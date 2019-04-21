Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak

Konsol üretim döngüsünün kısalması ile birlikte yeni nesil konsolların piyasaya çıkış tarihi merakla bekleniyor. Sony ve Microsoft’un yanında yeni konsollar hayat verecek yarı özel APU için de AMD’nin hazırlıkları devam ediyor.
PS5 özellikleri ve fiyatı
Gelen bilgilere göre Sony’nin yeni PS konsoluna hayat verecek AMD yongalarının en erken 2020 sonbahar döneminde hazır olması bekleniyor. Bu da yeni konsolun 2020 sonlarına doğru duyurulması anlamına geliyor.Ayrıca Bkz. "Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor"
Yeni konsollar için AMD mevcut 7nm mimarisindeki Zen 2 çekirdeklerini hazırlıyor. Bunlar zaten piyasada olan işlemciler. Diğer taraftan grafik mimarisi 7nm sürecinde Navi 20 olarak belirlenmiş. Zaten geçen yıl sonlarına doğru da Navi 20 mimarisinin konsollar için ayrıldığı ve oyunculara alt seviye Navi 12 mimarisinin sunulacağı gündeme gelmişti.
Zen 2 ve Navi 20 grafik birimi ile birlikte 24GB GDDR6 bellek barındıracak olan sistem bunun 4GB’ını kendisine ayıracak. 2TB kapasiteli özel bir depolama belleği bulunan konsolun 499$ fiyat etiketine sahip olduğu iddia ediliyor.
Yonganın paketleme ve test sürecinin Advanced Semiconductor Engineering (ASE) ile Siliconware Precision Industries (SPIL) firmaları tarafından yapılacağı belirtiliyor. Üretim tarafı ise TSMC’ye ait olacak. Kaynaklar gecikmenin sebebinin TSMC olduğunu ifade ediyor zira firma Apple ile olan özel anlaşması nedeniyle üretim bantlarının önemli kısmını ayırmış durumda. Özel yonganın verimli bir şekilde üretime geçmesi bu yüzden 2020 sonlarında olabilecek.
https://wccftech.com/playstation-5-next-gen-q3-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türk oyuncusunun umudu Google Stadia dadır. 10 yıl içinde ciddi gelişmeler olacak. Umudunu yitirme Türk oyuncusu.
2020 de çıkar çıkmaz almak yersiz olur.
konsol fiyatının en az 600€ üzeri bir fiyattan
çıkartılması zorunluluğuna inanıyorum fiyatın
ucuz olması PS4 zayıf ve güçsüz bir konsol
deneyimini bir konsol oyuncusu olarak bir kez
daha tahammül edemem ucuz konsol isteyen
PS4 pro alabilir
2 tb nvme ssdler 200 dolara kadar inmis durumda.ps5 cikana kadar belki 100 dolara dusecek.tabi on milyonlarca satacak bir cihaz icin cok daha dusuk fiyatlara mal edilecek bu ssdler.ps4 pro 1tb ile geldi 400 dolara , icinde ki hardisk 55-60 dolara satiliyor (https://www.ps4storage.com/ps4-pro-hard-drive-specs/) , 2020 sonunda 500 dolara cikacagi dusunulen bir cihaz icin 2 tb ssd zannettiginiz gibi hayal olmayacaktir.
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sony, zen 2 ve