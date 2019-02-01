Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak

Huawei firmasının katlanabilir akıllı telefon geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Hatta bu ay içerisinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı hakkında sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise Huawei resmi Twitter hesabından 24 Şubat’ta gerçekleşecek etkinliğin görseli paylaşıldı.

5G destekli ilk katlanabilir telefon

Paylaşılan görsel üzerinde V şeklinde katlanmış bir cihaz gözüküyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu cihaz Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonu. Kirin 980 yonga setinden gücünü alan cihaz geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Balong 5000 modemi ile birlikte geliyor. Huawei’ye ait Balong 5000 modem yongası sayesinde katlanabilir akıllı telefon 5G bağlantı desteğine de sahip. Kirin 980 ve Balong 5000 ikilisi firmanın diğer akıllı telefon modellerinde de kullanılacak.

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25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde katlanabilir akıllı telefonlar ve 5G bağlantı desteği gündemi oluşturacak. 5G’li ilk katlanabilir akıllı telefon da Huawei’den geliyor. Samsung’un Galaxy S10 serisini tanıtacağı etkinlik 20 Şubat’ta düzenleneceği için büyük ihtimalle Samsung katlanabilir telefonu daha erken göreceğiz ama o modelde 5G desteği olmayacak.

https://www.gsmarena.com/huawei_shows_teaser_image_of_its_5g_foldable_phone_as_it_announces_mwc_event-news-35339.php