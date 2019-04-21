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Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak

AMD’nin mevcut işlemci ve grafik mimarileri içerisindeki en iyi örnekleri kullanacağı yeni PlayStation yongasının üretimi TSMC tarafından yapılacak. Muhtemel tarih ise 2020 sonları.
1 ay
5,3b
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15
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol üretim döngüsünün kısalması ile birlikte yeni nesil konsolların piyasaya çıkış tarihi merakla bekleniyor. Sony ve Microsoft’un yanında yeni konsollar hayat verecek yarı özel APU için de AMD’nin hazırlıkları devam ediyor.

PS5 özellikleri ve fiyatı

Gelen bilgilere göre Sony’nin yeni PS konsoluna hayat verecek AMD yongalarının en erken 2020 sonbahar döneminde hazır olması bekleniyor. Bu da yeni konsolun 2020 sonlarına doğru duyurulması anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor"

Yeni konsollar için AMD mevcut 7nm mimarisindeki Zen 2 çekirdeklerini hazırlıyor. Bunlar zaten piyasada olan işlemciler. Diğer taraftan grafik mimarisi 7nm sürecinde Navi 20 olarak belirlenmiş. Zaten geçen yıl sonlarına doğru da Navi 20 mimarisinin konsollar için ayrıldığı ve oyunculara alt seviye Navi 12 mimarisinin sunulacağı gündeme gelmişti.

Zen 2 ve Navi 20 grafik birimi ile birlikte 24GB GDDR6 bellek barındıracak olan sistem bunun 4GB’ını kendisine ayıracak. 2TB kapasiteli özel bir depolama belleği bulunan konsolun 499$ fiyat etiketine sahip olduğu iddia ediliyor.

Yonganın paketleme ve test sürecinin Advanced Semiconductor Engineering (ASE) ile Siliconware Precision Industries (SPIL) firmaları tarafından yapılacağı belirtiliyor. Üretim tarafı ise TSMC’ye ait olacak. Kaynaklar gecikmenin sebebinin TSMC olduğunu ifade ediyor zira firma Apple ile olan özel anlaşması nedeniyle üretim bantlarının önemli kısmını ayırmış durumda. Özel yonganın verimli bir şekilde üretime geçmesi bu yüzden 2020 sonlarında olabilecek.

 

https://wccftech.com/playstation-5-next-gen-q3-2020/ Yorum Yaz
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.T. 1 ay en beğenilen
2tb ssd ile gelecek diye hayal kuranlar var, özel depolama dediği firecuda gibi ssd barındıran hibrit hard disk sürücüler(SSHD‎), en iyi ihtimal hard disk + cache ssd ile gelir.
2tb ssd ile gelecek diye hayal kuranlar var, özel depolama dediği firecuda gibi ssd barındıran hibrit hard disk sürücüler(SSHD‎), en iyi ihtimal hard disk + ca...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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deoks 4 hf.
2020 deki fiyatını hayal dahi edemiyorum.
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OldGamers86 4 hf.
Buna da 10.000tl desinler, savunu olarak da bir ekran kartu kac para haberiniz var mi yapsinlar. :)
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kruezberq 4 hf.
2020 de çıkar umarım
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Virtual Reality 4 hf.
Playstation 5 Türkiye de saçma sapan fiyattan satışa çıkacağı için her eve giremeyecek ve bitme noktasına gelen Playstation Cafeler dönemi yeniden yükselişe geçecek. Playstation uygun fiyatlı satıldığı zamanlar haftada 2-3 saat takılırım diyen insanda evine, ofisine alıyordu. Bu kitle saçma sapan fiyattan çıkacak bir Playstation'ı kesinlikle kabul etmeyecektir. Playstation Cafeler bu kitlenin gazını almak için birebir. Tabi bunlar Türkiye pazarı için geçerli. Dünyanın geri kalanında konsollar aman aman para eden cihazlar değil. Hatta para bile değil. Türkiye de ise araba değerinde. Oyunlarıda altın değerinde.
Türk oyuncusunun umudu Google Stadia dadır. 10 yıl içinde ciddi gelişmeler olacak. Umudunu yitirme Türk oyuncusu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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GT_55 4 hf. Virtual Reality
Yanlış bir tespit. Zira ps kafelerde oynanan oyun pes ve fifadır.Arada nba'de oynayan oluyor.Yüzdeye vurarsak %95 futbol oyunları, geri kalan diğer oyunlar oluyor. Adamın evinde ps4 bile olsa, gelip kafede arkadaşı ile oynuyor.Kalabalık grup halinde turnuvalar yapıyorlar.Ev ortamında bunu sağlamak zor.Yani kısacası, konsol fiyatının uygun olması değil, futbol oyunlları biterse, ps cafe işi biter.O da uzun zamanda zor bir ihtimal.
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Redunay 4 hf.
Sony nin kafasında pro modeli varsa ps5 i kırparak çıkaracak
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DH Misafiri 4 hf.
ne fark eder? 19 kat daha hızlı açsında...
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DH Misafiri 4 hf.
Aslinda gerçekte cıkıs tarih 2022 benim için.
2020 de çıkar çıkmaz almak yersiz olur.
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joven 4 hf.
Ben şahsen 4K 60 fps iyi bir oyun deneyimi için
konsol fiyatının en az 600€ üzeri bir fiyattan
çıkartılması zorunluluğuna inanıyorum fiyatın
ucuz olması PS4 zayıf ve güçsüz bir konsol
deneyimini bir konsol oyuncusu olarak bir kez
daha tahammül edemem ucuz konsol isteyen
PS4 pro alabilir
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Deswaaa 4 hf.
Ps5 en az 5 bin oda şuanki kurla
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sdbz 4 hf.
dx sınırlaması olmayınca grafik işlemcinin yeteneklerini sonuna kadar kullanıyor olması ne güzel, değil mi?
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blackzeros 4 hf.
newegg.com/...
2 tb nvme ssdler 200 dolara kadar inmis durumda.ps5 cikana kadar belki 100 dolara dusecek.tabi on milyonlarca satacak bir cihaz icin cok daha dusuk fiyatlara mal edilecek bu ssdler.ps4 pro 1tb ile geldi 400 dolara , icinde ki hardisk 55-60 dolara satiliyor (https://www.ps4storage.com/ps4-pro-hard-drive-specs/) , 2020 sonunda 500 dolara cikacagi dusunulen bir cihaz icin 2 tb ssd zannettiginiz gibi hayal olmayacaktir.
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