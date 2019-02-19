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Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok"

Huawei'nin patronu Ren Zhengfei, son dönemlerde ajanlık suçlamaları karşısında sıkıntılı bir süreç geçiren şirketi ile ilgili önemli açıklamalar yaparak ABD'den korkmadıklarını belirtti.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli telekominkasyon şirketi Huawei, son dönemlerde şirkete yönelik ajanlık faaliyetleri yürrüttüğü iddiasıyla sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle ABD ve müttefik ülkeleri, Huawei'yi iletişim altyapılarından uzak tutmak için adımlar atıyor ve başka ülkeleri de kendilerine uymaya çağırıyorlar. Ancak şirketin kurucusu Ren Zhengfei, bu olanlar karşısında oldukça rahat.

Yatırımlarını İngiltere'ye taşıyabilir

Şirket için oldukça büyük bir iş kaybına neden olacak bu olaylarla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulunan Ren Zhengfe: "ABD'nin bizi ezmesi mümkün değil. Dünya bizi terk edemez çünkü biz daha ileriyiz. Daha fazla ülkeyi bizi geçici olarak kullanmamaya ikna etseler bile, her zaman işleri biraz aşağılara çekebiliriz." ifadelerini kullandı. Ren ayrıca bu yaptırımların, Huawei üzerinde önemli bir etkisinin olacağını da kabul ediyor.
Huawei'nin kurucusu:
ABD hükümeti şu anda Çin ile bir ticaret savaşında. ABD'nin Huawei'yi Çin'le olan bu ticaret savaşında bir piyon olarak kullanıp kullanmadığı ise şimdilik açık değil. Ancak istihbarat kurumlarına göre, Huawei gibi Çinli şirketlerin, Çin hükümeti adına casusluk yapma olasılıkların oldukça yüksek olduğu ve güvenlik tehdidi oluşturdukları yönünde. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin yatırımlarını ABD'den İngiltere'ye kaydırma planlarının da olduğu gelen haberler arasında.

https://www.engadget.com/2019/02/19/huawei-founder-us-cant-crush/ Yorum Yaz
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MS4343 3 ay en beğenilen
Ajanlık vardır yoktur bir şey diyemem de, bence Huawei'nin büyümesi göze battı...
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danger1513 3 ay WaylandIZMIR
Birde açıp kamerasına baksaydın da elindeki çöpü direk satsaydın.
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alaz1903 2 ay mhrUca
Türkçe öğretmenin de yazdığın bu muazzam cümleyi görse ya seni ya da kendini öldürürdü.
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sniper23 2 ay
Kibirin olduğu yerde, sona doğru yaklaşılmıştır.
Kibir sonun başlangıcıdır.
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kraix 2 ay
Asıl olay ajanlık vs değil. Asıl olay Huawei'nin arkasında ki güç... Huawei'ye 90 lardan itibaren para desteği sağlayan kişi veya kişiler...
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hamza5806 2 ay
Çin ve firmaları yavas yavas abdye dogrudan diklenmeye başladı
Bu isin sonu kötü global çin dominasyonuna doğru gidiyor dünya
10 sene önce cinli bir firma agzini bile acamazdi abdye karşı
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DH Misafiri 2 ay
ABD li israilli şirketler her türlü pisliği yapar çin yapamaz.
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feylosoft 2 ay DH Misafiri
Öyle olmuyor o iş.... Lütfen 4 üstteki yazımı okuyunuz...
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DH Misafiri 2 ay
Öyle bir algı yaratıyor ki herifler. Sanırsın Huawei, Zte ajanlık yapabilir ama facebook, twitter, google, microsoft, oracle, apple, vs. hayatta amerika'ya ajanlık yapmaz istihbarat sağlamaz.
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DH Misafiri 2 ay
Zagor yaşıyor.
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dt1907 2 ay
kötü olsalar bu kadar engelleme yapmaz abd demekki iyiler satışlarda bunu gözteriyor.abd buna önlem almaya calışıyor.tabi çinlilere helal olsun üretime devamlı üretime yatırdılar ve büyük ve söz sahibi bir ülke oldular inşallah bizim ülkemizde olur bu zihniyette oluruz..ve durmuyorlar.apple daha katlanabilir telefon cıkarcak kac sene sonra cıkarır.çinliler şimdiden cıkardılar gec kalıyor abd ve apple.
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feylosoft 2 ay
Genelde ekonomi ve teknoloji sektörüyle ilgisi zayıf olan arkadaşların çok yanıldığı bir nokta var arkadaşlar.
ABD dünyanın rezerv parasının sahibidir bu yolla uluslararası bir çok alışverişi kontrol altında tutar dolayısıyla Çin ve benzeri ülkelerde bu anlamda ABD'ye sonuna kadar bağlıdır.
Ekonomik savaşta sizi tek kalemde bütün sistem dışına atacak araçlar da maalesef bu ülkenin elindedir. Ama bu tartışmamızın konusu değil. Bütün bunlarla beraber bu ekonomik savaş konusunda zannettiğiniz gibi ABD kötü etkilenmiyor tüm rakamlar ABDnin lehine hatta ABD kendi eliyle faiz ve enflasyonunu (kısmen) arttırmaya çalışıyor ekonomi çok ısınmasın diye. En düşük işsizlik oranlarını yaşıyorlar son 25 yıldır.
Cin ise batının fason üretim çiftliği yeni yeni markalar oluşturmaya başladılar. Ama burada gözünüzden kaçan çok önemli bir nokta var!. Çin hiç bir patente, uluslararası hukuka saygı göstermeden sizin argesini yaptığınız malları kopyalıyor. Aynısını adını değiştirip daha ucuza satıyor. İşçiye para vermiyor, tasarıma, argeye vermiyor ve çevre diye kaygısı yok. Dolayısıyla dünyadaki bütün sistemi bozuyor.
Banane Appledan, Hp'den vs diyebilirsiniz. Ama Türkiye'de teknoloji üreten çok az firma var ve çin bunların ürünlerini de kopyalıyor. (Örnek: Edelkrone markası dünyada yarı profesyonel alanlarda yaptığı kamera vs ekipmanlarıyla tanınıyor. Tasarımları mükemmel ama bu adamların zar zor Ankara batıkent sanayide ürettiği ürünleri çinlile kopyaladı ve yarı fiyatına satışa çıkardı. Bu arkadaşları youtube kanalları vs var izlemenize tavsiye ederim)
90'larda tekstil ve montaj sanayimizi dolaylı yoldan da olsa bitirdiler...
Bazı ekonomistlerin dediği gibi Çin yanaşılacak bir güç değildir ezer geçer hiç bir kuralları yoktur.
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alaz1903 2 ay feylosoft
Genelin sahip olduğu yerleşik bilginin doğru olduğu ön kabülüyle ezberden konuşmuşsunuz.
Huawei, xiaomi, Oppo, Zte, Meizu gibi firmalar tasarım, teknoloji geliştirme ve arge çalışmaları bakımından son yıllarda oldukça ön plana çıktılar.
Başlık Huawei özelinde olduğu için Huawei'den hareket edersek adamlar ciddi anlamda teknoloji üretiyor.
Sanal zeka ile ilgili çalışmalara en fazla odaklanan telefon üreticisi,
Tasarıma, arge'ye önem vermeyen, para harcamayan bir firma neden fark yaratmak adına Leica gibi bir üretici ile mobil görüntüleme sistemlerini geliştirme adına binlerce saatlik çalışma yapıp, tonlarca para döksün, diğer firmaların yaptığı gibi alır sony mobil lens modülünü çakar geçer. Oh sıfır maliyet.
Arge yapmayan bir firma neden kendi işlemci chipsetini geliştirsin, bu konuda hatırı sayılır arge maliyetlerinin altına girsin. Diğer firmaların yaptığı gibi alır Snapdragon'un en güncel chipsetini, çakar geçer?
Tasarım ve malzeme kalitesi konusuna gelince gidin bir Huawei Mate 20 pro inceleyin ve işçilik ve malzeme kalitesi nasıl olur diye fikir sahibi olun. Tasarım demişken bütün telefon formlarının aşağı yukarı birbirine benzediği günümüzden sonra asıl tasarım rekabetini önümüzdeki yıllarda katlanabilir (foldable) telefonlarda göreceğiz. İddia ediyorum en başarılı örnekler yukarıda saydığım firmalardan gelecek.
Arge yapmayan bir firma bu alanda öne çıkmak adına neden kendi hızlı şarj teknolojisini geliştirsin? Hazır yapılmışları kullanır geçer.
Yine Huawei özelinden hareket edecek olursak telefon satışı adamların genel operasyonlarında devede kulak gibi aslında. Bu firmanın asıl faaliyet alanı iletişim ve mobil şebeke altyapısı, modemler ve bağlantı teknolojileri. Bu alanda yaptıkları yatırımlar ve geliştirmelerle dünya devi altyapı firmalarını gölgede bıraktıar. Abd'nin asıl rahatsızlığı bu. Adamların kendilerine biçilen fasoncu rolünü terkedip teknoloji üretmeye başlamaları ve bu alandaki önlenemez yükselişi.
Çevre konusuna gelirsek Kyoto sözleşmesini ümzalamayan ve küresel ısınma diye bir şey olmadığını iddia eden ülke Abd'dir.
İşçi maliyetleri ve işçiye para vermekten bahsetmişsiniz. Apple, Hp, Dell, Nike gibi sayacağımız daha yüzlerce gibi bütün Abd'li işçi ve çevre dostu (!) firma işçi ücretlerini ve çevreyi önemsiyorlarsa neden üretimlerini kendi ülkelerinde yapmıyorlar da Çinli, Tayvanlı, Malezyalı İndonezyalı, Hindistanlı işçileri sömürüyorlar?
Saygılar.
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MaFiAMaX 2 ay
Dik dur eğilme Ren reis.
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Last Peony 2 ay
Çinliler kendilerini büyük görüyorlar ABD istese sadece finanstaki hegemonyasini kullanarak çini çok büyük zora sokar buradaki liselilerin kafası finansa basmayacağı için ABD nin ne kadar zengin olduğunu anlayamıyorlar
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Chagotta 2 ay Last Peony
size hak veriyorum ancak, çin ekonomisinin altın ve dolar rezervinin ne kadar büyük olduğunu ,hatta filmlere senaryo olduğunu biliyorsunuzdur. Son 20 yılda çinin ekonomik olarak nasıl bir sıçrama kaydettiğinin farkında olan amerika hükümeti ortalığı çin'e bırakmamak için ekstra önlemler almak zorunda kaldı.Amerika ,apple'ın açıkladığı zarar tablolarını gördükten sonra sağa sola sataşacaktır muhakkak :D
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