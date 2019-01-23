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Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir

Son raporlara göre Huawei'in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile birlikte gelecek. Sıvı lens teknolojisinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
3 ay
5,8b
1
12
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir
 
Daha önce hiç sıvı lens teknolojisini duymuş muydunuz? Cevabınız hayır ise endişelenmenize gerek yok. Bu teknolojinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını sizler için en yalın hali ile açıklamaya çalışacağız.
Fransız fizikçi Bruno Berge tarafından geliştirilen sıvı lensler, odak noktasını mekanik değil elektronik olarak, hareket etmeden ayarlayabiliyorlar.
Objektifte birisi yağ, birisi su olmak üzere birbiri ile çözünmeyen iki madde yer alıyor ve bu maddeler elektrik gerilimine maruz kalınca şekil değiştiriyorlar. Bu da sıvılardan oluşan lensin kıvrımının değişmesini sağlıyor. Tıpkı gözün yapısındaki merceği çekerek kırılma açısını değiştiren kaslar gibi.
Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir
 
Sıvı lenslerin sahip olduğu pek çok avantaj var. Bunlardan ilki odak hızı. Sıvı lensler, hiçbir hareketli parça ya da motor olmadan veya bazı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi hareketli bir optiğe gerek duymadan, sabit ve hızlı bir şekilde netlik yapabiliyorlar.
İkincisi ise, ihtiyaçları olan tek şey özel bir sıvı olduğundan dolayı oldukça küçük bir alan kaplıyorlar ve maliyetleri de bir hayli ucuz. Son olarak, tek yapmanız gereken şey sıvının istenen yakınlaştırma aralığı için aldığı şekli belirleyen voltajı değiştirmek olduğundan, çok büyük bir yakınlaştırma aralığı da elde edebiliyorsunuz.
Sıvı lens teknolojisi bugüne kadar yalnızca endüstriyel ürünlerde kullanılabiliyordu. Ancak ortaya çıkan son raporlar Çinli mobil teknoloji devi Huawei’in bu teknolojiyi akıllı telefonlarda kullanabilmenin bir yolunu bulduğunu ortaya koyuyor. Hatta şirket, 2018’in Kasım ayında bu teknolojinin kullanıldığı bir akıllı telefon modeli için patent başvurusunda bile bulunmuş. 

Mate 30 Pro sıvı lens teknolojisi ile gelebilir 

İddialara göre bahsi geçen cihazda RGB sensörü, Monochrome sensör ve bir ToF sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca kamera modülünün içinde cihazın sıvı lens teknolojisine sahip olduğunu ortaya koyan, özel bir sıvı da yer alıyor.
Sıvı lensli kamera modülünün Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden birinde yer alacağı ve bahsi geçen cihazın Mate 30 Pro olacağı iddia ediliyor. Eğer iddialar doğruysa ve Huawei Mate 30 Pro, sıvı lens teknolojisi gelirse, şüphesiz bu akıllı telefon dünyası için son yılların en çarpıcı ve en ses getiren olaylarından biri olur.
Sıvı lens teknolojisini daha iyi anlayabilmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.
 

https://www.gizmochina.com/2019/01/22/huawei-may-launch-a-triple-camera-phone-with-liquid-lens-technology-this-year/ Yorum Yaz
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YesimCirakli 3 ay en beğenilen
İşte bu devrim olur. Umarım keskinlik de gerçek cam kadar başarılı sonuç verir de DSLR veya aynasız makinelerimizde hafif sağlam objektifler kullanırız.
1 Yanıt Yanıtla +12
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alaz1903 3 ay
Çinli elektronik firmalarının kopyalama dönemleri artık sona erdi diyebiliriz. Bir süre önce Koreliler, çok daha öncesinde de Japonlar yaşayıp bitirmişti bu dönemi. Artık inovasyon yapıyor. Huawei mobil görüntüleme teknolojileri ve sanal zeka alanında oldukça ilerleme kaydetti. Kendi işlemci chipsetini geliştiriyorlar. Hazıra konarak para kazanma mantığında bir firma olsalar hiç riske girmeden Snapdragon'u çakar geçer, Kirin için milyonlarca dolarlık arge çalışmaları yapmazlardı. Huawei, Xiaomi, Oppo-Vivo, Meizu gibi firmalar adından daha çok söz ettirmeye başladılar bile. Belki de adını şu anda hiç duymadığımız daha başka Çinli firmalar önümüzdeki 10 yıl içinde pazarı domine etmeye başlayacak. Çünkü gelişim ivmelerine baktığımızda bu potansiyele sahip olduklarını görüyoruz.
Bu arada anlatım dilinden, düzgün ve anlaşılabilir çeviriden ve kullanılan görsellere kadar göstermiş olduğu titizlikten dolayı haber editörünü kutluyorum.
Çinli elektronik firmalarının kopyalama dönemleri artık sona erdi diyebiliriz. Bir süre önce Koreliler, çok daha öncesinde de Japonlar yaşayıp bitirmişti bu dön...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
Ancak sabit duran görüntüleme cihazlarında işe yarayabilir. Taşınabilir görüntüleme cihazlarında işe yaramaz. Çünkü yerçekimi nedeni ile, yoğunluğu fazla olan sıvı her zaman aşağı inecektir.
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Askaparta 3 ay
Cep telefonları fotoğraf makinesine bir adı daha yaklaşacak ama sıvıyı muhafaza ve geçen süredeki performansı nasıl olacak göreceğiz.
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chtsydn 3 ay
Güzelmiş, bu sayede telefonlardaki kamera çıkıntısından da kurtulabiliriz gibi geldi bana.
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MK* 3 ay
Bu sıvılar zamanla sararmaz mı ya da zaman geçtikçe ilk günki kalitesini koruyabilecek mi?
Buna karşı nasıl önlem aldılar?
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mavizaman 3 ay
tee 95te geliştirilmiş videosu da 5 sene önceden.
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Xiaomiseverim 3 ay
Editör dediğin böyle olmalı. Sitedeki birçok editör eminim ki bu haberi yalnızca
Huaweinin bu seneki mate 30 pro modelinde sıvı lens kullanacağı söylentileri ortaya çıktı
Diye yapar giderdi.
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BOLDVIPER 3 ay
buna inevasyon denir işte umarım apple önce davranır
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alaz1903 3 ay
Çinli elektronik firmalarının kopyalama dönemleri artık sona erdi diyebiliriz. Bir süre önce Koreliler, çok daha öncesinde de Japonlar yaşayıp bitirmişti bu dönemi. Artık inovasyon yapıyor. Huawei mobil görüntüleme teknolojileri ve sanal zeka alanında oldukça ilerleme kaydetti. Kendi işlemci chipsetini geliştiriyorlar. Hazıra konarak para kazanma mantığında bir firma olsalar hiç riske girmeden Snapdragon'u çakar geçer, Kirin için milyonlarca dolarlık arge çalışmaları yapmazlardı. Huawei, Xiaomi, Oppo-Vivo, Meizu gibi firmalar adından daha çok söz ettirmeye başladılar bile. Belki de adını şu anda hiç duymadığımız daha başka Çinli firmalar önümüzdeki 10 yıl içinde pazarı domine etmeye başlayacak. Çünkü gelişim ivmelerine baktığımızda bu potansiyele sahip olduklarını görüyoruz.
Bu arada anlatım dilinden, düzgün ve anlaşılabilir çeviriden ve kullanılan görsellere kadar göstermiş olduğu titizlikten dolayı haber editörünü kutluyorum.
Yanıtla +7
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YesimCirakli 3 ay en beğenilen
İşte bu devrim olur. Umarım keskinlik de gerçek cam kadar başarılı sonuç verir de DSLR veya aynasız makinelerimizde hafif sağlam objektifler kullanırız.
1 Yanıt Yanıtla +12
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hopeyoung 3 ay YesimCirakli
Sıvıları modifiye ettikçe; keskinlik ile zoom arasında seçim yapmak şartıyla, cama göre başarılı sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum.
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Led Zeppelin 3 ay
O kadar ince cihazlar için pek de verimli çalışmaz.
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