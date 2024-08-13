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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin üçe katlanır telefonu 4 bin dolar fiyata sahip olabilir!

    Huawei, sektörün ilk üçe katlanır telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak telefonun maliyeti, sahip olmak isteyen kullanıcıları bir hayli üzecek gibi görünüyor.
    Huawei'nin üçe katlanır telefonu 4 bin dolar olabilir! Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin üçe katlanır bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve böyle bir cihazı piyasaya süren ilk üretici olmak istediğini daha önce paylaşmıştık. Ancak son gelen haber, bu cihaza sahip olmak isteyen müşterileri biraz üzebilir. Çünkü telefonun fiyatının bir hayli pahalı olması bekleniyor.

    Huawei, maliyeti düşürmeye çalışıyor

    X platformundan jasonwill isimli kullanıcı, Huawei'nin, cihazın maliyetini düşürmeye çalıştığını ve telefonun mühendislik örneğinin 4.900 dolara mal olduğunu iddia etti. Kullanıcı, üçe katlanabilir telefonun seri üretim versiyonunun 4.000 dolar fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtti. 

    Üçe katlanabilir telefon, sektörde ilk olacağı ve küçük miktarda üretileceği için üretim maliyetlerinin yüksek olması normal. Ancak yine de çoğu kişinin erişemeyeceği, oldukça yüksek bir meblağ olduğunu belirtmek lazım.

    Huawei'nin üçe katlanır telefonu 4 bin dolar olabilir! Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin üçe katlanır akıllı telefonu yakın zamanda şirketin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu'nun elinde görülmüştü. Yu'nun elindeki ünitenin üretim öncesi bir versiyon olması mümkün, çünkü telefonun seri üretime girdiğiyle ilgili herhangi bir haber şu ana kadar ortaya çıkmadı. Ayrıca telefonda kullanılacak yonga setiyle ilgili de henüz bir bilgi yok. Şu anda Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9010, muhtemel aday olabilir. Telefonla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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