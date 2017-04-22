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Huawei ve Google'a dolandırıcılık suçlaması

Google ve Huawei, Nexus 6P model akıllı telefonlardaki bootloop ve batarya sorunları yüzünden, kullanıcılar tarafından mahkemeye verildi. Detaylar haberimizde.
2 yıl
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Cep Telefonları
Furkan Babur
Yazar
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Huawei ve Google'a dolandırıcılık suçlaması
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Üretimi Huawei tarafından yapılan Google Nexus 6P, 2015'in sonlarına doğru satışa sunulmuş ve Nexus 6'ya kıyasla daha küçük ekran ve daha güçlü batarya ile kullanıcılarla buluşmuştu. Tabi bu artılarının yanı sıra satışa sunulduktan kısa bir süre sonra kasadaki çatlaklar, kırılmalar ve mikrofonun ses kalitesindeki düşüş gibi problemlerle gündeme gelen cihaz şimdi bootloop ve bataryanın aniden boşalması ile tekrar gündeme gelmiş durumda. Önceki sorunlardan farklı olarak kullanıcılar bu kez Google ve Huawei'e dava açtı.


Doğu Teksas Bölge Mahkemesi'nde açılan davada kullanıcıları avukatı Google ve Huawei'in; telefon satışa çıktığı tarihten beri kullanıcıların şikayetlerini ve Nexus 6P'nin problemlerini bildiklerini ancak buna rağmen akıllı telefonu satmaya devam ettiklerini belirtirken telefonların eylül 2016'dan beri bootloop sorunu ve batarya dolu olmasına rağmen aniden telefonun kapanması gibi bir problemle karşılaştığını dile getirdi.


Bootloop sorunu yaşandığı zaman telefonun ''500$ değerinde bir kağıt parçasına'' döndüğünü dile getiren kullanıcılar, bu sorunun telefonun bütün güzel yanlarını ortadan kaldırdığını dahası telefonda depoladıkları dosyaların da kaybolmasına neden olduğunu bildirdi. Kullanıcıların istediği şey ise ya zararlarının Google ve Huawei tarafından karşılanması ya da üreticilerin telefonları geri toplayarak problemleri ortadan kaldırıp kullanıcılara tekrar teslim etmeleri.


Bugüne Kadar Sonuç Alan Yok 

Daha önce LG'nin G4, V10, G5, V20 serisi akıllı telefonlarında ve Nexus 5X'te bulunan, telefonu kullanılamaz hale getiren bir dizi problem için bazı kullanıcılar dava açmıştı ancak sonuç alamamıştı. Geçmişteki kararlar göz önünde bulundurulduğunda bu davanın da sonuçsuz kalma ihtimali yüksek ancak kullanıcılar bu defa oldukça kalabalık ve bir o kadar da kararlı görünüyor. Bu da Google ve Huawei'in belli bir ücret karşılığında kullanıcıların Nexus 6P cihazlarını, farklı bir akıllı telefon modeliyle değiştirebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. 

https://chimicles.com/wp-content/uploads/2017/04/Google-Bootloop-complaint-AS-FILED-H0064380xCF4AF.pdf Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
para olucak iphone 7plus alıcaksın
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BackConnect 2 yıl
Nexus 6p sahibiyim. Bir senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Tek problemim mikrofon problemi idi.( Konuştuğum kişiler beni duyamıyordu. Ses boğuk ve derinden gidiyordu.) Benim cihazı beğenince Hanıma da Nexus 6p aldım. Onun cihazda herhangi bir problem yok. Anladığım kadarıyla her cihazda bahsedilen problemler yok. Bazıları da yazılımsal. Mesela ben cihazı root ettim ve sistem dosyasından gürültü önleyici mikrofonu devre dışı bırakınca mikrofon problemim çözüldü.
Batarya ve kamerasından da acaip memnunum. Nazar değmesin 4 4lük bir cihaz bana göre Nexus 6p.
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shadowtr 2 yıl BackConnect
Orijinalden alıntı: BackConnect
Nexus 6p sahibiyim. Bir senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Tek problemim mikrofon problemi idi.( Konuştuğum kişiler beni duyamıyordu. Ses boğuk ve derinden gidiyordu.) Benim cihazı beğenince Hanıma da Nexus 6p aldım. Onun cihazda herhangi bir problem yok. Anladığım kadarıyla her cihazda bahsedilen problemler yok. Bazıları da yazılımsal. Mesela ben cihazı root ettim ve sistem dosyasından gürültü önleyici mikrofonu devre dışı bırakınca mikrofon problemim çözüldü.
Batarya ve kamerasından da acaip memnunum. Nazar değmesin 4 4lük bir cihaz bana göre Nexus 6p.

Demek ki senin gürültü önleyici mikrofon bozukmuş. Normalden fazla ses alıyor ve senin seslerini de maskeliyor demek ki.
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kadirirdem 2 yıl
Kullanıcılar haklı "dolandırıcılık" olmuş gibi görünüyor.
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Angel of the Lord 2 yıl
İlk LG'yi etselerdi keşke.
Edit: etmişler ama bir şey olmamış. Kırk senedir telefon üretiyorsunuz hala aynı temel sorun. Nedenini anlamak güç.
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