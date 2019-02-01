Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek

Akıllı telefon pazarında farklılaşmanın yollarını arayan HMD Global, önemli ortaklıklar yaparak telefonlarında yenilikler sunmaya çalışıyor. Bunlardan birisi Pixelworks ile yaptığı ortaklık.

Ekrana yatırım

Pixelworks firması ekran sürücüleri ve gelişmiş video oynatım teknolojileri konusunda uzman. Pixelworks teknolojilerini ilk kez Nokia 7.1 modelinde görmüştük. Iris adında 16-bitlik bir ekran motoru ve farklı algoritmalardan oluşan PureDisplay teknolojisi LCD ekranlarda en iyi görüntü kalitesini vadediyordu. Ayrıca SDR içerikleri HDR olarak ölçeklendirebiliyordu.

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Sonrasında Nokia 8.1 modelinde de aynı teknoloji kullanıldı. HMD Global şimdi bu teknolojiyi daha fazla telefona sunmaya hazırlanıyor. Firma, Pixelworks ile uzun vadeli bir anlaşma yapmış durumda.

Şimdilik PureDisplay teknolojisi hangi modellere gelecek bilinmiyor ancak Nokia 9 PureView ilk aday. Firma yetkilileri PureDisplay teknolojisinin OLED ekranlara da uygulanabildiğini açıklamıştı. Bu bir ipucu olabilir. Yılın ilerleyen aylarında da PureDisplay teknolojili yeni modeller görmeye devam edeceğiz.