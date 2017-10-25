Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı

Bu yıl bir çeyrek dönemde de olsa Apple’ı geride bırakmayı kafasına koyan Huawei, amacına adım adım yaklaşıyor. Firma yılın ilk 9 aylık döneminde 100 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı.

Büyük başarı

Firmadan yapılan açıklamada yıl bazında yüzde 19 artış yakalandığı ve ilk 9 ayda 100 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapıldığı ifade edildi. Yani aylık olarak 11 milyon civarında ortalama satış yapılmış oluyor.

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Artışa bakarak firmanın bu yıl 150 milyona yakın bir satış yapacağını tahmin etmek zor olmaz. Geçen yıl ilk 9 ayda 85 milyon civarında akıllı telefon satışı yapılmıştı. Son çeyrekte ise Mate 9 modelinin etkisiyle bu rakam 140 milyona yükseldi. Bu yıl da yine Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modelleri piyasaya çıkacak. Ülkemizde de son ikisini göreceğimiz bu modeller firmaya önemli bir katkı yapacaktır.

Huawei geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında Apple’ı geride bıraktığını açıklamıştı. Ne var ki tablolar çeyrek veya yıllık dönemlere göre hazırlandığı için bunu görme şansımız olmadı. Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreği için Huawei’nin kılpayı Apple’ı geçme şansı olduğu belirtiliyor. Birkaç gün içerisinde mali tablolar açıklanacak ve bakalım Huawei nasıl bir performans sergileyecek?