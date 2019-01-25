Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip?

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Huawei, ülkemizdeki akıllı telefon pazarında son yıllarda ciddi düzeyde yükselişe geçti. Özellikle de orta segmentte yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Bugün Android telefon satın almak isteyenlerin seçenekleri arasında mutlaka bir Huawei modeli yer almaya başladı.

Bu yazımızda Huawei’in orta segmente yönelik Huawei P Smart 2019, P20 Lite modellerini ve yeni modellerin çıkmasıyla birlikte orta-üst seviyeye konumlandırabileceğimiz Huawei P20’nin özelliklerini ele aldık. Huawei Mate 20 Lite, Honor Play, Honor 8X ve diğer Huawei telefonları hakkındaki detaylı bilgiyi ise Donanımhaber.com ve DonanımHaber YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019 özellikleri

Huawei P Smart, geçtiğimiz ay yenilendi ve Huawei P Smart 2019 adıyla satışa sunuldu. Huawei P Smart 2019 uygun fiyatı, damla çentik tasarımı ve yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor.

Huawei P Smart 2019’da 6.21 inç boyutunda 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Damla çentik sayesinde ekranın çerçeveleri epey ince tutulmuş.

Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Fiyatına göre işlemcisi yeterli ancak RAM kapasitesi düşük kalmış.

12 MP (f/1.8)+2 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Huawei P Smart 2019 yapay zeka teknolojisi sayesinde nesneleri ve sahneleri algılayarak en uygun ayarı otomatik olarak uyguluyor.

Huawei P Smart 2019 modelinin 3400mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Bağlantı teknolojisi olarak Micro USB’ye yer verilmiş. İsminde 2019 yazan bir telefonun USB Type-C girişine sahip olması gerekirdi.

Huawei P Smart 2019, Hepsiburada’da 1829 TL’ye satılıyor. Telefonun yenilikçi tasarımı, yapay zeka destekli çift arka kamerası ve yeterli seviyedeki işlemcisini düşündüğümüzde fiyatının makul olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei P20 Lite özellikleri

Huawei P20 ailesinin düşük fiyatlı modeli Huawei P20 Lite, şık tasarımı ile öne çıkıyor. Ön yüze baktığımızda P Smart 2019’a göre büyük bir çentik görüyoruz. Çentik büyük olmasına rağmen donanımsal açıdan ekstra özellik sunmuyor.

Huawei P20 Lite gücünü Kirin 659 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci Kirin 710’dan daha düşük performans sergiliyor. 3000 mAh büyüklüğünde batarya ile kutudan çıkıyor.

16 MP (f/2.2)+2 MP çözünürlüğünde çift arka kamera, 16 MP çözünürlüğünde ise ön kamera bulunuyor. Huawei P Smart 2019, Full HD çözünürlüğünde 60 fps video çekerken P20 Lite Full HD 30 fps video çekebiliyor. Video kaydı yapmak isteyenler için önemli bir eksiklik.

Huawei P20 Lite, Hepsiburada’da 2139 TL’ye satılıyor. Telefonun özelliklerini düşündüğümüzde telefonun pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei P20 özellikleri

Yeni modellerin çıkması ve Huawei P30'un tanıtımına sayılı günler kalması nedeniyle orta-üst segmente konumlandırabileceğimiz Huawei P20 modeli, güçlü bir işlemci ve üst düzey kamera ile dikkat çekiyor.

Bu telefon, Huawei P20 Pro’dan farklı olarak üç arka kamera yerine iki arka kameraya sahip. 12 MP çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ve 27 mm sensör büyüklüğündeki ana kamera, başarılı fotoğraflar çekiyor. 20 MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise siyah beyaz çekim yapıyor ve portre modundaki çekimler için derinlik tespiti sağlıyor.

Yapay zeka desteği sayesinde nesneleri ve sahneyi algılayarak en uygun ayarı otomatik olarak uyguluyor. Yapay zeka destekli görüntü sabitleme teknoloji sayesinde gece modunda bulanık olmayan görüntüler elde etmenizi sağlar. 960 fps ağır çekim modu sayesinde sahneleri

Ön tarafta 24 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor. Huawei P20'nin ön yüzündeki bölümde yüz algılamaya yardımcı lazer sensör yer alıyor. Bu sensör sayesinde düşük ışık koşullarında yüz tanıması yapılabilirken aynı zamanda 3D portre aydınlatması da yapılabiliyor.

10 nm üretim mimarisine sahip Kirin 970’den gücünü alan Huawei P20, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Dahili NPU sayesinde yapay zeka işlemlerini daha hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

3400 mAh boyutunda bataryanın bulunduğu telefonda Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Huawei P20, 3920 TL’ye satılıyor. Özelliklerine göre fiyatı epey pahalı.