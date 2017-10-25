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Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı

Her yıl akıllı telefon pazarında üzerine biraz daha koyarak kendisini geliştiren Huawei rekorlara doymuyor. Firma ilk 9 ayda 100 milyon akıllı telefon satarak kendi rekorunu kırdı.
1 yıl
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl bir çeyrek dönemde de olsa Apple’ı geride bırakmayı kafasına koyan Huawei, amacına adım adım yaklaşıyor. Firma yılın ilk 9 aylık döneminde 100 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı.

Büyük başarı

Firmadan yapılan açıklamada yıl bazında yüzde 19 artış yakalandığı ve ilk 9 ayda 100 milyondan fazla akıllı telefon satışı yapıldığı ifade edildi. Yani aylık olarak 11 milyon civarında ortalama satış yapılmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Uygulama gelirleri rekor düzeye ulaştı"

Artışa bakarak firmanın bu yıl 150 milyona yakın bir satış yapacağını tahmin etmek zor olmaz. Geçen yıl ilk 9 ayda 85 milyon civarında akıllı telefon satışı yapılmıştı. Son çeyrekte ise Mate 9 modelinin etkisiyle bu rakam 140 milyona yükseldi. Bu yıl da yine Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modelleri piyasaya çıkacak. Ülkemizde de son ikisini göreceğimiz bu modeller firmaya önemli bir katkı yapacaktır.

Huawei geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında Apple’ı geride bıraktığını açıklamıştı. Ne var ki tablolar çeyrek veya yıllık dönemlere göre hazırlandığı için bunu görme şansımız olmadı. Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreği için Huawei’nin kılpayı Apple’ı geçme şansı olduğu belirtiliyor. Birkaç gün içerisinde mali tablolar açıklanacak ve bakalım Huawei nasıl bir performans sergileyecek?

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-breaking-records-in-2017-over-100-million-smartphones-shipped-so-far_id99218 Yorum Yaz
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canmania 1 yıl en beğenilen
Geleceğin "premium" da olduğunu görüp, kendilerini ucuz, operatör telefonu olmaktan kurtardılar. Şimdi zirveye oynuyorlar.
Önce sponsorluklarla marka imajını düzelttiler. Kendi işlemcilerini geliştirip,Kamerada Leica 'nın desteği ile rakiplerini yakalayıp, önüne geçtiler.Ayrıca Türkiye'deki müşteri hizmetleri de çok başarılı.Yılların iPhone kullanıcısı olarak çevremde gördüğüm p9 ve p10 modellerinden çok etkilendim.Bir gün android e geçersem ilk tercihim Huawei olur.
Geleceğin "premium" da olduğunu görüp, kendilerini ucuz, operatör telefonu olmaktan kurtardılar. Şimdi zirveye oynuyorlar.Önce sponsorluklarla marka imajın...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye için arama motoru deniliyor hediyeyi sadece tukcell kapıyor ????
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annieste 1 yıl
ben de huawei markada p10 lite ile p9 arasında kalmıştım. p9 aldım. çok memnunum. p10 lite bilemiyorum, kamerası yetersiz bence en azından lazer oto focus koyabilirdi huawei. gücünüz yetiyorsa p10 alın.
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ogzhnakcy90 1 yıl
1,5 yıllık p9 kullanıcısı olarak memnuniyetle kullanıyorum artık benim için iPhone ve iOS bitmiştir. Bunu bana dedirtebildi bu marka. Zirve her türlü hakkıdır. Bir sonraki telefonum muhtemelen P11 plus olacak. Başarılarının devamını diliyorum Huawei'in
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fuujitsu 1 yıl
Huawei Samsung dan sıkılanların mekanı olur ancak.
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Glorfindel1907 1 yıl fuujitsu
fuujitsu
Huawei Samsung dan sıkılanların mekanı olur ancak.


Güldürdün hocam, Mesaj yazmak için mesaj kısmına girerken'ki veya arama yaparken girilen arama ekranındaki o hafif kasılmalardan vazgeçemez kimse kolay kolay alışkanlık olmuştur
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Glorfindel1907 1 yıl
Adamlar bir hedef koymuşlar kendilerine ve onun için çalışıyorlar gerçekten yaptıkları cihazlarda kullanıcılarını memnun ettiği sürece başarısı devam edecektir.
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nightsoldier 1 yıl
çindeki pazar payının yüksek olması da bunda etken. Bir de sunumlarda anlattıkları hiçbir özellik kağıt üzerinde kalmıyor. Gerçekten kullanılabilir oluyor. Arayüzü akıcı, güncelleme konusunda başarılı, kamerası zaten sektörün en iyilerinden. Oppo ile benzer dönemlerde ortaya çıkmasına rağmen dünyaya açılmayı başarabilmiş bir marka oldu. Bunda stratejik anlamda doğru şeyler yapılmasının katkısı büyük. Zira cihazla değil, altyapıyla yola çıktılar. Pazara girecekleri ülkeyi iyi araştırdılar, o ülke kullanıcısının ne istediğini iyi belirledirler ve altyapılarını buna göre şekillendirdi. Cihazlarını da buna göre tasarladı. Ekonomisi güçlü ülkelerde boy gösterebilmek için porsche ile bile ortaklık yaptı.
Diğer markalar orta seviye cihazlarını yazıcıdan bastılar ve sattılar. Sonrada dönüp bakmadılar. Ama huawei orta seviye cihazlarına güncelleme desteğini hiç kesmedi. p9 ve p9 lite 2017de bunu gördük mesela. Fiyatını da düşük tutmayı başarabildiği için satış rakamlarını arttırdı.
huaweinin biraz daha pazarlama faliyetlerine hız vermesi gerek. Şu anda marka algısı fısıltı gazetesiyle gidiyor. Yani millet birbirinden görüp, beğenip satın alıyor.
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damn2u 1 yıl
Bende işlemcilerinin minimum enerji harcamasıyla çalışmasını ve optimizasyonun en üst seviyede olmasını isterim fakat Huawei ve Mediatek söz konusu olunca durum tam tersi söz konusu. Günlük kullanım senaryosunda da değişen bir şey söz konusu değil. OP5 en iyi sonuçları alıyor her seferinde. Benide çok şaşırttı açıkcası bu pil performansı fakat demek ki yapılabiliyormuş. Umarım OnePlus firmasını bu konuda örnek alabilirler.
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canmania 1 yıl en beğenilen
Geleceğin "premium" da olduğunu görüp, kendilerini ucuz, operatör telefonu olmaktan kurtardılar. Şimdi zirveye oynuyorlar.
Önce sponsorluklarla marka imajını düzelttiler. Kendi işlemcilerini geliştirip,Kamerada Leica 'nın desteği ile rakiplerini yakalayıp, önüne geçtiler.Ayrıca Türkiye'deki müşteri hizmetleri de çok başarılı.Yılların iPhone kullanıcısı olarak çevremde gördüğüm p9 ve p10 modellerinden çok etkilendim.Bir gün android e geçersem ilk tercihim Huawei olur.
1 Yanıt Yanıtla +22
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kadirirdem 1 yıl canmania
Katılıyorum,Akıllıca davrandılar.
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damn2u 1 yıl
Huawei artık enerji verimliliği, donanım/yazılım uyumu konusuna çalışsa iyi olacak. Kirin ve Mediatek benim için enerji verimliliği konusunda sınıfta kalıyor dediğimde bir çok üye karşı çıkmıştı. Bugun gördük ki yapılan pil testlerinde sonuç maalesef benim söylediğim gibi. Amiral gemi sınıfı telefonlar arasında 4K kapasiteli bataryası ile öne çıktığı iddia edilen Mate 10 maalesef ki beklenti içine girenleri epey üzecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


https://www.youtube.com/watch?v=lXp-4QyJpmo
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mansurmarsak 1 yıl damn2u
Bu testi ben de izledim ancak gerçek bir günlük kullanım senaryosunda sonuçların çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Testte defalarca benchmark üstüne benchmark yapılıyor ve işlemci genellikle hep üst frekanslar da çalışıyor ancak günlük kullanım senaryosunda mesela facebook ta gezerken İnternete girerken işlemci ne kadar güç harcıyor bu çok daha önemli...
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kraix 1 yıl damn2u
damn2u

Huawei artık enerji verimliliği, donanım/yazılım uyumu konusuna çalışsa iyi olacak. Kirin ve Mediatek benim için enerji verimliliği konusunda sınıfta kalıyor dediğimde bir çok üye karşı çıkmıştı. Bugun gördük ki yapılan pil testlerinde sonuç maalesef benim söylediğim gibi. Amiral gemi sınıfı telefonlar arasında 4K kapasiteli bataryası ile öne çıktığı iddia edilen Mate 10 maalesef ki beklenti içine girenleri epey üzecek.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


https://www.youtube.com/watch?v=lXp-4QyJpmo

Cips paketi gibi batarya var galiba içerisinde kocaman görünüyor ama yarısı boş mu acaba???
Sayısal mı sadece yoksa?
Enerji optimizasyonu açısından bu kadar kötü olmamalı bir güncelleme şart umarım fark ederler.
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