Galaxy S8'in Samsung'a maliyeti ne kadar?

Samsung Galaxy S8, geçen yılın Galaxy S7 modeline kıyasla daha pahalı, çünkü iç bileşenleri önceki modellerden daha yüksek fiyatlara sahip. Malzeme listesi, Galaxy S7 modeliyle karşılaştırıldığında Samsung'un Galaxy S8'i üretmek için daha fazla para harcaması gerektiği ortaya çıkıyor.

IHS Markit tarafından açıklanan malzeme listesi, Galaxy S8'in içerisindeki bileşenlerin 301.60$'lık toplam fiyat etiketi taşıdığını ve eklenen 5.9$ imalat giderleri ile faturanın her ünite için 307.50$'a ulaştığını gösteriyor. Bu da Samsung'un S8 üretmek için Galaxy S7'den 43.34$ daha fazla ödemesi gerektiği anlamına geliyor.

Galaxy S8'in maliyeti ayrıca Galaxy S7 edge'in toplam maliyetinden 36.29$ daha yüksek. Maalesef, raporda her bileşenin ayrı ayrı fiyatları yok. Ancak NAND flash bellek ve DRAM'ın top maliyeti 41.50$ olmakla birlikte 3.000mAh pilin fiyatının 4.50$ dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca cihazdaki ön ve arka kamera modüllerinin 20.50$, parmak izi algılayıcısı da dahil olmak üzere tüm sensörlerin 6.50$ olduğunu görüyoruz.

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Samsung Galaxy S8'deki AMOLED ekran panelinin maliyeti 85$ olarak listelenirken cihaza güç veren Exynos 8895 yonga setinin 45$'a mal olduğu belirtiliyor. Akıllı telefondaki Gorilla Glass 5 korumalı arka panelinin cihaza eklediği maliyet ise 5.70$.

Perakende fiyatından çeşitli harcamalar düşülüyor

Galaxy S8 şu an yaklaşık 720$ karşılığında satılıyor ve bu fark üretim maliyeti ile en düşük perakende fiyatı arasındaki farkın tam 412.5$ olduğunu gösteriyor.

Türkiye için geçerli S8 fiyat etiketi ise son indirimle birlikte 3.999 TL olmuş durumda. Yani Samsung'a toplam maliyeti bugünkü kura göre 1.120 TL olan cihazla ülkemizdeki fiyat etiketi arasında tam 2.879 TL fark var. Ancak diğer masraflar, nakliye ve pazarlama giderleri ve ülkeye bağlı olarak değişen ithalat ücretleri bu farktan düşülüyor.

Buna ek olarak perakendeciler ve operatörler her satıştan indirim yapıyorlar. Bu nedenle bir Galaxy S8 akıllı telefon satışından Samsung'un eline ne kadar para geçtiğini söylemek oldukça zor.

Yine de ön siparişlerin Samsung'un kendi ülkesinde geçtiğimiz yılki kayıtların üzerine çıkarak 1 milyonu geçtiğini düşünürsek, şirketin Galaxy S8 satışılarından oldukça yüksek bir kar elde edeceğini söylemek mümkün.

http://www.businesswire.com/news/home/20170420006672/en/ADDING-MULTIMEDIA-Galaxy-S8-Materials-Costs-Highest