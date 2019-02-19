Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok"

Çinli telekominkasyon şirketi Huawei, son dönemlerde şirkete yönelik ajanlık faaliyetleri yürrüttüğü iddiasıyla sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle ABD ve müttefik ülkeleri, Huawei'yi iletişim altyapılarından uzak tutmak için adımlar atıyor ve başka ülkeleri de kendilerine uymaya çağırıyorlar. Ancak şirketin kurucusu Ren Zhengfei, bu olanlar karşısında oldukça rahat.

Yatırımlarını İngiltere'ye taşıyabilir

Şirket için oldukça büyük bir iş kaybına neden olacak bu olaylarla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulunan Ren Zhengfe: "ABD'nin bizi ezmesi mümkün değil. Dünya bizi terk edemez çünkü biz daha ileriyiz. Daha fazla ülkeyi bizi geçici olarak kullanmamaya ikna etseler bile, her zaman işleri biraz aşağılara çekebiliriz." ifadelerini kullandı. Ren ayrıca bu yaptırımların, Huawei üzerinde önemli bir etkisinin olacağını da kabul ediyor.

ABD hükümeti şu anda Çin ile bir ticaret savaşında. ABD'nin Huawei'yi Çin'le olan bu ticaret savaşında bir piyon olarak kullanıp kullanmadığı ise şimdilik açık değil. Ancak istihbarat kurumlarına göre, Huawei gibi Çinli şirketlerin, Çin hükümeti adına casusluk yapma olasılıkların oldukça yüksek olduğu ve güvenlik tehdidi oluşturdukları yönünde. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin yatırımlarını ABD'den İngiltere'ye kaydırma planlarının da olduğu gelen haberler arasında.

https://www.engadget.com/2019/02/19/huawei-founder-us-cant-crush/