına karşın 805 32 bit olduğu için 32 bitte çalışıyor. Kısaca diğer firmalar şimdilik 64 bit olayında başarılı değiller.

lolipop gelmedi ki başarılı olsunlar
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General. 4 yıl
Rekabet başladı fakat android tarafında 1 yıl daha Lazım.
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ICromwelleI 4 yıl
Mali t450 cokdusuk kalmış s410 ile neredeyse aynı gibi.
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