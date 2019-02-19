Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok"

Teknoloji Editörü
Çinli telekominkasyon şirketi Huawei, son dönemlerde şirkete yönelik ajanlık faaliyetleri yürrüttüğü iddiasıyla sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle ABD ve müttefik ülkeleri, Huawei'yi iletişim altyapılarından uzak tutmak için adımlar atıyor ve başka ülkeleri de kendilerine uymaya çağırıyorlar. Ancak şirketin kurucusu Ren Zhengfei, bu olanlar karşısında oldukça rahat.
Yatırımlarını İngiltere'ye taşıyabilir
Şirket için oldukça büyük bir iş kaybına neden olacak bu olaylarla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulunan Ren Zhengfe: "ABD'nin bizi ezmesi mümkün değil. Dünya bizi terk edemez çünkü biz daha ileriyiz. Daha fazla ülkeyi bizi geçici olarak kullanmamaya ikna etseler bile, her zaman işleri biraz aşağılara çekebiliriz." ifadelerini kullandı. Ren ayrıca bu yaptırımların, Huawei üzerinde önemli bir etkisinin olacağını da kabul ediyor.
ABD hükümeti şu anda Çin ile bir ticaret savaşında. ABD'nin Huawei'yi Çin'le olan bu ticaret savaşında bir piyon olarak kullanıp kullanmadığı ise şimdilik açık değil. Ancak istihbarat kurumlarına göre, Huawei gibi Çinli şirketlerin, Çin hükümeti adına casusluk yapma olasılıkların oldukça yüksek olduğu ve güvenlik tehdidi oluşturdukları yönünde. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin yatırımlarını ABD'den İngiltere'ye kaydırma planlarının da olduğu gelen haberler arasında.
https://www.engadget.com/2019/02/19/huawei-founder-us-cant-crush/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kibir sonun başlangıcıdır.
Bu isin sonu kötü global çin dominasyonuna doğru gidiyor dünya
10 sene önce cinli bir firma agzini bile acamazdi abdye karşı
ABD dünyanın rezerv parasının sahibidir bu yolla uluslararası bir çok alışverişi kontrol altında tutar dolayısıyla Çin ve benzeri ülkelerde bu anlamda ABD'ye sonuna kadar bağlıdır.
Ekonomik savaşta sizi tek kalemde bütün sistem dışına atacak araçlar da maalesef bu ülkenin elindedir. Ama bu tartışmamızın konusu değil. Bütün bunlarla beraber bu ekonomik savaş konusunda zannettiğiniz gibi ABD kötü etkilenmiyor tüm rakamlar ABDnin lehine hatta ABD kendi eliyle faiz ve enflasyonunu (kısmen) arttırmaya çalışıyor ekonomi çok ısınmasın diye. En düşük işsizlik oranlarını yaşıyorlar son 25 yıldır.
Cin ise batının fason üretim çiftliği yeni yeni markalar oluşturmaya başladılar. Ama burada gözünüzden kaçan çok önemli bir nokta var!. Çin hiç bir patente, uluslararası hukuka saygı göstermeden sizin argesini yaptığınız malları kopyalıyor. Aynısını adını değiştirip daha ucuza satıyor. İşçiye para vermiyor, tasarıma, argeye vermiyor ve çevre diye kaygısı yok. Dolayısıyla dünyadaki bütün sistemi bozuyor.
Banane Appledan, Hp'den vs diyebilirsiniz. Ama Türkiye'de teknoloji üreten çok az firma var ve çin bunların ürünlerini de kopyalıyor. (Örnek: Edelkrone markası dünyada yarı profesyonel alanlarda yaptığı kamera vs ekipmanlarıyla tanınıyor. Tasarımları mükemmel ama bu adamların zar zor Ankara batıkent sanayide ürettiği ürünleri çinlile kopyaladı ve yarı fiyatına satışa çıkardı. Bu arkadaşları youtube kanalları vs var izlemenize tavsiye ederim)
90'larda tekstil ve montaj sanayimizi dolaylı yoldan da olsa bitirdiler...
Bazı ekonomistlerin dediği gibi Çin yanaşılacak bir güç değildir ezer geçer hiç bir kuralları yoktur.
Huawei, xiaomi, Oppo, Zte, Meizu gibi firmalar tasarım, teknoloji geliştirme ve arge çalışmaları bakımından son yıllarda oldukça ön plana çıktılar.
Başlık Huawei özelinde olduğu için Huawei'den hareket edersek adamlar ciddi anlamda teknoloji üretiyor.
Sanal zeka ile ilgili çalışmalara en fazla odaklanan telefon üreticisi,
Tasarıma, arge'ye önem vermeyen, para harcamayan bir firma neden fark yaratmak adına Leica gibi bir üretici ile mobil görüntüleme sistemlerini geliştirme adına binlerce saatlik çalışma yapıp, tonlarca para döksün, diğer firmaların yaptığı gibi alır sony mobil lens modülünü çakar geçer. Oh sıfır maliyet.
Arge yapmayan bir firma neden kendi işlemci chipsetini geliştirsin, bu konuda hatırı sayılır arge maliyetlerinin altına girsin. Diğer firmaların yaptığı gibi alır Snapdragon'un en güncel chipsetini, çakar geçer?
Tasarım ve malzeme kalitesi konusuna gelince gidin bir Huawei Mate 20 pro inceleyin ve işçilik ve malzeme kalitesi nasıl olur diye fikir sahibi olun. Tasarım demişken bütün telefon formlarının aşağı yukarı birbirine benzediği günümüzden sonra asıl tasarım rekabetini önümüzdeki yıllarda katlanabilir (foldable) telefonlarda göreceğiz. İddia ediyorum en başarılı örnekler yukarıda saydığım firmalardan gelecek.
Arge yapmayan bir firma bu alanda öne çıkmak adına neden kendi hızlı şarj teknolojisini geliştirsin? Hazır yapılmışları kullanır geçer.
Yine Huawei özelinden hareket edecek olursak telefon satışı adamların genel operasyonlarında devede kulak gibi aslında. Bu firmanın asıl faaliyet alanı iletişim ve mobil şebeke altyapısı, modemler ve bağlantı teknolojileri. Bu alanda yaptıkları yatırımlar ve geliştirmelerle dünya devi altyapı firmalarını gölgede bıraktıar. Abd'nin asıl rahatsızlığı bu. Adamların kendilerine biçilen fasoncu rolünü terkedip teknoloji üretmeye başlamaları ve bu alandaki önlenemez yükselişi.
Çevre konusuna gelirsek Kyoto sözleşmesini ümzalamayan ve küresel ısınma diye bir şey olmadığını iddia eden ülke Abd'dir.
İşçi maliyetleri ve işçiye para vermekten bahsetmişsiniz. Apple, Hp, Dell, Nike gibi sayacağımız daha yüzlerce gibi bütün Abd'li işçi ve çevre dostu (!) firma işçi ücretlerini ve çevreyi önemsiyorlarsa neden üretimlerini kendi ülkelerinde yapmıyorlar da Çinli, Tayvanlı, Malezyalı İndonezyalı, Hindistanlı işçileri sömürüyorlar?
Saygılar.
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