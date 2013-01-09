Huawei ve HiSilicon, yılın ikinci yarısında Cortex-A15 mimarisine geçiyor





Geçen yıl Şubat ayındaki MWC 2012 fuarında hem kendi tasarımı olan işlemcisini, hem de bu işlemciyi barındıran Ascend D Quad modelini tanıtan Huawei, büyük yankı uyandırmıştı.





K3V2 adlı bu işlemci HiSilicon ve Huawei ortaklığında TSMC tarafından üretiliyor. 40nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A9 tabanlı işlemci ve beraberinde yer alan HiSilicon grafik birimi, akıllı güç yönetimi sayesinde kullanım şartlarına göre saat hızlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Böylece Huawei yonga tasarım şefine göre, Tegra 3'ten yüzde 30-40 daha performanslı bir işlemci ortaya çıkıyor. Tasarım şefi ayrıca güç tüketiminin yardımcı çekirdek ile ilgili olmadığını, işleri doğru yapmak ile ilgili olduğunu açıklayarak NVIDIA'ya taş atmayı ihmal etmemişti. Ancak uzmanlar bu farkın hiçbir zaman benchmark sonuçlarına yansımadığını belirtiyor.





Huawei'nin K3V2 işlemcisi CES 2013 fuarında tanıtılan 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik HD ekranlı Ascend Mate modellerinde de gördük. Firmanın bu yıl ki planı ise Cortex-A15 mimarisine geçiş yapmak.





Engadget'e konuşan Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Richard Yu, Cortex-A15 mimarisini temel alacak K3V3 yongasetinin yılın ikinci yarısında pazara sunulacağını açıkladı. Teknik detaylar şimdilik bilinmese de Yu, Ascend D2 ve Ascend Mate modellerinin devam versiyonlarında bu işlemcinin boy göstereceğini belirtiyor. Tahminler MWC 2013 fuarında erken versiyonlarını görebileceğimiz yönünde.





Kendi işlemcisini tasarlayarak dışa bağımlılığı en aza indirmek isteyen Huawei, bununla birlikte yılın ikinci yarısı gibi biraz geç bir tarihte Cortex-A15 işlemcilerini pazara sunacak. Samsung ilk ürünlerini geçen yıl pazara sunmuşken, Qualcomm ve NVIDIA yaz döneminden önce muhtemelen Cortex-A15 mimarili işlemcileri ile mobil cihazlarda boy gösterecek. Yine de Çin'de güçlü bir talebe sahip olan Huawei'nin bu gecikmesi bir dezavantaj olmayabilir.