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Huawei'nin yeni kablosuz şarj cihazı CP60'ın görüntüleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji devinin 16 Ekim'de Mate 20 serisi ile birlikte tanıtacağı söylenen kablosuz şarj cihazının görüntüleri yayınlandı. Huawei CP60 adını taşıması beklenen aksesuarın detayları haberimizde.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, 16 Ekim'de Londra'da düzenleyeceği etkinlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtacak. Son birkaç aydır Mate 20 serisiyle ilgili çok sayıda söylentinin ortaya çıktığına şahit olduk. Bunlardan biri de akıllı telefonun kablosuz şarj özelliği ile geleceğini öne sürmüştü.
Ayrıca Bkz. "Huawei: Kirin 980, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geçecek"
Kısa bir süre önce Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC), CP60 model numaralı bir kablosuz şarj cihazının bazı bilgilerini yayınlamıştı. Şimdi ise Huawei'nin kablosuz şarj cihazı olduğu iddia edilen bu aksesuarın görselleri ortaya çıktı.
Kablosuz şarj cihazını tüm açılardan gösteren fotoğraflar Twitter kullanıcısı Teme (@RODENT950) tarafından sızdırıldı. Disk şeklinde bir tasarıma sahip olan aksesuar beyaz renkte ve etrafında kırmızı bir çizgi var. Ön kısmında ise açık olduğunun anlaşılması için bir LED ışığa yer verildiğini görüyoruz.

16 Ekim'de tanıtılacak

Aksesuarın arka tarafında güç girişi için bir USB Type-C portu mevcut. Teknik özelliklerine baktığımızda kablosuz şarj cihazının 40 W (10 V/4 A) giriş gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca maksimum 15 W (12 V/1.25 A) çıkış gücü sunacağını da belirtelim. Bununla birlikte, 5 W, 7.5 W ve 10 W'lık şarjı destekleyen cihazlarla da uyumlu olacak.
Yeni kablosuz şarj cihazının Mate 20, Mate 20 Pro, Mate Porsche Design ve Huawei FreeBuds 2 Pro bablosuz kulaklığı şarj edebilmesi bekleniyor. Aksesuarın fiyat etiketi ve ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor ancak 16 Ekim'de resmen tanıtılınca muhtemelen tüm bu sorulara da yanıt bulmuş olacağız.

https://twitter.com/RODENT950/status/1043283531449999362 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 ay
Kablosuz şarjı yavaş olduğu ve şarj esnasında telefonla konuşmak için kaldırınca şarjdan çıkıp, koyunca tekrar başlaması sağlıksız bir şey diye pek sevmiyordum.
Kablolu şarjı hâlâ tercih ederim ama S9 ile havuzdan çıktıktan "Şarj noktası ıslak" dediği için yine de almak zorunda kaldım. Bir de havuza falan girdikten sonra hoparlörden düzgün ses gelmiyor diye havuzda da konuşabilmek için Philips 3900 hoparlör aldım. Miss.... philips.com.tr/...
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Grkwnxs 7 ay OverClocK1ng
Kardeş bu kadar masraf yapmak yerine havuza girerken telefonu kenara bıraksan daha kolay olmaz mı
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ctrl-alt-delete 7 ay OverClocK1ng
Hocam sizin mesajlar uzun zamandır havuz ile ilgili. Acaba yüzme hocası falan mısınız? Ben Fethiye’de yaşıyorum. Evim denize 15m. Ama devamlı girmiyorum. Konu ile alakası yok ama merak ettim.
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XuQa 7 ay
Hayret sızdırılmamış
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huawei, akıllı telefon ve
6 etiket daha cep telefonu kablosuz şarj cihazı cp60 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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