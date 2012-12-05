Huawei telefon-tablet melezini 2013'ün başında piyasaya sürmeye hazırlanıyor





Yaklaşık iki ay önce bir telefon-tablet melezi geliştirdiği ve seri üretime hazırlandığı öne sürülen Huawei'nin bu yöndeki çalışmaları bugün resmi ağızdan doğrulandı. Uzak doğulu mobil üreticinin üst düzey başkan yardımcısı olan Yu Chengdong, Sina Weibo paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı mesajlarda, firmasının melez bir aygıt hazırladığını resmen dile getirdi.

Samsung'un Galaxy Note II modelini kullandığını belirten Chengdong, kendi geliştirdikleri telefon-tablet melezinin çok daha iyi olduğu, Note 2'ye oranla çok daha ucuz fiyatlandırılacağını belirterek büyük telefon severlerin Huawei markalı bu çözümü beklemelerini tavsiye etti. Cihazı detaylandırırken "dev ekranlı" tabirini kullanan yönetici, akıllara Ascend Mate adıyla sızan 6.1 inçlik modeli getirdi. 5.5 inç büyüklüğündeki Galaxy Note II'den çok daha büyük bir dokunmatik paneli bünyesinde barındıran telefonun Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü olduğu bildirilmişti. Ascend Mate'in iddiaya konu olan detayları arasında şu teknik özellikler de yer alıyor; 1.8GHz dört çekirdekli üçüncü nesil Huawei K3V3 çipset, 2GB RAM, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, Huawei Emotion 1.5 kullanıcı arayüzü ve 4,000 mAh pil.

9.9mm kalınlığında dizayn edildiği iddia edilen telefon, eğer gerçekten 6.1 inç, yani yaklaşık 15.5 santimetrelik bir ekranla satışa sunulursa 5 inç üstü segmentinde kendine yeni bir sınıf oluşturmuş olacak. Son bir yıldır özellikle Samsung'un yatırımları sonucu büyük üne kavuşan 5 inç üstünde ekrana sahip mobil cihazlar, şu dönemde en parlak dönemini yaşıyor. Tüketicilerin yadsınamaz ilgisi sonucu üst düzey akıllı telefonların da 5 inç boyutuna ulaşmaya başladığı görülürken telefon-tablet melezi olarak nitelenen ürünlerin 6 inçe ulaşması kaçınılmazdı. Şuan için böyle bir modelin kesinleştiğini söylemek güç olsa da benzer özelliklerde bir hibrit aygıtın önümüzdeki yıl geleceği resmen onaylandı.

Şubat 2013'teki yeni Çin yılı kutlamalarından önce başlayan alışveriş sezonuna yetişmek isteyen Huawei'nin elini çabuk tutup önümüzdeki günlerde melez telefonunu ülkesinde duyuracağı ve kısa süre içerisinde tüketiciyle buluşturacağı tahmin ediliyor.

http://www.cnmo.com/news/205913.html?ystfuv