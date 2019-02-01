Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek

Bu yıl piyasaya çıkacak olan Nokia telefonlarında HDR10 desteğini ve canlı görüntü kalitesini daha sık göreceğiz. Zira Pixelworks ile olan teknoloji ortaklığı uzatıldı.
3 ay
3b
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında farklılaşmanın yollarını arayan HMD Global, önemli ortaklıklar yaparak telefonlarında yenilikler sunmaya çalışıyor. Bunlardan birisi Pixelworks ile yaptığı ortaklık.

Ekrana yatırım

Pixelworks firması ekran sürücüleri ve gelişmiş video oynatım teknolojileri konusunda uzman. Pixelworks teknolojilerini ilk kez Nokia 7.1 modelinde görmüştük. Iris adında 16-bitlik bir ekran motoru ve farklı algoritmalardan oluşan PureDisplay teknolojisi LCD ekranlarda en iyi görüntü kalitesini vadediyordu. Ayrıca SDR içerikleri HDR olarak ölçeklendirebiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy View 2 detaylanıyor"

Sonrasında Nokia 8.1 modelinde de aynı teknoloji kullanıldı. HMD Global şimdi bu teknolojiyi daha fazla telefona sunmaya hazırlanıyor. Firma, Pixelworks ile uzun vadeli bir anlaşma yapmış durumda.

Şimdilik PureDisplay teknolojisi hangi modellere gelecek bilinmiyor ancak Nokia 9 PureView ilk aday. Firma yetkilileri PureDisplay teknolojisinin OLED ekranlara da uygulanabildiğini açıklamıştı. Bu bir ipucu olabilir. Yılın ilerleyen aylarında da PureDisplay teknolojili yeni modeller görmeye devam edeceğiz.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/31/nokia-extends-partnership-with-pixelworks/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] 3 ay Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor 3 ay Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 ay Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor 3 ay Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak 3 ay Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı 3 ay HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler? 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak 3 ay Apple, FaceTime'daki dinlenme açığı nedeniyle mahkemeye verildi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı 3 ay Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor 3 ay Aselsan'ın otomatik havan silah sistemi Alkar, kullanıcı birliğine teslim edildi 3 ay Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri 3 ay Nintendo’dan daha küçük ve ucuz Switch geliyor 3 ay Elektrik, doğalgaz ve GSM abonelikleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek 3 ay Samsung 8K ekran sürücüsünü duyurdu 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek Sonraki 2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası 3 ay Antarktika buzulunun altında devasa boyutlarda oyuk bulundu 3 ay G.Skill iş istasyonları için 6 kanal DDR4 bellek kitlerini duyurdu 3 ay Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu 3 ay Akıllı telefon pazarı ilk kez bir yılı yükseliş yaşamadan kapattı 3 ay Asetek, Intel Xeon W-3175X için geliştirdiği AIO soğutucusunu duyurdu 3 ay Volkswagen, efsanevi Dune Buggy modelini elektrikli konsept olarak geri getiriyor 3 ay Rus kozmonot, Dünya'nın uzaydan çekilmiş büyüleyici videosunu paylaştı 3 ay Moto G7 serisinin Brezilya’daki fiyatları ortaya çıktı 3 ay Intel nihayet CEO’sunu buldu 3 ay Açılır-kapanır ön kameralı Oppo R19'un fotoğrafları yayınlandı 3 ay Tesla Model Y'nin üretim yeri ve tarihi netleşti 3 ay Amerika’da hapishaneler mahkûmların ses izi veri tabanlarını oluşturuyor 3 ay Sony Xperia XZ4'ün 52 megapiksel kamera ile geleceği ortaya çıktı 3 ay Basın görseli sızdırıldı: İşte karşınızda Samsung Galaxy S10 Plus 3 ay Google Plus, 2 Nisan tarihinden itibaren kapanıyor 3 ay Samsung'un yeni Celeb Alarm özelliği ile ünlü isimlerin sesleriyle güne başlayabilirsiniz 3 ay Veri ihlallerine rağmen Facebook kullanıcı kaybı yaşamadı 3 ay All-Star ekibini kurduk | Jahrein, Enis, PintiPanda... ile konuştuk 3 ay Devil May Cry 5 için sistem gereksinimleri açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim