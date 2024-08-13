Huawei'nin üçe katlanır telefonu 4 bin dolar fiyata sahip olabilir!

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin üçe katlanır bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve böyle bir cihazı piyasaya süren ilk üretici olmak istediğini daha önce paylaşmıştık. Ancak son gelen haber, bu cihaza sahip olmak isteyen müşterileri biraz üzebilir. Çünkü telefonun fiyatının bir hayli pahalı olması bekleniyor.

Huawei, maliyeti düşürmeye çalışıyor

X platformundan jasonwill isimli kullanıcı, Huawei'nin, cihazın maliyetini düşürmeye çalıştığını ve telefonun mühendislik örneğinin 4.900 dolara mal olduğunu iddia etti. Kullanıcı, üçe katlanabilir telefonun seri üretim versiyonunun 4.000 dolar fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtti.

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Üçe katlanabilir telefon, sektörde ilk olacağı ve küçük miktarda üretileceği için üretim maliyetlerinin yüksek olması normal. Ancak yine de çoğu kişinin erişemeyeceği, oldukça yüksek bir meblağ olduğunu belirtmek lazım.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin üçe katlanır akıllı telefonu yakın zamanda şirketin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu'nun elinde görülmüştü. Yu'nun elindeki ünitenin üretim öncesi bir versiyon olması mümkün, çünkü telefonun seri üretime girdiğiyle ilgili herhangi bir haber şu ana kadar ortaya çıkmadı. Ayrıca telefonda kullanılacak yonga setiyle ilgili de henüz bir bilgi yok. Şu anda Pura 70 serisinde kullanılan Kirin 9010, muhtemel aday olabilir. Telefonla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşacağız.

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