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Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak

Huawei resmi Twitter hesabından paylaşılan görselle birlikte 24 Şubat’ta gerçekleşecek etkinliğin duyurusu yapıldı. Görsel, firmanın katlanabilir telefonunu içeriyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak
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Huawei firmasının katlanabilir akıllı telefon geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Hatta bu ay içerisinde gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı hakkında sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün ise Huawei resmi Twitter hesabından 24 Şubat’ta gerçekleşecek etkinliğin görseli paylaşıldı.

5G destekli ilk katlanabilir telefon

Paylaşılan görsel üzerinde V şeklinde katlanmış bir cihaz gözüküyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu cihaz Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonu. Kirin 980 yonga setinden gücünü alan cihaz geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Balong 5000 modemi ile birlikte geliyor. Huawei’ye ait Balong 5000 modem yongası sayesinde katlanabilir akıllı telefon 5G bağlantı desteğine de sahip. Kirin 980 ve Balong 5000 ikilisi firmanın diğer  akıllı telefon modellerinde de kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek"

25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde katlanabilir akıllı telefonlar ve 5G bağlantı desteği gündemi oluşturacak. 5G’li ilk katlanabilir akıllı telefon da Huawei’den geliyor. Samsung’un Galaxy S10 serisini tanıtacağı etkinlik 20 Şubat’ta düzenleneceği için büyük ihtimalle Samsung katlanabilir telefonu daha erken göreceğiz ama o modelde 5G desteği olmayacak.


https://www.gsmarena.com/huawei_shows_teaser_image_of_its_5g_foldable_phone_as_it_announces_mwc_event-news-35339.php Yorum Yaz
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huseyincarnege 3 ay
katlanırken düşündüren telefon
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barocker 3 ay
Bence bu katlanma olayı kısa bir süre popüler olacak ve bundan da iyi ekmek yiyecek üreticiler. Ama esas bomba devrimsel yenilik bu değil bence, esas teknolojik devrim yaratacak cihaz şuan bir yerlerde düşünülüyor ve geliştiriliyor. Ve bence telefon yada tablet formunda olmayacak. Gözlük yads hologram teknolojisi kullanılacak diye düşünüyorum. Ekrana dokunma deneyiminin değişmesi gerekiyor, yoksa çokta heyecanlı olmayacsk gibi. Sonuçta katlanabilir cihaz ekranı büyük ve küçük arasında geçiş yapabilmek dışında çokta ekstra bir deneyim ve fayda sağlamayacak siye düşünüyorum. Telefonun tablete dönüşecek hepsi bu, peki ya içerik? İşte içerik ve deneyim aynı kalırsa çokta bir esprisi olmaz bu olayın.
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alaz1903 3 ay
Üst düzey işlemci ve grafik setiyle yapılmış birbirinin aynısı olan bar tipi telefonlardan sonra yeni duyurulan ürünler hiçbir merak uyandırmıyordu. Çentik var mı yok mu, arkada kaç kamera var nereye konumlanmış soruları da heyecan yaratmaktan uzaktı. Şimdi ise telefon firmaları arasında yeni bir meydan okuma (challenge) zamanı. Kimin katlanabilir telefonu nasıl olacak, tasarımı nasıl olacak, katlandığı zaman etkili kullanılabilecek mi, açıldığı zaman gerçek bir tablet olacak mı? Tasarım, yaratıcılık, kullanışlılık açısından gerçek bir rekabet başladı diyebiliriz. Acaba kimin formatı daha çok tutulacak ve kalıcı olmaya başlayacak... Her çıkan telefonun birbirine benzemediği ve merak uyandırdığı 2000-2010 arası döneme yeniden dönüyor muyuz dersiniz?
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