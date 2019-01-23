Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir

Daha önce hiç sıvı lens teknolojisini duymuş muydunuz? Cevabınız hayır ise endişelenmenize gerek yok. Bu teknolojinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını sizler için en yalın hali ile açıklamaya çalışacağız.

Fransız fizikçi Bruno Berge tarafından geliştirilen sıvı lensler, odak noktasını mekanik değil elektronik olarak, hareket etmeden ayarlayabiliyorlar.

Objektifte birisi yağ, birisi su olmak üzere birbiri ile çözünmeyen iki madde yer alıyor ve bu maddeler elektrik gerilimine maruz kalınca şekil değiştiriyorlar. Bu da sıvılardan oluşan lensin kıvrımının değişmesini sağlıyor. Tıpkı gözün yapısındaki merceği çekerek kırılma açısını değiştiren kaslar gibi.

Sıvı lenslerin sahip olduğu pek çok avantaj var. Bunlardan ilki odak hızı. Sıvı lensler, hiçbir hareketli parça ya da motor olmadan veya bazı fotoğraf makinelerinde olduğu gibi hareketli bir optiğe gerek duymadan, sabit ve hızlı bir şekilde netlik yapabiliyorlar.

İkincisi ise, ihtiyaçları olan tek şey özel bir sıvı olduğundan dolayı oldukça küçük bir alan kaplıyorlar ve maliyetleri de bir hayli ucuz. Son olarak, tek yapmanız gereken şey sıvının istenen yakınlaştırma aralığı için aldığı şekli belirleyen voltajı değiştirmek olduğundan, çok büyük bir yakınlaştırma aralığı da elde edebiliyorsunuz.

Sıvı lens teknolojisi bugüne kadar yalnızca endüstriyel ürünlerde kullanılabiliyordu. Ancak ortaya çıkan son raporlar Çinli mobil teknoloji devi Huawei’in bu teknolojiyi akıllı telefonlarda kullanabilmenin bir yolunu bulduğunu ortaya koyuyor. Hatta şirket, 2018’in Kasım ayında bu teknolojinin kullanıldığı bir akıllı telefon modeli için patent başvurusunda bile bulunmuş.

Mate 30 Pro sıvı lens teknolojisi ile gelebilir

İddialara göre bahsi geçen cihazda RGB sensörü, Monochrome sensör ve bir ToF sensöründen oluşan üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca kamera modülünün içinde cihazın sıvı lens teknolojisine sahip olduğunu ortaya koyan, özel bir sıvı da yer alıyor.

Sıvı lensli kamera modülünün Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden birinde yer alacağı ve bahsi geçen cihazın Mate 30 Pro olacağı iddia ediliyor. Eğer iddialar doğruysa ve Huawei Mate 30 Pro, sıvı lens teknolojisi gelirse, şüphesiz bu akıllı telefon dünyası için son yılların en çarpıcı ve en ses getiren olaylarından biri olur.

Sıvı lens teknolojisini daha iyi anlayabilmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2019/01/22/huawei-may-launch-a-triple-camera-phone-with-liquid-lens-technology-this-year/