Huawei harekete geçti: 5G destekli telefonlar yakında geliyor

5G destekli Huawei cihazlar yakında geliyor
Bilmeyenler için yaptırımlar sonucunda Huawei’nin en çok sıkıntı yaşadığı sorunlardan biri de 5G destekli modeller üretememesi oldu. Zira 5G desteğine günümüzde giriş ve orta seviye birçok cihazda yer verildiğini görüyoruz. Huawei telefonların birçoğu ise 4G desteği ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir.
Sektör kaynaklarından alınan son raporlar, Huawei ve Çin yarı iletken şirketi SMIC'in 5G yonga setleri geliştirdiğini söylüyor. Huawei'nin elektronik tasarım otomasyonu (EDA) araçlarından faydalanacak bu yonga seti, SMIC'in N+1 üretim sürecini temel alacak. Ayrıca bu sürecin güç ve kararlılık açısından rakiplerin 7 nm işlem teknolojileriyle karşılaştırılabilir olduğu söyleniyor.
Huawei'nin 5G yonga setleri için iddia edilen verim oranları yüzde 50'nin altında. Ancak sektör uzmanları, üretimin 2 ila 4 milyon birime ulaşılacağını ve bu sayının 10 milyonu bulabileceğini söyüyor. Bu çözümlerden destek alacak ilk Huawei telefonlar ise bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)