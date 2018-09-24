Huawei'nin yeni kablosuz şarj cihazı CP60'ın görüntüleri ortaya çıktı

Huawei, 16 Ekim'de Londra'da düzenleyeceği etkinlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtacak. Son birkaç aydır Mate 20 serisiyle ilgili çok sayıda söylentinin ortaya çıktığına şahit olduk. Bunlardan biri de akıllı telefonun kablosuz şarj özelliği ile geleceğini öne sürmüştü.

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Kısa bir süre önce Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC), CP60 model numaralı bir kablosuz şarj cihazının bazı bilgilerini yayınlamıştı. Şimdi ise Huawei'nin kablosuz şarj cihazı olduğu iddia edilen bu aksesuarın görselleri ortaya çıktı.

Kablosuz şarj cihazını tüm açılardan gösteren fotoğraflar Twitter kullanıcısı Teme (@RODENT950) tarafından sızdırıldı. Disk şeklinde bir tasarıma sahip olan aksesuar beyaz renkte ve etrafında kırmızı bir çizgi var. Ön kısmında ise açık olduğunun anlaşılması için bir LED ışığa yer verildiğini görüyoruz.

16 Ekim'de tanıtılacak

Aksesuarın arka tarafında güç girişi için bir USB Type-C portu mevcut. Teknik özelliklerine baktığımızda kablosuz şarj cihazının 40 W (10 V/4 A) giriş gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca maksimum 15 W (12 V/1.25 A) çıkış gücü sunacağını da belirtelim. Bununla birlikte, 5 W, 7.5 W ve 10 W'lık şarjı destekleyen cihazlarla da uyumlu olacak.

Yeni kablosuz şarj cihazının Mate 20, Mate 20 Pro, Mate Porsche Design ve Huawei FreeBuds 2 Pro bablosuz kulaklığı şarj edebilmesi bekleniyor. Aksesuarın fiyat etiketi ve ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor ancak 16 Ekim'de resmen tanıtılınca muhtemelen tüm bu sorulara da yanıt bulmuş olacağız.

https://twitter.com/RODENT950/status/1043283531449999362