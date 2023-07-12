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    Huawei harekete geçti: 5G destekli telefonlar yakında geliyor

    Teknoloji devi Huawei, 5G yonga seti üretimi için harekete geçti. 5G destekli ilk Huawei telefonların bu yılın sonlarında vitrine çıkması bekleniyor. İşte detaylar...
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    Huawei harekete geçti: 5G destekli telefonlar yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımlarından büyük oranda etkilendi. Öyle ki Trump yönetimi, Huawei’yi ihracat kara listesine ekleyerek şirketin akıllı telefon pazarındaki hakimiyetine darbe vurmuştu. Bu bağlamda yerel üretime odaklanan Çinli üretici, rekabete tekrar dahil olabilir. 

    5G destekli Huawei cihazlar yakında geliyor

    Bilmeyenler için yaptırımlar sonucunda Huawei’nin en çok sıkıntı yaşadığı sorunlardan biri de 5G destekli modeller üretememesi oldu. Zira 5G desteğine günümüzde giriş ve orta seviye birçok cihazda yer verildiğini görüyoruz. Huawei telefonların birçoğu ise 4G desteği ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir.

    Sektör kaynaklarından alınan son raporlar, Huawei ve Çin yarı iletken şirketi SMIC'in 5G yonga setleri geliştirdiğini söylüyor. Huawei'nin elektronik tasarım otomasyonu (EDA) araçlarından faydalanacak bu yonga seti, SMIC'in N+1 üretim sürecini temel alacak. Ayrıca bu sürecin güç ve kararlılık açısından rakiplerin 7 nm işlem teknolojileriyle karşılaştırılabilir olduğu söyleniyor.

    Huawei'nin 5G yonga setleri için iddia edilen verim oranları yüzde 50'nin altında. Ancak sektör uzmanları, üretimin 2 ila 4 milyon birime ulaşılacağını ve bu sayının 10 milyonu bulabileceğini söyüyor. Bu çözümlerden destek alacak ilk Huawei telefonlar ise bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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