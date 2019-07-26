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Vivo'dan büyük ekran ve pile sahip bütçe dostu telefon: Vivo Y90

Çinli teknoloji devi Vivo, bütçeleri zorlamayacak giriş seviyesi bir telefon çıkardı. Damla çentikli Vivo Y90'ın teknik özellikleri ve fiyat etiketi haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo bugün giriş seviyesi özelliklere sahip Y90 adlı telefonunu tanıttı. 101 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan cihaz Redmi 7A, Realme C2 ve Samsung Galaxy M10 gibi modellerle rekabet edecek.
Ayrıca Bkz. "Vivo Z5'in teknik özellikleri resmi olarak açıklandı"
Vivo Y90, damla çentikli 6.22 inç IPS LCD ekran taşıyor. Ayrıca 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlükte olduğunu belirtelim. Akıllı telefon yüzde 88.6'lık bir ekran alanı sunuyor. Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen cihazda 2 GB RAM var.

Parmak izi tarayıcısı yok

Vivo Y90, 16 GB dahili depolama alanına sahip. Ancak hafızası microSD kart desteği sayesinde artırılabiliyor. Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 4.5 ile kutudan çıkan telefonda 4.030 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Ancak hızlı şarj desteği yok.
Parmak izi tarayıcısından yoksun olan cihaz kimlik doğrulaması için yüz tanıma özelliği sunuyor. Akıllı telefonun arkasında 8 megapiksel kamera var. Önünde ise 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Diğer özelliklerini ise 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microUSB, USB OTG ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

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