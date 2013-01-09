Huawei ve HiSilicon, yılın ikinci yarısında Cortex-A15 mimarisine geçiyor

Haber Editörü
Geçen yıl Şubat ayındaki MWC 2012 fuarında hem kendi tasarımı olan işlemcisini, hem de bu işlemciyi barındıran Ascend D Quad modelini tanıtan Huawei, büyük yankı uyandırmıştı.
K3V2 adlı bu işlemci HiSilicon ve Huawei ortaklığında TSMC tarafından üretiliyor. 40nm fabrikasyon sürecine sahip olan Cortex-A9 tabanlı işlemci ve beraberinde yer alan HiSilicon grafik birimi, akıllı güç yönetimi sayesinde kullanım şartlarına göre saat hızlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Böylece Huawei yonga tasarım şefine göre, Tegra 3'ten yüzde 30-40 daha performanslı bir işlemci ortaya çıkıyor. Tasarım şefi ayrıca güç tüketiminin yardımcı çekirdek ile ilgili olmadığını, işleri doğru yapmak ile ilgili olduğunu açıklayarak NVIDIA'ya taş atmayı ihmal etmemişti. Ancak uzmanlar bu farkın hiçbir zaman benchmark sonuçlarına yansımadığını belirtiyor.
Huawei'nin K3V2 işlemcisi CES 2013 fuarında tanıtılan 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik HD ekranlı Ascend Mate modellerinde de gördük. Firmanın bu yıl ki planı ise Cortex-A15 mimarisine geçiş yapmak.
Engadget'e konuşan Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Richard Yu, Cortex-A15 mimarisini temel alacak K3V3 yongasetinin yılın ikinci yarısında pazara sunulacağını açıkladı. Teknik detaylar şimdilik bilinmese de Yu, Ascend D2 ve Ascend Mate modellerinin devam versiyonlarında bu işlemcinin boy göstereceğini belirtiyor. Tahminler MWC 2013 fuarında erken versiyonlarını görebileceğimiz yönünde.
Kendi işlemcisini tasarlayarak dışa bağımlılığı en aza indirmek isteyen Huawei, bununla birlikte yılın ikinci yarısı gibi biraz geç bir tarihte Cortex-A15 işlemcilerini pazara sunacak. Samsung ilk ürünlerini geçen yıl pazara sunmuşken, Qualcomm ve NVIDIA yaz döneminden önce muhtemelen Cortex-A15 mimarili işlemcileri ile mobil cihazlarda boy gösterecek. Yine de Çin'de güçlü bir talebe sahip olan Huawei'nin bu gecikmesi bir dezavantaj olmayabilir.
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Yukarıdaki işlemcili telefon incelemesi vardı DH de.
Telefonun işlemcisi belli yani iyiydi ama oyun oynarken falan acayip kasıyordu.
Sadece donanım değil yazılım da iyi optimize olmazsa pek tutmaz.
K3V2 onun gibiydi mesela, ilgilenmediğim için ne kadar satış yaptılar bilmiyorum ama ilk ürün çıktığı zman testleri iyidi.
Kolay kolay A15/A7 ile big.little'ı kullanabilen çıkacak mı ne zman çıkacak bilmiyorum ama, daha önce biçok defa dediğim gibi direk benchmark çipi olmaya müsait bu big.little olayı ve geliştiricilerin bunu sonuna kadar istismar edeceklerine inanıyorum ilerde. Telefon veya tablet normal insanlar için zmanının %80'den fazla kısmını A7 çekrdeklerde kod işleyerek geçirecek. Ama benchmark gibi sürekli yüksek yük bindiren ve direk sonucun önemli olduğu durumlarda A15ler sürekli devrede olacak. Bu big.little olayını doğru düzgün ilk adapte eden büyük vurgun yapacak kısaca.
Tegra3'ün mesela companion core'u, çipin 40nm de olmasından çok çok bi getiri sağlamıyordu. Tegra4 de o 5. çekirdek yine A15, güç tüketimine ne seviyede yansıyacak görecez. Eğer Tegra3'den farklı olarak diğer A15 cihazlara göre belirgin seviyede pil ömründe artış sağlar ise ne ala.
Bunların yeni işlemcisi de, mesela dışardan 20$'a alacaklarına kendileri 10$'a mal edeceklerse iyi elbette firma için. Standart A15'e göre bi miktar perf. artışı da verebileceklerse, pil ömrüne katkıda bulunabilecek şekilde güç tüketimini düşürecek şekilde farklılaştırabileceklerse o da iyi.