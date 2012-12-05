Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei telefon-tablet melezini 2013'ün başında piyasaya sürmeye hazırlanıyor

6 yıl
687
1
20
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaklaşık iki ay önce bir telefon-tablet melezi geliştirdiği ve seri üretime hazırlandığı öne sürülen Huawei'nin bu yöndeki çalışmaları bugün resmi ağızdan doğrulandı. Uzak doğulu mobil üreticinin üst düzey başkan yardımcısı olan Yu Chengdong, Sina Weibo paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı mesajlarda, firmasının melez bir aygıt hazırladığını resmen dile getirdi.
Samsung'un Galaxy Note II modelini kullandığını belirten Chengdong, kendi geliştirdikleri telefon-tablet melezinin çok daha iyi olduğu, Note 2'ye oranla çok daha ucuz fiyatlandırılacağını belirterek büyük telefon severlerin Huawei markalı bu çözümü beklemelerini tavsiye etti. Cihazı detaylandırırken "dev ekranlı" tabirini kullanan yönetici, akıllara Ascend Mate adıyla sızan 6.1 inçlik modeli getirdi. 5.5 inç büyüklüğündeki Galaxy Note II'den çok daha büyük bir dokunmatik paneli bünyesinde barındıran telefonun Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü olduğu bildirilmişti. Ascend Mate'in iddiaya konu olan detayları arasında şu teknik özellikler de yer alıyor; 1.8GHz dört çekirdekli üçüncü nesil Huawei K3V3 çipset, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, Huawei Emotion 1.5 kullanıcı arayüzü ve 4,000 mAh pil.
9.9mm kalınlığında dizayn edildiği iddia edilen telefon, eğer gerçekten 6.1 inç, yani yaklaşık 15.5 santimetrelik bir ekranla satışa sunulursa 5 inç üstü segmentinde kendine yeni bir sınıf oluşturmuş olacak. Son bir yıldır özellikle Samsung'un yatırımları sonucu büyük üne kavuşan 5 inç üstünde ekrana sahip mobil cihazlar, şu dönemde en parlak dönemini yaşıyor. Tüketicilerin yadsınamaz ilgisi sonucu üst düzey akıllı telefonların da 5 inç boyutuna ulaşmaya başladığı görülürken telefon-tablet melezi olarak nitelenen ürünlerin 6 inçe ulaşması kaçınılmazdı. Şuan için böyle bir modelin kesinleştiğini söylemek güç olsa da benzer özelliklerde bir hibrit aygıtın önümüzdeki yıl geleceği resmen onaylandı.
Şubat 2013'teki yeni Çin yılı kutlamalarından önce başlayan alışveriş sezonuna yetişmek isteyen Huawei'nin elini çabuk tutup önümüzdeki günlerde melez telefonunu ülkesinde duyuracağı ve kısa süre içerisinde tüketiciyle buluşturacağı tahmin ediliyor. 

http://www.cnmo.com/news/205913.html?ystfuv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Mr Worldwide
Bir Galaxy Note çakması daha

Bir Dell Streak 5 Çakması Daha: Samsung Galaxy Note
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacan_1905 6 yıl
Kasa Çok Kötü Tutmaz Bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
sağlam bir şeye benzemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simulacrux 6 yıl
pandawillde muadilleri var zaten pil hariç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Huawei tasarım olarak iyi işler yapmaktayken neden böyle çirkin bir ürünle bu piyasaya adım atmak istiyor anlamadım. Gerçi doğru durmadan her şey,n patentini alan markalar olduğundan yapacak pek fazla bir şey kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
6.1 ınc bana hitap etmiyor ama mutlaka isteyen olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanr 6 yıl
Bu telefonu sadece basketçiler falan kullanır heralde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimi_raikonen 6 yıl
bir telefon için 6 inc fazla büyük olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 6 yıl
Dijital fotoğraf çerçevesi gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 6 yıl
Bir telefon olarak 6 inçi duymak biraz fazla oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihsando77 6 yıl
aman bea daha demin note2 siparişi verdim..Nedir bu ya?Huawei iddalı geliyorda bence kurumsal olarak kendisini toparlaması 4-5 yıl alır.hayır kesinlikle bok atmıyorum ve kendimi rahatlatmaya çalışmıyorum..:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddi Kedii 6 yıl
Herkes 6,1 e sallar şimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
687 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
3 etiket daha huawei telefon tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim