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Galaxy S8'in Samsung'a maliyeti ne kadar?

Türkiye'de neredeyse 2. el araba fiyatına satılan Samsung Galaxy S8'in üretim maliyeti ortaya çıktı. Cihazın toplam maliyetiyle Türkiye satış fiyatı arasında ne kadar fark var? Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S8, geçen yılın Galaxy S7 modeline kıyasla daha pahalı, çünkü iç bileşenleri önceki modellerden daha yüksek fiyatlara sahip. Malzeme listesi, Galaxy S7 modeliyle karşılaştırıldığında Samsung'un Galaxy S8'i üretmek için daha fazla para harcaması gerektiği ortaya çıkıyor.
IHS Markit tarafından açıklanan malzeme listesi, Galaxy S8'in içerisindeki bileşenlerin 301.60$'lık toplam fiyat etiketi taşıdığını ve eklenen 5.9$ imalat giderleri ile faturanın her ünite için 307.50$'a ulaştığını gösteriyor. Bu da Samsung'un S8 üretmek için Galaxy S7'den 43.34$ daha fazla ödemesi gerektiği anlamına geliyor.
Galaxy S8'in maliyeti ayrıca Galaxy S7 edge'in toplam maliyetinden 36.29$ daha yüksek. Maalesef, raporda her bileşenin ayrı ayrı fiyatları yok. Ancak NAND flash bellek ve DRAM'ın top maliyeti 41.50$ olmakla birlikte 3.000mAh pilin fiyatının 4.50$ dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca cihazdaki ön ve arka kamera modüllerinin 20.50$, parmak izi algılayıcısı da dahil olmak üzere tüm sensörlerin 6.50$ olduğunu görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S8'deki kırmızı ekran sorununu düzeltecek güncelleme geliyor"
Samsung Galaxy S8'deki AMOLED ekran panelinin maliyeti 85$ olarak listelenirken cihaza güç veren Exynos 8895 yonga setinin 45$'a mal olduğu belirtiliyor. Akıllı telefondaki Gorilla Glass 5 korumalı arka panelinin cihaza eklediği maliyet ise 5.70$.

Perakende fiyatından çeşitli harcamalar düşülüyor

Galaxy S8 şu an yaklaşık 720$ karşılığında satılıyor ve bu fark üretim maliyeti ile en düşük perakende fiyatı arasındaki farkın tam 412.5$ olduğunu gösteriyor.
Türkiye için geçerli S8 fiyat etiketi ise son indirimle birlikte 3.999 TL olmuş durumda. Yani Samsung'a toplam maliyeti bugünkü kura göre 1.120 TL olan cihazla ülkemizdeki fiyat etiketi arasında tam 2.879 TL fark var. Ancak diğer masraflar, nakliye ve pazarlama giderleri ve ülkeye bağlı olarak değişen ithalat ücretleri bu farktan düşülüyor.
Buna ek olarak perakendeciler ve operatörler her satıştan indirim yapıyorlar. Bu nedenle bir Galaxy S8 akıllı telefon satışından Samsung'un eline ne kadar para geçtiğini söylemek oldukça zor.
Yine de ön siparişlerin Samsung'un kendi ülkesinde geçtiğimiz yılki kayıtların üzerine çıkarak 1 milyonu geçtiğini düşünürsek, şirketin Galaxy S8 satışılarından oldukça yüksek bir kar elde edeceğini söylemek mümkün.

http://www.businesswire.com/news/home/20170420006672/en/ADDING-MULTIMEDIA-Galaxy-S8-Materials-Costs-Highest Yorum Yaz
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10ff 2 yıl
bir de apple'i listelesenize sıkıyorsa?
kenarlardaki 50 hektarlik cercevenin maliyeti, ekrandan daha fazladir eminim
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dr20mouse 2 yıl
5000 liraya düzgün araba mı var varsa diyinde alayım. Artık araba kıyaslaması yapmamak lazım kıçı kırık bir şahin bile 7-8'den başlıyor artık.
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Sazankiller 2 yıl
iphone 7 plus un maliyeti daha fazla olduğu için mi 5 bin küsür e satiliyor üstelik işlemci haricinde bişey geliştirmiyorlar arge yok ver parayi satın al parçaları köle sistemiyle işçi çalıştıran foxcon a birleştirt

iphone 7 plus un maliyeti daha fazla olduğu için mi 5 bin küsür e satiliyor üstelik işlemci haricinde bişey geliştirmiyorlar arge yok ver parayi satın al par...
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DH Misafiri 2 yıl
virginia da garson olan zaten adam olmadigi icin virginiada garson. Gelmis bir de burasi icin oy da vermistir allahin belasi. Birde hala konusuyor esek herif.
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gangstarap34 2 yıl
Ucuza üretmeseler nasıl dünyaya satacaklar!
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FlyingUnderpants 2 yıl
Parça maliyeti kadar reklam ve diğer giderleri de hesaba kattığımızda kar marjının tahmin edilen kadar olmadığı aşikar. Ayrıca bir arkadaşın dediği gibi ABD ve Avrupa'da asgari ücret ile bundan 3-4 tane alabiliyorsun. Türkiye'de ise 3-4 aylık asgari ücret ile bir telefon alabiliyorsun. İşte bütün mesele bu.
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kilinchaci 2 yıl
Ülke olarak dünya çapında doğru düzgün üretimimiz yok Samsung'a falan bok atıyorlar ya da diğer firmalara , bu arada Samsungun AR-GE ye günlük yatırımı 45milyon dolar. Sadece telefon markası olarak düşünmeyin. Adam üretmiş iyi ya da kötü , bu fiyatı bir herhangi telefonun haketmediğini biliyoruz zaten. Adam dünyada ilk 10 nm işlemci üretmiş, bu işin şov kısmıdır. Telefon satar satmaz , önemli olan gelişimdir diğer firmalara göz dağı verip gel sana da satıyım demektir. Biz niye yapamıyoruz böyle şeyler , Bizi kıskanan Almanya nın volkswagen fabrikasına bakın mesela .birbirimizi uyutmaya devam edelim Ve forumlarda boş boş yorum yaparız işte.
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3arbar 2 yıl
parça birim maliyetleri toplu alındığı için acayip ucuza geliyor.zaten telefon dediğimiz şey küçük olduğu için materyal maliyetide düşüyor.
bugün misal 50 dolara akıllı telefon satıyorlar.ne kadara üretiliyor bu telefon.?
özetle 301 dolar üretim maliyeti falan hikayedir.
telefonlar o kadar ucuza üretilip yüksek kar sağladığı için her önüne gelen telefon satmaya çalışıyor.
arge olayını daha öncede yazdım.akıllı telefon olayı artık kopyala yapıştır oluyor.arge falan hikaye.arge çalışmaları bitti aga.o işler 10 sene önceydi.
2,5 kiloluk notebook lar 400 dolara satılıyor .bunun metaryel maliyetini düşün.bide şu var.yani notebookların yaptığı işi biz küçük bir alana sığdırdık ve yüksek teknoloji gerekiyordu bundan maliyetler arttı.böyle bişeyde yok.notebookların yaptığı işi telefonlar yapamıyor.sadece basit tüketime dayalı şeyleri yapıyorlar.güç olarak zayıflar.
amiral geminin üreticiye yada toplayıcıya toplam maliyeti 100 doları geçmez.
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DigitalWorld 2 yıl 3arbar
Orijinalden alıntı: 3arbar
parça birim maliyetleri toplu alındığı için acayip ucuza geliyor.zaten telefon dediğimiz şey küçük olduğu için materyal maliyetide düşüyor.
bugün misal 50 dolara akıllı telefon satıyorlar.ne kadara üretiliyor bu telefon.?
özetle 301 dolar üretim maliyeti falan hikayedir.
telefonlar o kadar ucuza üretilip yüksek kar sağladığı için her önüne gelen telefon satmaya çalışıyor.
arge olayını daha öncede yazdım.akıllı telefon olayı artık kopyala yapıştır oluyor.arge falan hikaye.arge çalışmaları bitti aga.o işler 10 sene önceydi.
2,5 kiloluk notebook lar 400 dolara satılıyor .bunun metaryel maliyetini düşün.bide şu var.yani notebookların yaptığı işi biz küçük bir alana sığdırdık ve yüksek teknoloji gerekiyordu bundan maliyetler arttı.böyle bişeyde yok.notebookların yaptığı işi telefonlar yapamıyor.sadece basit tüketime dayalı şeyleri yapıyorlar.güç olarak zayıflar.
amiral geminin üreticiye yada toplayıcıya toplam maliyeti 100 doları geçmez.

Al işte ya.
Arkadaş nihayet beni anlayan bir adam çıktı.
5000TL fiyat çıkınca bağır bağır bağırdım sakın ola almayın fiyatı düşecek diye. Kimse takmadı. Hala mesajlarım duruyor youtube da. Aha da düştü. Ki daha da düşebilir. S8+ ı %40 kar ile 4000TL ye satabilirler. Çok rahat hem de.
Hediye çeki falan dağıtacaklarına adam gibi telefonu 3500TL yapsınlar alalım. O kadar. :D 2000TL yapsınlar diyip imkansızı istemek de olmaz şimdi. :D Ya en azından S7 Edge Black Pearl 128GB ı 2899TL yapsalar da alsam. :D
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drjacob 2 yıl
ilk defa iPhone dışında bir telefon beğendim , fiyatları düşsede alsak
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AlicanNalbat 2 yıl
FanDroid'ciler doluşmuş. Allah korusun...
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CENS. 2 yıl
Tam yazmaya girecektim başka bir arkadaş belirtmiş.
Parça maliyetini toplayarak toplam maliyeti kesin oymuş gibi göstermek kadar saçma sapan bi olay daha yoktur herhalde.
Tasarım, batarya, işlemci, kamera, hoparlör, mikrofon, tuş, arayüze kadar daha bir çok şeyin bedava olduğunu sanılıyor galiba.(Parça olarak değil geliştirme giderleri)
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BatuhanXxX 2 yıl
300 dolar maliyeti. Mağazaların karı 100 Dolar. 25 Dolar reklam 50 Dolar Geliştirme 25 Dolar Ek giderler olsun. 500 Dolar. 220 Dolar Samsungun karı. Ayrıca belirli bir satış rakamına ulaşınca reklam ve geliştirme giderlerini karşılamış yani sıfırlamış olacak. zaman 500 dolar bandına düşecektir. Samsungun çoğu modelinde olduğu gibi.
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aycibin 2 yıl
yukarıda cihaz maliyetine göre satış fiyatı kıyaslayanlara kırmadan demek isterimki bu maliyete indirmenin de bir arge maliyeti var.adamlar en başta o yatırımı çıkarmak zorunda.
ama serviste parça değişimlerinde asıl haksızlık var:
3.000mAh pil $4.5 -> serivste $50
kamera 20.50$ -> serviste $100
amoled panel $85 -> seviste $250
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